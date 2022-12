NBA News: Dirk Nowitzki wird von den Dallas Mavericks mit eigener Statue vor der Mavs-Arena geehrt

Dirk Nowitzki hat seine eigene Statue in Dallas vor dem American Airlines Center, der Heimspielstätte der Dallas Mavericks, bekommen. Vor dem Duell gegen die Los Angeles Lakers im Rahmen der Christmas Games enthüllten die Mavs die Statue für den besten Spieler ihrer Franchise-Geschichte.

Zahlreiche Mavs-Fans hatten sich am Sonntag in der Nähe des "Nowitzky Way" versammelt, um dem Deutschen unter dem Motto "All Four One" die Enthüllung seiner eigenen Statue zu versüßen. Nach einem Countdown von Teambesitzer Mark Cuban fiel der Vorhang und die Fans sowie Nowitzki selbst bekamen das Kunstwerk erstmals an seinem Bestimmungsort zu sehen.

Die etwa sieben Meter hohe Statue des Künstlers Omri Amrany, der bereits Statuen der NBA-Legenden Michael Jordan, Magic Johnson und Shaquille O'Neal angefertigt hat, zeigt Nowitzki bei seinem legendären einbeinigen Fadeaway. Auf dem Sockel ist folgender Spruch eingraviert: "Loyalty never fades away."

"Diese 21 Buchstaben stehen für meine 21 Jahre in Dallas", erklärte Nowitzki, der seine gesamte NBA-Karriere bei den Mavericks verbrachte. Er beendete seine aktive Laufbahn im Jahr 2019 mit einem Karriereschnitt von 20,7 Punkten und 7,5 Rebounds bei 47,1 Prozent aus dem Feld und 38,0 Prozent aus der Distanz.

© imago images Der legendäre einbeinige Fadeaway: So sieht die neue Statue für Dirk Nowitzki vor der Mavs-Arena aus.

Nowitzki wurde 14-mal zum All-Star gewählt, gewann in der Saison 2006/07 den MVP-Award und führte die Mavs 2011 schließlich zur Meisterschaft. Aktuell liegt er auf Platz 6 der All-Time Scoring Liste der NBA-Geschichte mit 31.560 Punkten. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der gebürtige Würzburger zu den Nominierten für eine Aufnahme in die Hall of Fame im kommenden Jahr gehört.

"Die Statue sieht atemberaubend aus. Vielen Dank für eure Unterstützung", sagte Nowitzki in Richtung der Mavs-Fans. "Dieses Teil hier wird für immer hier stehen." Unter anderem auch Luka Doncic oder der aktuelle Mavs-Coach und ehemalige Nowitzki-Teamkollege Jason Kidd waren bei der Zeremonie anwesend und feierten die Mavs-Legende.