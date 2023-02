NBA News: LeBron James bezieht zu Interesse der Los Angeles Lakers an Kyrie Irving Stellung

LeBron James gewann 2016 mit Kyrie Irving für die Cleveland Cavaliers eine Championship. Nach der Trade-Forderung des Guards könnte es zu einer Reunion kommen, auch wenn sich LeBron selbst bedeckt hält.

"Das ist eine Frage für Rob [Pelinka, GM der Lakers, Anm. d. Red.]", wiegelte James nach der Niederlage in New Orleans ab, als er nach einem möglichen Lakers-Trade für Kyrie Irving gefragt wurde. "Ihr werdet ihn sehen, wenn wir wieder in L.A. sind." James merkte an, dass er den Reporten schon vor Wochen gesagt habe, dass er nicht für das Management der Lakers sprechen werde. "Meine Aufgabe ist es, mich auf Spiele vorzubereiten und mit meinen Kollegen, Spiele zu gewinnen."

Indirekt sprach sich LeBron aber dann doch für Kyrie aus. "Es ist eine dumme [Wortlaut: duh] Frage, wenn man über einen Spieler wie ihn spricht", führte der 38-Jährige auf die Frage aus, ob er gerne wieder mit Irving spielen würde.

Die Lakers gelten neben den Mavericks, Suns und Clippers als wahrscheinlichste Abnehmer für Irving, der am Freitag die Bombe platzen ließ und Medienberichten zufolge einen Trade forderte. Gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) müssten die Lakers für Irving aber tief in die Tasche greifen und sich von ihren beiden Erstrundenpicks (2027, 2029) trennen, wenn sie die Finger an den Spielmacher bekommen wollen.

Schon im Sommer wurde den Lakers Interesse nachgesagt, als Irving mit dem Gedanken spielte, aus seinem Vertrag vorzeitig auszusteigen, bevor er doch seine Spieler-Option über 36,5 Millionen Dollar wahrnahm. Hintergrund war vermutlich, dass kein Team dem Point Guard einen Maximalvertrag anbieten konnte (Lakers) oder wollte. Auch in diesem Jahr möchte Irving weiter bezahlt werden, Medienberichten zufolge möchte Uncle Drew einen neuen Vierjahresvertrag über knapp 200 Millionen Dollar.

Kyrie Irving: Seine Statistiken für die Brooklyn Nets