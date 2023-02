NBA: Los Angeles Lakers feiern Comeback-Sieg der Saison bei den Dallas Mavericks und bleiben im Playoff-Rennen

Die Los Angeles Lakers haben im Kampf um die Playoffs einen wichtigen Sieg bei den Dallas Mavericks gefeiert. Das Team von LeBron James lag bereits mit 27 Punkten zurück, arbeitete sich aber Stück für Stück wieder ins Spiel und siegte mit 111:108.

Dallas Mavericks (32-30) - Los Angeles Lakers (29-32) 108:111 (BOXSCORE)

Bester Laker war dabei aber weder Anthony Davis oder LeBron James, sondern Jarred Vanderbilt, der mit 15 Punkten, 17 Rebounds und 4 Steals den Lakers wichtige Hustle Plays lieferte und auch Luka Doncic in der Defense immer wieder ärgern konnte. Der Slowene legte zwar furios los und beendete die Partie mit 26 Punkten sowie 9 Rebounds, leistete sich aber zu viele Unachtsamkeiten (u.a. 6 TO).

Dallas traf in Halbzeit eins 12 von 23 Dreiern, kühlte anschließend aber merklich ab. Die Lakers trafen dagegen erst bei -27 überhaupt erst den ersten Dreier, richteten aber dafür jede Menge Schaden an. Anthony Davis (30, 12/20, 15 Rebounds) war für Dallas nicht zu verteidigen, LeBron James erzielte 11 seiner 26 Punkte (10/23) im Schlussabschnitt, obwohl er sichtlich angeschlagen war. Dennis Schröder (16, 8 Assists) hatte ebenfalls seinen Anteil am Comeback.

Die Lakers sind damit das erste Team in dieser Saison, welches einen Rückstand von mindestens 27 Punkten noch in einen Sieg umwandeln konnte. Zuvor waren 168 Teams daran gescheitert. L.A. erarbeitete sich 28 Freiwürfe (21 Treffer), forcierte 16 Turnover und erzielte 62 Punkte in der Zone, wodurch die miserable Dreierquote (6/34) kaschiert werden konnte.

Für Dallas erwischte Kyrie Irving (21, 8/22 FG, 2/10 Dreier) einen durchwachsenen Abend, zweistellig punkteten ansonsten nur noch Christian Wood (14, 9 Rebounds) und Tim Hardaway Jr. (17), die beide von der Bank kamen. Josh Green (9) musste dagegen Neuzugang Justin Holiday (6) aus der Starting Five weichen.

Dallas Mavericks mit starkem Start und Dreierfeuerwerk

Die Mavs legten los wie die Feuerwehr. Doncic versenkte seine ersten drei Versuche aus der Distanz, während den Lakers außer ein paar leichten Abschlüssen in der Zone wenig gelang. Aber selbst LeBron hatte Probleme, so wurde er unter anderem von Tim Hardaway Jr. furios abgeräumt. Dallas hielt die Gäste bei gerade einmal 16 Zählern im ersten Abschnitt (28:16) und machte mit Doncic (schon 14 Zähler) auf der Bank genau so weiter.

Irving übernahm und ließ unter anderem hier Austin Reaves ganz schlecht aussehen. Dazu netzten die Rollenspieler wie Hardaway, Wood und sogar Debütant Markieff Morris munter weiter. Die Lakers trafen dagegen erst im 15. Versuch von draußen, da stand es aber bereits 48:21 zugunsten der Gastgeber. Dennoch lief es für die Gäste etwas besser. Es gelangen Stops, Doncic holte sich sein drittes Foul ab und so waren es trotz nur 32 Prozent aus dem Feld 14 Punkte Rückstand zur Pause (47:61).

LeBron James humpelt - Lakers biegen Spiel dennoch um

Aber die Lakers hatten nun ein Rezept gefunden. Davis wurde mehr eingebunden und der Big nutzte seine Vorteile gegen Dwight Powell nun gnadenlos aus. Die Lakers erzielten 12 Zähler am Stück, fast alles wurde durch die starke Defense von Vanderbilt initiiert. Drei Minuten vor Ende des Viertels waren die Gäste auf -4 dran, dann ging James jedoch ohne Gegnereinwirkung mit Schmerzen am rechten Knöchel zu Boden. Nach einigen Minuten am Boden ging es für den 38-Jährigen aber weiter, wirklich rund lief der Superstar aber nicht mehr.

Dallas konnte das aber nicht nutzen, weil man weiter den Ball wegwarf und nun nicht mehr so heiß wie noch in Halbzeit eins war. Der Vorsprung betrug vor dem Schlussabschnitt nur noch 3 Zähler (81:78). Und zwischenzeitlich gingen die Lakers sogar in Führung, doch Dallas bekam Mitte des Abschnitts einen ausgeruhten Doncic zurück und der Slowene startete mit einem And-1 gleich wieder durch.

Die Lakers nutzten dagegen weiter ihre Größenvorteile. Davis packte einen kräftigen Putback-Slam aus, LeBron erhöhte per Drive 90 Sekunden vor Schluss auf +3. Ein Turnover von Doncic besiegelte dann das Schicksal der Mavs, Schröder machte 2,2 Sekunden vor dem Ende von der Freiwurflinie alles klar.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavericks vs. Lakers