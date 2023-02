NBA News: Quin Snyder wird neuer Head Coach der Atlanta Hawks

Quin Snyder ist NBA-Fans vor allem für seine Zeit bei den Utah Jazz ein Begriff. Acht Jahre führte der heute 56-Jährige das Team vom Salzsee an. In der Saison 2013/2014 war Snyder unter Mike Budenholzer Assistant bei den Atlanta Hawks. Seine Rückkehr nach Georgia folgt jetzt fast ein Jahrzehnt später als Head Coach.

In den letzten Tagen hatte sich es bereits angebahnt - jetzt ist es offiziell. Quin Snyder wird sich als Head Coach den Atlanta Hawks anschließen, wie Adrian Wojnarowski von ESPN vermeldete. Laut Wojnarowski habe sich Snyder mit seinem neuen Arbeitgeber auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, einschließlich des Rests dieser Saison.

In einer Mitteilung ließ Atlantas General Manager Landry Fields wissen: "Von unserem ersten Gespräch an war klar, dass Quin alle Eigenschaften hat, die wir für unseren neuen Cheftrainer suchen. Er hat sowohl einen unglaublichen Basketball- als auch emotionalen IQ, und wir teilen die gleichen Grundwerte und Basketball-Philosophien, nämlich ehrliche Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Spielern, große Aufmerksamkeit für Details und einen großen Schwerpunkt auf die Entwicklung der Spieler."

Snyder wiederum sagte, dass er "aufgeregt" sei, als neuer Cheftrainer der Hawks nach Atlanta zurückzukehren. "Ich freue mich darauf, mit Landry zusammenzuarbeiten, um ein erfolgreiches Team zu führen, auf das die treuen Hawks-Fans stolz sind und das sie gerne anfeuern."

Die Hawks hatten Snyders Vorgänger Nate McMillan während der All-Star-Pause entlassen. McMillan war weniger als zwei Jahre im Amt, wird aber in Erinnerung bleiben, da er die Hawks in der Saison 2020/2021 bis in die Eastern Conference Finals geführt hatte. Doch in den vergangenen beiden Spielzeiten konnten die Hawks nicht mehr daran anknüpfen. Derzeit belegen sie mit 31 Siegen aus 61 Spielen den 8. Platz im Osten.