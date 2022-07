NBA Summer League, Tag 10: Kyle Allman Jr. wird zum Clutch-Helden für die Miami Heat - Hornets-Big J.T. Thor glänzt

Kyle Allman Jr. hat den Miami Heat den knappen Sieg gegen die L.A. Clippers gesichert mit einem Dreier spät im Spiel. J.T. Thor von den Charlotte Hornets hat auf sich aufmerksam gemacht.

Die großen Namen haben an Tag 10 der Summer League etwas gefehlt, die Top-Rookies haben sich die Spiele meist von der Bank angeschaut. Nur Jabari Smith Jr. zeigte sich mit jeweils 12 Punkten und Rebounds bei 4/15 aus dem Feld sowie 2 Blocks.

So konnte ein Spieler wie Allman Jr. in seinem zweiten Anlauf in der Summer League zum Mann des Spiels werden, als er 40 Sekunden vor Spielende einen Stepback-Dreier und damit auch die Clippers versenkte. Der 24-Jährige war der Topscorer dieses Duells mit 26 Punkten (4/10 Dreier) sowie 7 Rebounds und 6 Assists.

Der erfolgreichste Scorer des gesamten Tages war allerdings Thor, ein Zweitrundenpick des vergangenen Jahres. Mit 9/14 aus dem Feld, 3/6 von Downtown und 7/8 von der Freiwurflinie kam er auf 28 Zähler, was den Hornets jedoch knapp nicht zum Sieg gegen die Minnesota Timberwolves reichte (86:89).

Das Team mit der höchsten Punkteausbeute an Tag 10 waren die Chicago Bulls mit 119 Zählern, gleich 8 Bulls erzielten mindestens 9 Punkte. Allen voran Marko Simonovic, der Zweitrundenpick von 2020 traf 11 seiner 15 Würfe aus dem Feld auf dem Weg zu 26 Punkten und 8 Rebounds.

Für einige Mannschaften war es dieses Jahr der letzte Auftritt in der Las Vegas Summer League, am Sonntagabend folgen noch sechs weitere Partien. Die Portland Trail Blazers und New York Knicks spielen um den Titelgewinn.

Summer League, Tag 10: Die Ergebnisse in der Übersicht