NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Suns-Center Deandre Ayton vor Unterschrift bei neuem Team?

Die Free Agency läuft nun bereits seit gut einer Woche, aufgrund der unklaren Situation um Kevin Durant ist der Markt aber ins Stocken geraten. Auch Dennis Schröder sucht noch ein neues Team. Seid live dabei mit Rund um die NBA an Tag 8 der Free Agency!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Tages

15.58 Uhr: Ayton vor Unterschrift bei neuem Team?

NBA Gerüchte: Lakers lassen Veteran vorspielen

17.08 Uhr: Laut Quinn könnte die 31-Jährige sich deshalb für diesen Schritt entschieden haben, da ein Schuldbekenntnis womöglich Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland sein könnte. Vor Kurzem hatte sich Griner per Brief an US-Präsident Joe Biden gewandt.

17.00 Uhr: Wie Reuters berichtet, hat Brittney Griner vor einem russischen Gericht auf schuldig plädiert, im Februar Haschischöl bei ihrer Einreise nach Russland bei sich getragen zu haben. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft. Nach Infos von T.J. Quinn (ESPN) soll sie erklärt haben, es unabsichtlich eingepackt zu haben und sie nicht beabsichtigt habe, russisches Recht zu verletzen.

16.48 Uhr: Nach dem Trade von Rudy Gobert wurde viel über die Zukunft von Donovan Mitchell bei den Jazz diskutiert. Nach Infos von Brian Windhorst (ESPN) wird zumindest Mitchell selbst aber erst einmal keinen Trade fordern. Sowas kann sich bekanntermaßen im Laufe einer Saison aber auch schnell wieder ändern.

16.38 Uhr: Die Los Angeles Lakers haben wohl erneut Interesse an Point Guard Darren Collison. Der 34-Jährige hat laut Brad Turner (L.A. Times) am Mittwoch ein Workout bei der Traditionsfranchise absolviert. Vergangene Saison hat er nach einem zwischenzeitlichen Karriereende ein kurzes NBA-Comeback in L.A. gefeiert (3 Spiele), nun soll er erneut Interesse an einem Engagement bei den Lakers haben.

16.29 Uhr: Kleiner Nachtrag zu Ayton: Gambadoro hat zudem Spekulationen gehört, dass die Raptors auch noch nicht ganz aus dem Rennen um den Center raus sein sollen. Allerdings ist er sich nicht sicher, wie hoch das Interesse wirklich ist. Wir bleiben gespannt.

16.22 Uhr: Noch Teamkollege Devin Booker ist heute übrigens mit anderen Sachen beschäftigt als der Zukunft von Ayton. Vor wenigen Minuten wurde er als neuer Cover-Star von NBA 2K23 vorgestellt. Hier gibt es alle Infos zur neuen Version der Basketball-Simulation inklusive Release-Date. Wie gefällt Euch das neue Cover?

NBA Gerüchte: Deandre Ayton vor Unterschrift?

16.10 Uhr: Und wie geht es nach dem Offer Sheet weiter? Nach der Unterschrift haben die Suns zwei Tage Zeit, um das Angebot zu matchen - soll heißen: gleichzuziehen und Ayton zu halten. Oder sie verlieren ihn ohne Gegenwert. Eine Unterschrift von Ayton würde also den Druck gewaltig erhöhen. Es heißt, dass die Suns nicht unbedingt interessiert sind, ihn zu halten. Die Nets sollen an einem potenziellen Sign-and-Trade (für Kevin Durant) aber auch nicht besonders interessiert sein. Durch die Trade-Gespräche um KD ist Aytons Markt zuletzt ins Stocken geraten.

16.03 Uhr: Jetzt wäre natürlich nur noch wichtig zu erfahren, wo Ayton unterschreibt. Gambadoro will gehört haben, dass die Pacers dem 23 Jahre alten Center ein Offer Sheet vorlegen könnten, sie haben immerhin Cap Space. Die Spurs sind das einzig andere Team mit genügend Cap Space.

15.58 Uhr: Tatsächlich könnte heute die Personalie Deandre Ayton an Fahrt aufnehmen. John Gambadoro (Arizona Sports 98,7 FM Phoenix) behauptet, dass womöglich im Laufe des Donnerstags eine Entscheidung beim Center ansteht. Der Restricted Free Agent könnte demnach heute ein Offer Sheet unterschreiben.

15.57 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zu Tag 8 der Free Agency! Ich will ehrlich sein, liebe Leute, wir haben nur noch zwei Tag Rund um die NBA vor uns, also sollte heute besser mal was passieren. Nets, Suns, ich rede in erster Linie mit euch. Schauen wir mal ...