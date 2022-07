NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Warriors-Stars wohl in Kontakt mit Kevin Durant - Trade aber "höchst unwahrscheinlich"

Die gesamte NBA scheint auf einen Trade von Kevin Durant zu warten. Sobald dieser Dominostein fällt, könnte es ganz schnell, ganz wild werden in der Free Agency. Seid live dabei mit Rund um die NBA an Tag 5 der Free Agency!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Abends

16.30 Uhr: Durant-Trade steht wohl nicht unmittelbar bevor

Durant-Trade steht wohl nicht unmittelbar bevor 16.05 Uhr: Warriors-Stars stehen wohl in Kontakt mit Durant

Warriors-Stars stehen wohl in Kontakt mit Durant 15.56 Uhr: Warriors: Durant-Trade "höchst unwahrscheinlich"

NBA Gerüchte: Heat und Suns weiter in Durant-Gesprächen

16.40 Uhr: Ähnlich sieht es wohl bei einem potenziellen Trade von Kyrie Irving (Lakers?) aus. Damit wären wir wieder bei Woj, der bei SportsCenter verraten hat, dass weder Deals für Durant noch für Irving kurz vor dem Vollzug wären. Der ESPN-Insider merkt zudem an, dass in der Theorie beide auch noch zum Saisonstart bei den Nets unter Vertrag stehen könnten, aber das sei nicht das "ideale Szenario für Brooklyn". Dem würde ich wohl zustimmen.

16.30 Uhr: Von Brian Lewis (New York Post) ist derweil zu hören, dass Brooklyn in keiner Eile bezüglich eines Durant-Trades sei. Ein Deal stehe nicht kurz bevor und Gespräche hätten nicht mal ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Wir brauchen also weiterhin eine Menge Geduld.

16.24 Uhr: Bleibt noch die Frage: Wie geht es denn überhaupt weiter im KD-Poker? Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, gebe es "durchgängig" Kontakt zwischen den Nets und den beiden präferierten Durant-Destinationen, Miami und Phoenix. Allerdings, auch das hat sich in den vergangenen Tagen angedeutet, haben beide wohl nicht genug, um Brooklyn von einem Trade zu überzeugen. Es wird wohl einen Drei- oder Vier-Team-Trade brauchen. Der Gobert-Trade habe den Preis für KD noch weiter in die Höhe getrieben.

16.17 Uhr: Ich hatte am Sonntag bereits geschrieben, dass ich persönlich mir einen Warriors-Durant-Trade nicht so recht vorstellen kann. Die Dubs scheinen zu sehr einen nahtlosen Übergang in die Post-Curry-Ära zu priorisieren, warum sollten sie ihre jungen Talente wie Poole, Jonathan Kuminga oder James Wiseman für einen bald 34-jährigen Durant traden? Vor allem, wenn sie gerade erst bewiesen haben, dass sie auch ohne ihn die Championship holen können. Oder wie seht Ihr das?

© getty Reunion von Stephen Curry und Kevin Durant in Golden State? Das ist laut The Athletic sehr unwahrscheinlich.

NBA Gerüchte: Warriors-Stars wohl in Kontakt mit Kevin Durant

16.10 Uhr: Noch ein nicht ganz unwichtiger Hinweis in der Athletic-Story: Die Warriors-Stars machen demnach keinen Druck auf das Front Office, Durant zu jagen. Sie seien stattdessen zufrieden damit, mit dem jetzigen Kern um eben die Stars, Andrew Wiggins und Jordan Poole den Titel zu verteidigen.

16.05 Uhr: Der Kontakt zwischen Stephen Curry und Co. und Durant darf aber offenbar nicht als Recruiting-Pitch missverstanden werden. Zwar wurde über die Idee einer Reunion gesprochen, doch der Tenor soll mehr gewesen sein, wie verrückt überhaupt diese Möglichkeit erscheint, nachdem Durant 2019 als Free Agent das Team verließ.

16.00 Uhr: Aber Thompson II schreibt auch, sollte sich irgendwie doch ein Weg finden, dass KD in San Francisco landet, die Warriors-Stars würden ihn wohl mit offenen Armen empfangen. Denn: "Kommt schon, das ist freaking Kevin Durant", so eine anonyme Quelle. Demnach sollen die Warriors-Stars mit KD in Kontakt stehen.

15.56 Uhr: Am Sonntag brachte Marc J. Spears (Andscape) die Gerüchte in Umlauf, die Warriors könnten an einem Trade für Kevin Durant interessiert sein. Aber: Laut Marcus Thompson II (The Athletic) ist ein Trade "höchst unwahrscheinlich". Die Dubs seien nicht gewillt, den von den Nets verlangten, heftigen Preis zu zahlen.

15.55 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rund um die NBA. Happy 4th of July an all unsere amerikanischen Freunde, aber ich hoffe die Newsbreaker machen heute nicht frei. Los geht's!