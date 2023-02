NBA Trade: Golden State Warriors trennen sich von James Wiseman und holen Gary Payton II zurück

Die Golden State haben sich von ihrem Ex-Nr.2-Pick James Wiseman zur Trade Deadline getrennt. In einem weiteren Deal schnappen sich die Dubs in Gary Payton II einen alten Bekannten.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben die Warriors James Wiseman nach Detroit geschickt. In einem Drei-Team-Trade mit den Atlanta Hawks bekamen die Warriors dafür fünf Zweitrundenpicks sowie Forward Kevin Knox. Dieses Paket schickte der amtierende Champion kurz darauf weiter nach Portland, um mit Gary Payton II einen wichtigen Teil der Meistermannschaft der vergangenen Saison zurückzuholen.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Deals: Die Warriors sparen für diese Saison rund 7 Millionen Dollar, für das kommende Jahr sind es sogar 30 Millionen.

Für Wiseman geht dagegen eine schwere Zeit bei den Warriors zu Ende. Der Center wurde 2020 vor LaMelo Ball mit dem zweiten Pick von den Dubs ausgewählt, konnte sich aber aufgrund von Verletzungen aber an die NBA akklimatisieren und absolvierte lediglich 60 Partien für den Champion von 2022. Während der Meister-Saison kam Wiseman wegen einer Meniskus-Verletzung nicht ein einziges Mal zum Einsatz.

In dieser Saison hofften die Warriors auf Wisemans Durchbruch, stattdessen wurde der 21-Jährige zeitweise in die G-League geschickt. In 21 Partien legte der Big durchschnittlich nur 6,9 Punkte und 3,5 Rebounds auf. In Detroit könnte Wiseman nun mehr Spielzeit erhalten, allerdings stehen mit Isaiah Stewart, Marvin Bagley, Jalen Duren und Nerlens Noel gleich vier weitere potenzielle Center im Kader.

Die Warriors auf der anderen Seite verstärken mit Payton II ihre Defense auf dem Flügel. Der Guard spielte nach einer Verletzung zwar bislang eine unauffällige Saison für die Blazers, allerdings sollte sein Skillset besser zu den Warriors passen. Das bewies der 30-Jährige nicht zuletzt im Vorjahr, als er auch in den NBA Finals eine wichtige Rolle gegen die Boston Celtics einnahm.

