NBA - Luka Doncic schreibt mit 60-Punkte-Triple-Double bei irrem Mavs-Comeback Geschichte: "Ich brauche ein Erholungsbier"

Luka Doncic hat Geschichte geschrieben. Der Superstar der Dallas Mavericks hat nicht nur einen alten Rekord von Dirk Nowitzki gebrochen, er hat für gleich zwei Premieren in der knapp 76-jährigen Geschichte der NBA gesorgt. Die irren Zahlen hinter dem Doncic-Wahnsinn.

Die Statue von Dirk Nowitzki steht bereits vor den Toren des American Airlines Centers zu Dallas, eigentlich können die Mavs schon bald mit der Planung einer zweiten beginnen. Ach was Planung. "Jemand sollte schon mal beginnen, die Luka-Statue zu meißeln", war nach dem 126:121-Overtime-Spektakel der Mavs gegen die Knicks auf Twitter zu lesen. Viereinhalb Jahre wohnt und arbeitet Doncic mittlerweile in Texas und irgendwie wäre es noch nicht mal übertrieben, wenn die Mavs ihn schon jetzt in Bronze verewigen würden. Was der 23-Jährige bereits für diese Franchise geleistet hat, übertrifft die gesamten Karrieren der meisten NBA-Spieler. Er hat den Staffelstab vom Dirkster übernommen, ist das Gesicht, Herz und Seele des Teams. Und nun hat er sich selbst übertroffen - und alles, was wir jemals zuvor in der Association präsentiert bekommen haben. Nicht nur, dass Doncic den Nowitzki-Rekord mit den meisten Punkten in einem Spiel für die Mavs pulverisiert hat (der Würzburger kam im Dezember 2004 auf 53 Zähler). Er hat eine Statline aufgelegt, die es in der Geschichte der NBA noch nie zuvor gab: 60 Punkte, 21 Rebounds, 10 Assists. "Und zwei Steals, einen Block und einen Jump Ball", fügte Doncic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel scherzhaft an.

© imago images Der Wurf ins Glück: Mit diesem Jumper im Fallen rettet Luka Doncic die Mavs in die Overtime. Luka Doncic und das unmögliche Comeback der Mavs Diese Zahlen sind beeindruckend genug. Aber es war auch das "Wie", das diesen Auftritt so besonders machte. Dallas brauchte nichts weniger als ein Wunder, um den Knicks den Sieg zu klauen. Doncic bescherte es ihnen. Zugegeben hatten die Knicks daran auch ihren Anteil, beispielsweise in Form eines vergebenen Freiwurfs in der Schlussphase oder dass zwei Verteidiger den Rebound in der letzten Szene der regulären Spielzeit verpassten. So schnappte sich Doncic den Ball, nachdem er seinen Freiwurf beim Stand von -2 bilderbuchmäßig an den Ring setzte. Das war nötig, um die letzte Chance der Mavs am Leben zu halten. Der Ball landete also beim Slowenen, der noch im Fallen den Wurf losbekam - drin. Pure Ekstase! Doncic hüpfte wie wild auf dem Court umher, er feierte, als hätten die Mavs das Spiel gewonnen - weil er genau davon ausgegangen war. "Ich dachte, wir hätten das Spiel gewonnen", erklärte er später. "Dann habe ich gesehen, dass es nur der Ausgleich war. Ich dachte nur: Uff!" Die Overtime geriet zum Abnutzungskampf zwischen demoralisierten Knicks und müden Mavs. Erst eine Minute vor dem Ende der Verlängerung gelang überhaupt einem Team ein erfolgreiches Field Goal. Natürlich durch die Hände von Doncic, der einen butterweichen, einbeinigen Fadeaway versenkte. In allerbester Dirk-Manier. Damit versetzte er den Knicks den Todesstoß und vollendete gleichzeitig ein eigentlich unmögliches Comeback. Dallas lag 33 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 9 Zählern hinten, laut ESPN Stats & Info gab es ähnliche Situationen in den vergangenen 20 Jahren 13.884-mal. 13.884-mal gewann das in Führung liegende Team. Bis zu diesem Abend. "Das war wirklich beeindruckend", brachte Doncic die Gedanken der gesamten NBA-Welt auf den Punkt. "Das ganze Team hat immer weitergemacht. Wir haben daran geglaubt." Das unmögliche Comeback passte zur unmöglichen Statline des MVP-Kandidaten.

© getty Haben wir gewonnen? Luka Doncic denkt zunächst an Sieg statt Overtime. Luka Doncic überragt: "Hat ein neues Kapitel geschrieben" Er stellte den Rekord von James Harden für die meisten Punkte bei einem Triple-Double ein, doch dass sich ein Spieler gleichzeitig mindestens 20 Rebounds schnappt, das gab es noch nie. Selbst Wilt Chamberlain (zweimal) und Elgin Baylor hatten zuvor "nur" 50-Punkte-Triple-Doubles mit mindestens 20 Abprallern gesammelt. "Die Geschichte des Spiels wird von den Spielern geschrieben und heute hat sie ein neues Kapitel bekommen", staunte Mavs-Coach Jason Kidd. "Für einen Spieler wie Luka ist es echt schwer, etwas zu erreichen, das noch niemandem vor ihm gelang. Es gab schließlich schon einige großartige Spieler vor ihm ... Elgin Baylor, Wilt. Er war mit ihnen auf einem Level und dann hat er sich von ihnen nochmal abgesetzt und hat seinen eigenen Klub gegründet. Das ist ziemlich cool." Mit seinen jungen 23 Jahren hat er bereits sechs 40-Punkte-Triple-Doubles auf dem Konto, genauso viele wie LeBron James und die fünftmeisten in der NBA-Historie. 50-Punkte-Triple-Doubles haben abgesehen von ihm nur sechs andere Spieler geschafft. NBA: Die meisten 40-Punkte-Triple-Doubles in der Geschichte Platz Name Anzahl 1. Oscar Robertson 22 2. James Harden 16 3. Russell Westbrook 13 4. Wilt Chamberlain 7 5. LeBron James 6 5. Luka Doncic 6 Darüber hinaus hat er nun innerhalb von einer Woche zweimal die 50er-Schallmauer durchbrochen, nachdem er am vergangenen Freitag den Rockets 50 Zähler eingeschenkt hatte. Die Mavs brauchen das, dringend. Auch gegen die Knicks kam erst relativ spät im vierten Viertel Unterstützung von Spencer Dinwiddie oder Christian Wood. Ansonsten waren die Mavs wie schon so häufig in dieser Saison extrem von ihrem Superstar abhängig. Ein Rezept für langanhaltenden Erfolg ist das eigentlich nicht. "Ich bin todmüde. Ich brauche ein Erholungsbier", erklärte Doncic direkt nach Spielschluss mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Man mag es ihm nicht verübeln. Er war per eigenem Scoring oder per Assist an 85 der 126 Mavs-Punkten direkt beteiligt, ein persönlicher Bestwert, wie Elias Sports Bureau herausfand. Er war also für zwei Drittel aller Zähler seines Teams verantwortlich.