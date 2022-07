NBA News: LeBron James dominiert Drew League in erstem Auftritt seit 2011 - Kyrie Irving fehlt

LeBron James hat erstmals seit 2011 wieder in der berühmten Drew League gespielt und gemeinsam mit seinem Teamkollegen DeMar DeRozan direkt für ein Spektakel gesorgt. Auch Kyrie Irving sollte wohl auflaufen, war aber anderswo zu sehen.

James hat sich am Samstag nicht zurückgehalten und ganze 36 Würfe genommen, von denen er 18 getroffen hat (nur 2/13 3P) für 42 Punkte. Dazu sammelte er 16 Rebounds, 4 Steals und 3 Assists, um den MMV Cheaters zum Comeback gegen die Black Pearl Elite im vierten Viertel zu verhelfen. "Ich bin hundertprozentig gesund", ließ James ESPN wissen. DeRozan, eine feste Größe in der Drew League, hatte LeBron in sein Team eingeladen und selbst 30 Punkte bei 9/23 FG sowie 14 Rebounds beigetragen.

Mit 4,5 Sekunden zu spielen wurde James gefoult und ging an die Freiwurflinie mit der Chance, den Vorsprung seines Teams auf 105:102 zu erhöhen. Er traf den ersten Wurf, dann sagte sein Gegenspieler Mike Nwabuzor "Hey, Ich brauche einen Fehlwurf von dir", wie der Profi beim nordmazedonischen Klub KK TFT Skopje anschließend verriet. "Und er hat den Freiwurf wirklich vergeben", fuhr Nwabuzor fort: "Das war wahrscheinlich der beste Moment, aber das ganze Spiel hat Spaß gemacht. Großartiger Wettkampf, es ist überragend mit ihm auf dem Parkett zu stehen."

Ethan Alvano von Black Pearl Elite, Profi in Südkorea, setzte den potenziellen Gamewinner von Downtown anschließend an die Vorderseite des Rings, James riss seine Faust triumphierend in die Luft. "Das war ein Lebenstraum von mir, gegen oder mit LeBron James zu spielen", gab sich Alvano trotz der vergebenen Chance anschließend begeistert: "Ich bin damit aufgewachsen, ihn spielen zu sehen, ihn als mein Vorbild zu haben. Es war eine Ehre, ein Segen, mit ihm das Parkett zu teilen."

James Auftritt in der Nähe vom kalifornischen Compton war sein erster bei der Drew League seit 2011, während des Lockouts in der NBA. "Das war damals eine Überraschung", erinnerte sich der Liga-Commissioner Dino Smiley: "Baron Davis hatte ihn zum Zuschauen mitgebracht, dann hat er die vielen Zuschauer gesehen und wollte direkt ein Trikot haben."

NBA News: Kyrie Irving wird bei Drew League vermisst

Smiley verriet auch, dass er noch zu Beginn des Tages mit einem Auftritt von Irving bei der Drew League am Samstag gerechnet habe. Es kam jedoch anders. Irving war stattdessen bei einem Basketball Camp für Kinder zu sehen, was von Lakers-Assistenztrainer Phil Handy geleitet wurde. Handy und Irving kennen sich unter anderem aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Cleveland Cavaliers.

Dort beeindruckte er offenbar die Anwesenden mit seiner Art, den Kindern etwas beizubringen. "Er ist richtig ins Detail gegangen, das war großartig. Ich habe nicht viele gesehen, die so mit den Kindern interagiert haben", zitierte Brandon Robinson (Bally Sports) einen Augenzeugen. Ein weiterer sagte: "Er ist richtig im Thema eingetaucht, das war super. Er hat nicht die Beine hochgelegt, sondern den Kindern richtig geholfen."

Irving könnte sein angebliches Versprechen der Drew League auch noch verspätet erfüllen. "Wir haben noch sechs Spiele morgen, also werden wir es sehen", antwortete Smiley auf die Frage, ob Irving noch am Sonntag bei der Drew League aufspielen würde. Sicher schien er sich jedoch nicht: "Ich dachte mit Sicherheit, dass er heute spielen würde, aber ich weiß nicht was dann passiert ist."