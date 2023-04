NBA: Golden State Warriors leisten mit spätem Comeback gegen Oklahoma City Thunder Schützenhilfe für Dallas Mavericks

Die Golden State Warriors haben gegen die Oklahoma City Thunder einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht und gleichzeitig den Dallas Mavericks Schützenhilfe geliefert. Der Champion lief zwar 40 Minuten einem Rückstand hinterher, drehte dann aber rechtzeitig auf. Die Warriors gewinnen mit 136:125.

Golden State Warriors (42-38) - Oklahoma City Thunder (38-42) 136:125 (BOXSCORE)

Hauptverantwortlich für das starke Schlussviertel der Warriors (34:19) war Jordan Poole, der drei Viertel lang überhaupt nicht gut drauf war, um im Anschluss zu explodieren. 15 seiner 30 Punkte markierte der Guard in den letzten zwölf Minuten. Topscorer war dennoch Stephen Curry, der mit 24 seiner 34 Punkte die Warriors in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten hatte.

Die Dubs versenkten 20 Dreier, auch Donte DiVincenzo (16, 4/8 3P) zeigte sich treffsicher. Für die Gäste war Shai Gilgeous-Alexander mit 32 Zählern (11/17) bester Scorer, Rookie Jalen Williams kam auf 19 Punkte. Durch die Pleite liegen die Thunder nur noch ein halbes Spiel vor den Dallas Mavericks. Golden State springt dagegen wieder auf Platz fünf, hat aber auf die beiden L.A.-Teams nur eine halbe Partie Vorsprung.

Auf Seiten der Dubs fehlten Klay Thompson und weiter Andrew Wiggins, der immerhin wieder in der Arena war und bald wieder ins Geschehen eingreifen soll. Golden State hätte beide gut gebrauchen können, schließlich liefen sie von Beginn an einem Rückstand hinterher. Gilgeous-Alexander narrte die Defense der Dubs ein ums andere Mal, diese blieben dank der guten Bank um DiVincenzo aber dran.

Dennoch: Die Warriors fanden keine Mittel gegen die Thunder-Guards, auch Williams fand immer wieder Wege zu scoren, von Downtown, aus der Mitteldistanz oder direkt am Korb. Curry stand zur Pause dank eines zweiten Viertels mit drei Dreiern auch schon bei 24 Punkten, allerdings erlaubten die Warriors in Halbzeit eins 60 Prozent aus dem Feld. OKC führte nach diesem würdigen Abschluss von Williams zur Pause bereits mit 10 Zählern (79:69).

Jordan Poole befeuert Comeback der Golden State Warriors

Hier gelang es den Warriors etwas Boden gut zu machen, auf ihre erste Führung mussten sie aber weiter warten. Turnover waren nun ein Problem, vor allem der bis dahin schwache Poole zog den Unmut von Curry auf sich. Immerhin machten die Youngster Moses Moody (13) und Kuminga auf sich aufmerksam und so waren es vor dem Schlussabschnitt doch nur noch 3 Zähler Rückstand.

8:30 Minuten vor dem Ende war es dann soweit. Ein Dreier von Poole, sowie zwei verwandelte Freiwürfe - die Dubs hatten ihre erste Führung und diese wurde nun auch anständig verteidigt. Auch SGA kam nicht mehr ganz so leicht zu Punkten, während für die Warriors nicht etwa Curry, sondern weiter Poole die heiße Hand hatte. 13 Zähler markierte der Guard im Schlussviertel, ein tiefer Dreier brachte den Warriors drei Minuten vor Schluss die erste zweistellige Führung.

Wenig später hissten die Thunder dann auch schon die weiße Flagge, sie treten in der Nacht auf Freitag in Utah an. Für die Warriors war es das letzte Heimspiel der Regular Season, nun warten noch Gastspiele in Sacramento und Portland.

NBA: Die Stats-Leader bei Warriors vs. Thunder