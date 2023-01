NBA News: Kevin Durant verletzt sich erneut am Knie - Star der Brooklyn Nets könnte länger fehlen

Kevin Durant hat sich beim Sieg der Brooklyn Nets bei den Miami Heat (102:101) am Knie verletzt. Ob und wie lange der Superstar ausfällt, ist noch unklar.

Es passierte kurz vor dem Ende des dritten Viertels, als Heat-Forward Jimmy Butler bei einem Drive auf das rechte Knie von Durant fiel. Der 34-Jährige versuchte es in der Folge noch für ein paar Sekunden, ging dann aber in die Kabine und kehrte nicht mehr zurück.

Noch ist die Schwere der Verletzung nicht klar, Aufschluss soll eine MRT-Untersuchung am Montag geben. Es ist nicht die erste Knieverletzung von Durant, der sich vor fast genau einem Jahr bei einem Spiel gegen New Orleans das Innenband im linken Knie anriss. Damals fiel KD fast zwei Monate aus, die Nets verloren in dieser Zeit 17 von 22 Partien.

Auch zu Warriors-Zeiten zog sich der zweifache Finals-MVP eine ähnliche Verletzung zu, auch damals war es das linke Knie. "Es geht ihm gut", sagte Irving nach dem Spiel. "Die Stärke unseres Teams ist es, dass jeder für den anderen in die Bresche springen kann." Etwas pessimistischer äußerte sich Joe Harris: "Das ist ein Rückschlag für uns. (...) Er ist unser offensiver Fixpunkt und ein elitärer Beschützer des Rings in dieser Saison."

Irving vermutete derweil, dass Durant noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen ist. "Solche Plays machen einem Angst. Wenn jemand außer Kontrolle gerät, kann immer alles passieren. Ich bin froh, dass er so viel Zeit im Kraftraum verbringt und damit seinen Körper optimal auf so etwas vorbereitet. Ich glaube, sein Körper hat ihn heute davor bewahrt, dass etwas Schlimmeres passiert."

Durant spielt bisher eine überragende Saison und liegt weiter aussichtsreich im MVP-Rennen. Der Forward verpasste bisher nur eine Partie und legte dabei 29,7 Punkte, 6,7 Rebounds sowie 5,3 Assists bei Quoten von 56 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent von der Dreierlinie auf.

Vor seiner Verletzung hatte Durant 17 Punkte erzielt und somit Dominique Wilkins in der All-Time Scoring List überholt. KD liegt nun auf Platz 14, der vor ihm liegende Oscar Robertson hat nur 27 Zähler mehr auf der Habenseite.

