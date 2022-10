NBA Preseason: Dennis Schröder mit rostigem Comeback für die Los Angeles Lakers - LeBron James trumpft auf

Dennis Schröder ist zurück im Lakers-Trikot, bei seinem Preseason-Debüt ist der Deutsche aber noch nicht in Form - dafür trumpft LeBron James auf. Zion Williamson sorgt für eine Schrecksekunde, die Big Three der Nets spielt sich in einen Rhythmus und ein Pacers-Rookie begeistert.

Cleveland Cavaliers (1-2) - Atlanta Hawks (2-1) 105:99 (BOXSCORE)

Das Duell der zwei neuen, aufregenden Backcourts der Eastern Conference ging ziemlich deutlich an die Cavs. Nicht nur sicherte sich Cleveland den ersten Preseason-Sieg im dritten Anlauf, das Duo Darius Garland und Donovan Mitchell wusste dabei durchaus zu überzeugen - wenn auch nicht mit Effizienz.

Mitchell war zwar mit 24 Punkten Topscorer des Spiels, dafür benötigte er aber auch 26 Wurfversuche (8 Treffer, 4/10 Dreier, dazu 8 Rebounds). Darius Garland folgte direkt hinter seinem neuen Co-Star mit 23 Zählern (8/21 FG, 4/10 Dreier), 12 Assists sowie 3 Steals. Deutlich schlechter lief es aber bei den Star-Guards aus Atlanta, vor allem Trae Young (14, 3/17 FG, 6 Assists und 6 Turnover) war erfolglos auf der Suche nach seinem Rhythmus. Dejounte Murray kam auf 17 Punkte (7/19 FG) und 4 Vorlagen.

Bei den Hawks kam ansonsten noch John Collins auf 15 Punkte und 7 Rebounds, doch ansonsten lief bei Atlanta nicht viel zusammen (34,1 Prozent Feldwurfquote). Bei den Cavs lieferten Isaac Okoro (16, 7/9 FG), Cedi Osman (16, 4/9 Dreier) oder Mamadi Diakite (13 und 11 Rebounds) noch gute Unterstützung, Jarrett Allen kam auf 8 Punkte und 5 Blocks.

Indiana Pacers (2-1) - New York Knicks (2-1) 109:100 (BOXSCORE)

Bennedict Mathurin macht in dieser Preseason richtig Spaß. Der Nr.6-Pick aus dem diesjährigen Draft bestätigte seine gute Frühform ein weiteres Mal mit 27 Zählern (8/13 FG) in 30 Minuten gegen die Knicks. Damit kommt er in der Preseason auf 20,3 Punkte im Schnitt bei etwa 22 Minuten Einsatzzeit - auch der nächste Highlight-Dunk durfte natürlich nicht fehlen. Der Steal plus Windmill in Transition machte letztlich den Deckel auf den Pacers-Sieg.

Andrew Nembhard (31. Pick) machte ebenfalls positiv auf sich aufmerksam (15 und 9 Assists), Chris Duarte kam auf 13 Punkte, während die restlichen eingesetzten Starter um Buddy Hield (7, 1/7 Dreier) schwächelten. Daniel Theis kam erneut nicht zum Einsatz.

Probleme hatte auch Jalen Brunson, der die Partie mit 11 Punkten bei 4/14 aus dem Feld beendete (30 Minuten). Dafür führte R.J. Barrett (21, 7/14 FG) seine Farben bei der ersten Knicks-Pleite in der Preseason an, Julius Randle half mit 13 Zählern. Isaiah Hartenstein stellte in 23 Minuten mit 7 Punkten (2/4 FG), 10 Rebounds und 5 Assists mal wieder seine Vielseitigkeit unter Beweis.

Philadelphia 76ers (4-0) - Charlotte Hornets (0-5) 99:94 (BOXSCORE)