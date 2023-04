NBA: De’Aaron Fox von Sacramento Kings gewinnt neu eingeführten Clutch Player of the Year Award

Point Guard De'Aaron Fox von den Sacramento Kings ist der erste Preisträger des neu eingeführten NBA Clutch Player of the Year Awards. Das gab die Liga am Dienstag bekannt.

Fox setzte sich vor DeMar DeRozan von den Chicago Bulls und Jimmy Butler von den Miami Heat durch.

Fox führte die NBA in der abgelaufenen Saison mit 194 Clutch-Punkten an. Niemand sonst kam auf mehr als 159 Punkte in den finalen zwei Minuten eines Spiels, wenn der Punkteunterschied nicht mehr als 5 Zähler betrug.

In diesen Spielsituationen traf Fox darüber hinaus 52,9 Prozent seiner Würfe aus dem Feld und 86 Prozent von der Freiwurflinie. DeRozan kam auf besagte 159 Clutch-Punkte, Butler erzielte 151. Die drei waren die einzigen Spieler der Liga mit mindestens 150 Clutch-Punkten in der Saison 2022/23.

Ein Grund, warum DeRozan am Ende nur Zweiter wurde, war wohl die Tatsache, dass die Bulls in Clutch-Situationen nur 14-20 waren, wenn er auf dem Platz stand. Die Kings hingegen kamen auf eine Bilanz von 22-17 mit Fox auf dem Parkett. Butlers Heat waren derweil 25-18 mit Buckets auf dem Parkett.