NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Wilder Trade um Durant und Ayton? Pöltl wohl verfügbar

Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Seit Tagen ist es verdächtig still in der NBA. Gibt es nun die nächste Lawine? Seid live dabei mit Rund um die NBA an Tag 7 der Free Agency!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Tages

16.05 Uhr: Neuer Interessent für Ayton?

Neuer Interessent für Ayton? 15.55 Uhr: Spurs suchen wohl nach Tradeoptionen für Pöltl

NBA-Gerüchte: Pöltl vor Abschied? Neuer Interessent für Ayton

16.31 Uhr: Nette Truppe, auf die DBB-Coach Gordon Herbert beim Supercup in Hamburg zurückgreifen kann. Sechs Spieler, die im vergangenen Jahr in der NBA an den Start gingen, sollen dabei sein. "Ich rechne mit Dennis Schröder, Daniel Theis, den Wagner-Brüdern, Isaac Bonga und Maximilian Kleber. Alle haben ihre Bereitschaft geäußert, im Sommer mit dabei zu sein", sagte Herbert. Es gehe aber noch um "Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten". Schröder und Bonga waren bereits in der WM-Quali dabei, das andere Quartett käme neu dazu, wodurch lediglich Isaiah Hartenstein fehlen würde. Die EM startet am 1. September.

16.25: Mhm, noch nicht viel los, also weiter mit ein wenig Kleinkram: Bei den Mavericks werden in der Summer League Bewerbungsschreiben für die letzten Kaderplätze abgegeben. Ein Kandidat hierfür ist Moses Wright. In seiner Rookie-Saison in der G-League schaffte er es direkt ins All-G-League First Team, ein Two-Way-Angebot erhielt er von den Mavs trotzdem nicht und ist somit Unrestricted Free Agent. Laut Eddie Sefko von Mavs.com soll er nun in der Summer League in Vegas beweisen, dass er einen Platz im Training Camp verdient hat. "Ich will der dominierende Big Man da draußen sein",, sagte er.

16.14 Uhr: Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Chet Holmgren hat in der vergangenen Nacht ein ganz passables Debüt in der Summer League gegeben (98:77 gegen Utah, 23 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists und 6 Blocks). Die 6 Blocks waren gar direkt ein SL-Rekord. Und die Leistung hat umgehend seine Wirkung gezeigt, wenn man auf die Quoten zum Rookie of the Year blickt. Von +475 ist die Quote auf +400 gewandet (BetMGM). Und ansonsten?

• Paolo Banchero +300 to +350

• Jabari Smith Jr. +350 to +375

16.03 Uhr: Schalten sich die Rockets in einen möglichen Deal rund um Kevin Durant und Deandre Ayton ein? Wie Kelly Iko von The Athletic spekuliert, könnte Houston ein Ziel für Ayton sein, wenn Durant in einem Multi-Team-Trade ein neues Zuhause findet. Zwar sei der Fit bei den Rockets an der Seite von Alperen Sengün nicht ideal, aber dennoch könnte es Sinn machen. Mhm, das klingt doch sehr vage und fraglich, oder?

15.58 Uhr: Einen richtigen Kracher habe ich zugegebenermaßen noch nicht für Euch im Angebot, aber immerhin ein Anfang. Jeff McDonald von den San Antonio Express-News erklärt, dass sich (wenig überraschend) noch einiges bei den Spurs tun könnte. Dies könnte auch Jakob Pöltl betreffen. Zur Erinnerung: Mit Gorgui Dieng und Isaiah Roby (von der Waiver-Liste) sind bereits zwei Big Men neu zum Team gestoßen. Dies spreche umso mehr, dass San Antonio auf dem Trade-Markt aktiv nach Angeboten für den Österreicher Ausschau halte. Bereits rund um den Trade kursierten Gerüchte um Pöltl. Außerdem sei laut McDonald seit dem Murray-Trade zu den Hawks sowieso jeder Spieler über 24 "sofort verfügbar". Warten wir mal ab...

15.55 Uhr: Hallo zusammen bei einer neuen Ausgabe von Rund um die NBA. Am Nationalfeiertag wie auch gestern war ja nicht allzu viel los, hoffen wir mal, dass es heute den ein oder anderen Deal zu verkünden gibt. Insbesondere bei James Harden sollte das doch nicht mehr allzu lange dauern, oder? Legen wir los!