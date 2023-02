NBA: Trikot von Kobe Bryant für 5,8 Millionen Dollar versteigert

Ein Trikot der 2020 bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommenen Basketball-Legende Kobe Bryant ist für 5,8 Millionen Dollar versteigert worden. Das gab das New Yorker Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag am Ende einer einwöchigen Online-Versteigerung bekannt.

Der bisherige Höchstpreis von 3,7 Millionen Dollar für ein Bryant-Trikot wurde damit deutlich übertroffen, zu den für möglich gehaltenen sieben Millionen Dollar fehlte ein gutes Stück.

Der Weltrekord für ein "Matchworn"-Jersey, also ein bei einem Spiel getragenes Trikot, liegt bei 10,1 Millionen Dollar. Diese Summe wurde im vergangenen September für ein Chicago-Bulls-Trikot von Michael Jordan aus dem Jahr 1998 geboten. 9,3 Millionen Dollar erzielte das Trikot der verstorbenen argentinischen Fußball-Ikone Diego Maradona aus dem WM-Viertelfinale 1986 gegen England (Hand Gottes).

Bryants Trikot mit der Nummer 24 war von einem anonymen Besitzer zum Verkauf angeboten worden. Laut Sotheby's soll die Lakers-Ikone es in 25 Partien der Saison 2007/08 getragen haben. Am Ende der Spielzeit war Bryant zum einzigen Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgezeichnet worden.

Bei dem Hubschrauber-Absturz war Bryant vor drei Jahren im Alter von 41 Jahren ums Leben gekommen, auch seine 13-jährige Tochter Gianna und sieben weitere Menschen starben bei dem tragischen Unglück. Bryant, der posthum in die Hall of Fame der NBA aufgenommen wurde, führte die Lakers zu insgesamt fünf Meistertiteln und gewann mit der US-Auswahl zwei olympische Goldmedaillen.