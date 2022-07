NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Lakers an Trade für Kyrie Irving dran - grätschen die Mavs dazwischen?

Viele Free Agents haben mittlerweile schon neue Deals unterschrieben und Blockbuster-Trades gab es auch schon, diverse Entscheidungen stehen aber noch immer aus. Wir versorgen Euch auch am vierten Tag der Free Agency mit allen News und Gerüchten zu den Deals bei Rund um die NBA!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

16.40 Uhr: Gleiches gilt übrigens auch für John Konchar (Grizzlies, 2,3 Mio.) und Isaiah Roby (Thunder, 1,9 Mio.). Das nur der Vollständigkeit halber.

16.35 Uhr: Aus deutscher Sicht wichtige Meldung von Keith Smith (Spotrac). Wenn Maxi Kleber heute nicht noch von den Dallas Mavericks entlassen wird, dann garantiert sich sein Vertrag über 9 Mio. Dollar für die kommende Saison. Ich denke, wir dürfen guten Gewissens davon ausgehen, dass die Mavs den Würzburger nicht entlassen werden.

16.27 Uhr: Ebenfalls interessant: Laut Begley sollen wir im KD-Poker auch ein Auge auf die Utah Jazz haben, Utah könnte möglicherweise in einem Multi-Team-Trade um Durant mitmischen. Ich werfe da einfach mal den Namen Deandre Ayton in den Raum. Genügend Picks für einen Move haben sie seit dem Gobert-Deal ja ...

16.19 Uhr: Begley betonte allerdings auch, dass bei den Nets der Fokus weiterhin auf Kevin Durant und dessen Trade-Forderung liege. Neben den Suns und Heat sollen auch die Raptors (über Toronto mehren sich mittlerweile die KD-Gerüchte) und auch die Pelicans im Rennen sein.

NBA Gerüchte: Kyrie-Trade - grätschen die Mavs dazwischen?

16.11 Uhr: Es soll ja Leute geben, die nicht 24/7 auf SPOX unterwegs sind (schämt Euch!), deshalb fasse ich nochmal ganz kurz die Gerüchtelage zu Irving zusammen. Haynes berichtete in der Nacht auf Sonntag von "spürbarem Optimismus", dass sich die Lakers und Nets auf einen Irving-Westbrook-Trade einigen könnten. Auch Begley will von einem gewissen "Momentum" in Richtung dieses Deals erfahren haben. Woran es in den Gesprächen wohl nach hakt, könnt Ihr hier nachlesen.

16.05 Uhr: Ich will ehrlich sein, Kyrie bei den Sixers an der Seite von James Harden kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Das Kapitel endete in Brooklyn ja bereits nicht sonderlich herzlich. Und mit Luka Doncic und Irving Seite an Seite bei den Mavs tue ich mich auch eher schwer, zwei sehr balldominante Spieler. Was meint Ihr zu diesem Gerücht?

16.00 Uhr: Kyrie sei ein heißer Trade-Kandidat in den kommenden Wochen, so Shams weiter. Gut, das dürften wir uns alle schon gedacht haben, trotzdem danke für die Info. Charanias Wissen reibt sich aber ein wenig mit den Infos von Chris Haynes (Yahoo Sports) sowie Ian Begley (SNY.tv), die bereits von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Lakers und Nets berichtet haben.

15.56 Uhr: Shams Charania (The Athletic) war bei Bally Sports zu Gast und hat ein paar Leckerbissen zu Kyrie Irving rausgehauen. Seinen Infos zufolge gibt es mehrere Interessenten, neben den Lakers auch die Sixers und Mavs!

15.55 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zu Tag 4 der Free Agency. Ich verspreche Euch, heute wird ein wenig mehr los sein als am Samstag, es geht schon ganz gut los in der Gerüchteküche. Ab geht die wilde Fahrt ...