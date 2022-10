NBA: Ben Simmons findet nach schwachem Start gute Reaktion - Steve Nash ist "stolz"

Die Brooklyn Nets haben in ihrem zweiten Saisonspiel den ersten Sieg geholt und dabei auch einen stark verbesserten Ben Simmons gesehen. Nach dem 109:105-Sieg über die Toronto Raptors zeigte sich Coach Steve Nash zufrieden.

Simmons trat erneut nicht groß als Scorer in Erscheinung (6 Punkte), dennoch zeigte er sich im Vergleich zum Auftakt gegen New Orleans deutlich engagierter. Insgesamt kam er in 32 Minuten auch noch auf 10 Rebounds, 8 Assists und 2 Blocks, nachdem er gegen NOLA nach nur 23 Minuten ausgefoult hatte.

"Es war ein Schritt nach vorne", sagte Nash. "Er war von Beginn an aggressiver. Jedes Mal, wenn er in die Zone kommt, verursacht er Probleme. Er fängt langsam an zu zeigen, was für ein Spieler er sein kann, und er hat immer noch einen Weg vor sich, also bin ich wirklich stolz auf ihn."

Simmons selbst sagte, dass er "einfach attackieren" wollte. Der Australier stand vor dem Pelicans-Spiel rund anderthalb Jahre nicht auf dem Court, insofern ist es verständlich, dass er noch nicht direkt wieder bei 100 Prozent agiert. Wobei Superstar Kevin Durant spekulierte, dass der schwache Start nicht bloß an der langen Pause gelegen habe.

"Er hat einfach frei gespielt und nicht zu viel nachgedacht", sagte KD. "Ich denke, wir waren alle ein bisschen nervös, dass es wieder losgeht. Er hat das Spiel heute in jeder Art beeinflusst, wie es ging. Wir brauchen das von allen, aber ich glaube wir sind jetzt alle auch ein bisschen entspannter, auch die Coaches."

NBA: Die Statistiken von Ben Simmons