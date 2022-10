NBA News: Nets-Star Ben Simmons wehrt sich gegen erneute Internet-Häme

Nachdem ein Video von einem Airball bei einem Fan-Event erneut für jede Menge Spott im Internet gesorgt hatte, hat sich Ben Simmons nun gegen die Häme gewehrt. Er sei es mittlerweile gewohnt, dass er in den sozialen Netzwerken ein dickes Fell benötige.

"Dieser Spott findet immer mich", sagte Simmons bei ESPN nach dem 107:97-Erfolg der Brooklyn Nets in der Preseason gegen Milwaukee. "Und das hört verdammt nochmal nicht auf. Manchmal habe ich gründlich die Nase voll, aber dann denke ich mir: 'Okay, ich bin Ben Simmons. Sowas kommt aktuell damit einher, Ben Simmons zu sein.'"

Vor wenigen Tagen kursierte ein Video in den Sozialen Medien, das auf einem Fan-Event der Nets aufgenommen wurde. Es zeigt, wie sich Simmons auf einem Court einen Ball schnappt und einen Airball wirft. Aufgrund der Probleme mit seinem Wurf in den vergangenen Jahren - sowohl aus der Distanz als auch von der Freiwurflinie - machte sich rasend schnell Hohn und Spott breit.

"Zehn andere Jungs haben auch mehrere Airballs geworfen, aber die Leute finden natürlich den einen Clip von mir und versuchen daraus, etwas zu machen. Nach dem Motto: Ben kann dies nicht, Ben kann das nicht", sagte der 26-Jährige. "Kommt schon, denkt ihr wirklich, dass ich bei jedem Wurf einen Airball werfe? Das stimmt nicht. Man braucht ein dickes Fell und ich habe realisiert, dass ich nicht alles persönlich nehmen darf. Das ist nur Social Media."

Er hoffe, dass er in der anstehenden Saison das Narrativ um seine Person umschreiben könne, so Simmons. Dabei dienen die Teamkollegen und die Nets-Organisation offenbar als gute Stütze. "Sie alle unterstützen mich, der Coaching-Staff, die Organisation. Es liegt an mir, da rauszugehen und meinen Job zu erledigen. Kevin Durant und Kyrie Irving sind großartig zu mir, Royce O'Neale ist phänomenal. Es fühlt sich wie Zuhause an."

Der Australier hat die komplette vergangene Saison ausgesetzt, da er zunächst sich mental nicht in der Lage sah, für die Sixers zu spielen, und nach seinem Trade zu den Nets Rückenbeschwerden ein Comeback verhinderten. In seinen bisher vier Saisons in der NBA wurde Simmons dreimal All-Star und schaffte es zweimal ins All-Defensive Team. Im Schnitt legte er 15,9 Punkte, 8,1 Rebounds und 7,7 Assists pro Partie auf bei 56,0 Prozent aus dem Feld, aber nur 59,7 Prozent von der Freiwurflinie - auch in der Preseason hat er bislang Probleme von der Linie. Von Downtown beträgt seine Bilanz in seiner kompletten Karriere 5/34.