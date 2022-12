NBA News - Lakers-Star LeBron James würdigt Dirk Nowitzki: "Legende, Ikone, bester internationaler Spieler aller Zeiten"

LeBron James hat in den höchsten Tönen von Mavs-Legende Dirk Nowitzki geschwärmt. Am Sonntag wurde eine Statue in Dallas zu Ehren Nowitzkis enthüllt, anschließend setzte der King zu einem Loblied auf die Leistungen und Erfolge des Würzburgers an.

"Dirk ist eine Legende, er ist eine Ikone, er ist der beste internationale Spieler aller Zeiten. Ich setze ihn vor Manu [Ginobili]. Was er dieser Stadt alles geschenkt hat ... der Junge war eiskalt. Dirk war eiskalt", sagte James im Anschluss an die 115:124-Niederlage der Lakers in Dallas am Christmas Day.

Etwa eine Stunde vor Tip-Off der Partie wurde Nowitzki in einer emotionalen Zeremonie geehrt, als seine Statue vor dem American Airlines Center in Dallas enthüllt wurde. "Bevor die Statue enthüllt wurde, wusste ich bereits, wie sie aussehen würde. Es musste einfach sein einbeiniger Fadeaway sein. Keine Frage", so LeBron in Anspielung auf das Design des Kunstwerks und Nowitzkis legendären Wurf.

"Er hat eine ganze Position revolutioniert. Er hat gezeigt wie ein Stretch-Vierer aussehen kann, er hat sein Spiel beherrscht", führte LeBron seine Lobeshymne weiter aus. "Man konnte keinen kleinen Spieler gegen ihn ansetzen, weil er zu groß war. Man konnte aber auch keinen Big gegen ihn spielen lassen, weil er zu schnell mit seinem ersten Schritt war. Und seinen Wurf blocken konntest du auch nicht, das war ein bisschen Larry Bird-esk."

James selbst musste dies auf der größten Bühne der NBA am eigenen Leib erfahren. 2011 führte der Deutsche seine Mavs, für die er insgesamt 21 Jahre in der Association auflief, mit einer spektakulären Leistung zum Sieg in den NBA Finals gegen LeBrons Miami Heat und damit zur Meisterschaft. In dieser Serie legte Nowitzki in sechs Spielen 26 Punkte und 9,7 Rebounds im Schnitt auf, im Anschluss wurde er zum Finals-MVP gekürt. Über seine aktive Karriere wurde er zudem 14-mal All-Star und gewann 2006/07 auch den MVP-Award der regulären Saison.

"Er ist einer der besten Power Forwards aller Zeiten neben Charles Barkley, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin McHale und diesen Jungs. Dirk war tough", betonte James den Stellenwert der Mavs-Legende in der Geschichte der NBA.