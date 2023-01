NBA News - LeBron James glaubt, dass Kevin Durant seinen Scoring-Rekord brechen kann

LeBron James wird in den kommenden Wochen den Scoring-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar brechen. Dieser hielt beinahe 40 Jahre, James glaubt jedoch nicht, dass dies in seinem Fall auch so sein wird.

In einem Gespräch mit Dave McMenamin (ESPN) gab James an, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass er noch von Kevin Durant überholt wird. "KD ist der erste Name, der mir einfällt. Seine Spitznamen sind nicht ohne Grund Easy Money und Slim Reaper. Bei ihm sieht es so leicht aus, er wirft Dreier, aus der Mitteldistanz, kann in die Zone gehen und trifft fast 90 Prozent von der Freiwurflinie. Das sind wichtige Zutaten", erklärte James.

Durant liegt in der All-Time Scoring List derzeit mit 26.684 Punkten auf Platz 14, hat jedoch über 10.000 Zähler Rückstand auf James. In seinen 15 Jahren in der NBA hat Durant in der Tat einen besseren Scoring-Schnitt als LeBron (27,3 zu 27,2), hat bereits vier Scoring-Titel in der Tasche und legt auch in dieser Saison 29,7 Punkte pro Spiel auf.

Allerdings verletzte sich Durant vor einigen Tagen erneut am Innenband und wird wohl rund einen Monat fehlen. Das weiß auch James und fügte an, dass KD gesund bleiben muss, wenn er dessen Rekord knacken möchte. Der Superstar der Los Angeles Lakers nannte aber auch andere Kandidaten: "Wir haben viele großartige Scorer in der Liga, KD ist nur einer von ihnen", so James.

"Kyrie [Irving], Luka [Doncic], [Joel] Embiid, Giannis [Antetokounmpo] - diese Jungs bringen Punkte auf die Anzeigetafel. Sie brauchen aber auch ein wenig Glück. Die Gesundheit ist der Schlüssel, das gilt nicht nur für den Sport."

LeBron fehlen noch 423 Punkte, um Kareem Abdul-Jabbar nach fast 40 Jahren von der Spitze der All-Time Scoring List abzulösen. Hält James seinen Schnitt von 29,1 Punkten, könnte der Rekord schon Mitte Februar fallen. Derzeit beklagt James Knöchelprobleme und ist für das kommende Spiel in der Nacht auf Freitag gegen die Dallas Mavericks fraglich.

Die All-Time Scoring List (Stand: 11. Janaur 2023)

Platz Spieler Punkte 1 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 2 LeBron James* 37.965 3 Karl Malone 36.928 4 Kobe Bryant 33.643 5 Michael Jordan 32.292 6 Dirk Nowitzki 31.560 7 Wilt Chamberlain 31.419 8 Shaquille O'Neal 28.596 9 Carmelo Anthony* 28.289 10 Moses Malone 27.409 11 Elvin Hayes 27.313 12 Hakeem Olajuwon 26.946 13 Oscar Robertson 26.710 14 Kevin Durant* 26.684 15 Dominique Wilkins 26.668

* noch aktiv