NBA: Los Angeles Lakers können Fluch gegen L.A. Clippers nicht brechen! Licht und Schatten bei LeBron James

Die Los Angeles Lakers müssen sich mit 118:125 gegen die Clippers geschlagen geben, zum elften Mal in Folge. LeBron James spielt eine miserable Halbzeit und eine überragende, während Dennis Schröder nicht viel Einfluss nimmt.

L.A. Clippers (42-38) - Los Angeles Lakers (41-39) 125:118 (BOXSCORE)

Die Lakers hatten die Chance, an den Clippers vorbeizuziehen und sich auf einen direkten Playoff-Platz zu hieven, doch gegen den Stadtrivalen klappte es auch im elften Versuch seit 2020 nicht mit einem Sieg. In der zweiten Nacht eines Back-to-Backs startete James mit nur 3 Punkten bei 1/6 aus dem Feld und 4 Turnover in der ersten Halbzeit und ließ sich sein Alter von 38 Jahren ein seltenes Mal ansehen, bevor er nach der Pause richtig aufdrehte.

So rettete er seine Statline sogar noch auf gute 33 Zähler bei 13/20 FG und 4/6 von Downtown sowie 8 Rebounds und 7 Assists (aber 6 Turnover), hatte jedoch mit Abstand das schlechteste Plus/Minus der Lakers-Starter. Mit -10 war er der Einzige der Fünf im negativen Bereich.

Die Partie drehen konnten die Lakers nicht mehr. Die Clippers führten sehr früh im dritten Viertel mit 24 Punkten und auch im Schlussabschnitt wieder bis kurz vor Schluss zweistellig, nachdem die Lakers den Rückstand im dritten Viertel sogar schnell auf -7 verkürzt hatten. Das Team von Head Coach Darvin Ham bleibt damit auf dem siebten Platz im Westen und hat die bilanzgleichen New Orleans Pelicans im Nacken.

Angeführt von Norman Powell mit 27 Zählern (8/15 FG) und 4 Assists in knapp 36 Minuten von der Bank kommend trafen die Clippers über 52 Prozent aus dem Feld und fast 45 Prozent von jenseits der Dreierlinie (16/36). Kawhi Leonard zog mit 25 Punkten bei 4/7 Triples und 7 Rebounds in fast 43 Minuten nach, Ivica Zubac (17) verbuchte ein starkes Double-Double mit 4 seiner 13 Rebounds am gegnerischen Brett.

Russell Westbrook machte in seinem ersten Spiel gegen die Lakers seit der dortigen Trennung eine solide Figur mit 14 Zählern (2/4 3P) und 4 Assists in nur knapp 21 Minuten. Bones Hyland erzielte seine 14 Punkte (3/6 3P) von der Bank kommend alle im letzten Viertel. Die Clippers ziehen mit dem Sieg vorbei an den bilanzgleichen Golden State Warriors auf Rang fünf im Westen.

NBA: Dennis Schröder blass gegen Clippers

Alle Starter der Lakers trafen gut, Austin Reaves steuerte 20 Zähler bei und D'Angelo Russell (15) spielte 7 Assists. Anthony Davis (17) war sehr aktiv mit 4 seiner 11 Rebounds am gegnerischen Ring, doch von der Bank kam nur wenig Unterstützung. Das lag unter anderem an Dennis Schröder, der mit 1/6 aus dem Feld nur auf 2 mickrige Zähler kam, aber immerhin 4 Assists bei 0 Turnover spielte.

Wie auch die restlichen Reservisten kam Schröder nicht lange zum Einsatz, nur knapp 13 Minuten. Lonnie Walker kam zum dritten Mal in vier Spielen gar nicht zum Einsatz, davor und dazwischen stand er für nur jeweils weniger als vier Minuten auf dem Parkett.

Die Clippers gaben schon von Beginn an den Takt an und führten schnell mit bis zu zwölf Punkten, dann kamen die Lakers jedoch im Spiel an und holten sich schnell die Führung zurück. Diese starke Phase hielt allerdings, nicht lange die Clippers zogen anschließend wieder davon in den zweistelligen Bereich. Mit einem 13:0-Lauf von der ersten in die zweite Halbzeit sicherten sich die "Gastgeber" ihren größten Vorsprung des Spiels, 24 Punkte.

Angeführt von James mit 16 Zählern (7/9 FG) im dritten Viertel holten die Lakers jedoch schnell auf und brachten die Differenz in den einstelligen Bereich, die Clippers waren abgekühlt mit nur 1/8 Triples im Abschnitt. Direkt zu Beginn des Schlussviertels netzte Hyland jedoch ganz trocken einen langen Dreier ein und ließ wenig später einen noch längeren folgen, schlechte Vorzeichen für die Lakers, die zu wenig Stopps generierten für ein Comeback.

NBA: Die Stats-Leader bei Clippers vs. Lakers