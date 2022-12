NBA: Dallas Mavericks überrollen Los Angeles Lakers mit Saisonrekord - Luka Doncic und Co. fangen in Halbzeit zwei Feuer

Die Dallas Mavericks haben am Christmas Day den dritten Sieg in Serie eingefahren. Beim 124:115 gegen die Los Angeles Lakers legen die Mavs zunächst einen desolaten Start hin. Doch nach dem Seitenwechsel zeigen Luka Doncic und Co. ein ganz anderes Gesicht - und stellen einen Saisonrekord auf.

Dallas Mavericks (18-16) - Los Angeles Lakers (13-20) 124:115 (BOXSCORE)

Zur Halbzeitpause stand Doncic bei gerade einmal 10 Punkten, seine Teamkollegen trafen zudem kein Scheunentor - obwohl sie einige offene Versuche nach Double-Teams gegen Doncic bekamen. Im dritten Viertel drehte sich aber das Wurfglück. Dallas schenkte den Lakers in diesem Abschnitt 9 Dreier ein und gewann das Viertel mit 51:21 - mehr Punkte hat in dieser Saison noch kein Team in einem Durchgang erzielt.

So wandelten die Hausherren einen 11-Punkte-Rückstand zur Halbzeitpause in eine 19-Punkte-Führung um. Zwar versuchte LeBron James, sich auch im Anschluss noch gegen die vierte Pleite in Folge zu wehren, doch der King bekam zu wenig Unterstützung. Mit 38 Punkten (13/23 FG), 6 Rebounds und 5 Assists führte er seine Farben an, ansonsten scorten nur Russell Westbrok (17) und Austin Reaves (16) zweistellig. Dennis Schröder kam auf 7 Punkte und 4 Assists, L.A. versenkte nur 9/28 von Downtown.

Dank der starken zweiten Halbzeit stand Dallas am Ende bei 18/44 aus dem Dreierland, davon 13/22 nach dem Seitenwechsel. Doncic schrammte nur knapp an einem Triple-Double vorbei (32, 9 Assists, 9 Rebounds), Christian Wood machte mit 30 Punkten, 8 Rebounds, 7 Assists sowie 4 Steals ein richtig gutes Spiel. Das galt in der zweiten Halbzeit auch für Tim Hardaway Jr. (26, 6/14 Dreier) oder Reggie Bullock (14, 4/7 Dreier).

Die Mavs legten einen desolaten Start hin. Doncic sah sich immer wieder Double-Teams ausgesetzt, die Teamkollegen schafften es aber nicht, die dadurch entstehenden Räume auszunutzen. Dallas startete mit 1/7 aus der Distanz, LeBron und die Lakers setzten derweil das kleine Mavs-Lineup in der Zone unter Druck. L.A. setzte sich bis auf 14 Zähler ab, bevor Doncic seine ersten Punkte erzielte und Bertans von der Bank etwas Shooting lieferte. 28:21 für Lis Angeles nach dem ersten Viertel.

Mavs fangen in der zweiten Halbzeit Feuer - Lakers chancenlos

Neben Bertans lieferte immerhin auch McKinley Wright IV, der auf einem Two-Way-Vertrag spielt, ordentliche Minuten und vor allem Energie von der Bank. Dallas hatte aber weiterhin keine Antworten auf LeBron in der Zone und war weiterhin auf der Suche nach dem eigenen Shooting. Zur Halbzeit stand Dallas bei 5/22 Dreiern (LAL: 5/15, dazu 28:18 points in the paint), Doncic hatte gerade einmal 10 Zähler auf dem Konto. Mit dem 43:54 konnte sich Dallas fast noch glücklich schätzen.

Mit 4 Dreiern in den Anfangsminuten des dritten Viertels meldeten sich die Mavs-Rollenspieler aber stark im Spiel zurück. Die Partie war auf einmal wieder komplett offen. Der nächste Triple von THJ schenkte Dallas gar die erste Führung des Abends, die wenig später mit einem weiteren 14:0-Lauf weiter ausgebaut wurde (+19).

Doncic kam nun immer besser in die Zone, auch weil L.A. die Schützen wieder respektieren musste, und kreierte so noch mehr offene Würfe für die Kollegen. Dallas versenkte im dritten Viertel 9/13 Dreier, sammelte mehr Punkte als in der kompletten ersten Halbzeit (51, und damit +30 in diesem Abschnitt!) und hatte das Spiel einmal komplett auf den Kopf gedreht. In dieser Saison hat noch kein Team mehr Punkte in einem Viertel erzielt.

Es ging mit 94:75 in den Schlussabschnitt, die Lakers wollten aber noch nicht aufgeben Beziehungsweise LeBron. Der Lakers-Star markierte 12 Punkte für sein Team in Folge, darunter ein 9:0-Lauf. Die Antwort kam aus den Fingern von Hardaway Jr. und durch den nächsten offenen Triple nach einem Double-Team gegen Doncic. Der Slowene verantwortete wenige Minuten vor dem Ende dann höchstpersönlich den Dagger - passenderweise ein Stepback-Dreier über Schröder, der 13. Mavs-Dreier in der zweiten Halbzeit.

