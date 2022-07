NBA News: Jason Terry schließt sich Utah Jazz offenbar als Assistenztrainer an

Jason Terry wird sich offenbar dem Trainerstab vom neuen Headcoach Will Hardy bei den Utah Jazz anschließen. Das berichtet Shams Charania (The Athletic).

Vorherigen Berichten zufolge war Terry bereits ein Kandidat für den offenen Head-Coach-Posten der Jazz und wurde dafür interviewt, bevor das Front Office sich für Hardy entschied.

Terry verlässt durch diesen Wechsel seinen vorherigen Posten als Cheftrainer der Grand Rapids Gold, dem G-League-Team der Denver Nuggets. Dort startete er im vergangenen August und führte sein Team zu einer Bilanz von 17-15, verpasste jedoch den Einzug in die Playoffs.

Terry hat zudem Erfahrung als Assistenztrainer im College Basketball, wo er während der Saison 2020/21 eine kurze Zeit bei seinem Alma Mater Arizona verbrachte. Nach seinem letzten Auftritt in der Big3 Basketball League in 2019 war er außerdem der Assistant General Manager bei den Texas Legends, dem G-League-Team der Dallas Mavericks.

Dort verbrachte er auch den Großteil seiner Karriere, gekrönt vom Titelsieg 2011 in seiner vorletzten von 8 Saisons in Dallas. In seiner statistisch besten Saison als Mav (2008/09) erzielte er durchschnittlich 19,6 Punkte, 3,4 Assists und 1,3 Steals pro Spiel bei Shooting-Splits von 46,3%/36,6%/88,0%.