NBA News: Phoenix Suns müssen mindestens vier Wochen auf Devin Booker verzichten

Eine Leistenzerrung zwingt Devin Booker zu einer langen Pause. Wie die Phoenix Suns am Mittwoch offiziell mitteilten, wird der All-Star mindestens vier Wochen ausfallen. Anschließend soll er neu untersucht werden.

Booker musste bereits in sechs der vergangenen neun Suns-Spielen pausieren, am Christmas Day versuchte er sich an einem Comeback. Bei der knappen Pleite gegen die Denver Nuggets stand er allerdings nur vier Minuten auf dem Parkett, bevor es für ihn nicht mehr weiterging.

Anschließend kehrte er nach Phoenix zurück, wo genauere Untersuchungen durchgeführt und die Diagnose Leistenzerrung gestellt wurde. Der 26-Jährige wird damit mindestens 15 Partien verpassen, womöglich sogar mehr.

"Ich bin eigentlich dankbar, dass es nichts Schlimmeres ist", sagte Head Coach Monty Williams vor dem Gastspiel in Washington in der Nacht auf Donnerstag. "Das liegt in der Natur der Sache bei einem Spieler, der so viel arbeitet und alles gibt. So etwas passiert von Zeit zu Zeit." Bookers kurzzeitige Rückkehr im Christmas Game habe die Situation aber nicht verschlimmert, betonte Williams.

In der laufenden Spielzeit legt Booker einen Karrierebestwert von 27,1 Punkten pro Spiel auf, zusätzlich kommt er auf 5,6 Assists sowie 4,6 Rebounds im Schnitt bei Wurfquoten von 47,7 Prozent aus dem Feld und 37,0 Prozent aus der Distanz.

Phoenix muss derzeit einiges an Verletzungspech verkraften, neben Booker fehlen auch Cameron Johnson (Meniskus-OP) und Cameron Payne (Fußverletzung) bereits seit einiger Zeit. Auch Chris Paul hat 2022/23 bereits 14 Partien verpasst. Die Suns stehen mit einer Bilanz von 20-15 auf Platz fünf in der Western Conference.