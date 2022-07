NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Neuer Kandidat im Rennen um Kevin Durant? KD meldet sich zu Wort

Viele Free Agents haben mittlerweile schon neue Deals unterschrieben und Blockbuster-Trades gab es auch schon, diverse Entscheidungen stehen aber noch immer aus. Wir versorgen Euch auch am dritten Tag der Free Agency mit allen News und Gerüchten zu den Deals bei Rund um die NBA!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Abends

16.22 Uhr: Gobert freut sich auf Minnesota - Towns unterstützt Trade

Gobert freut sich auf Minnesota - Towns unterstützt Trade 15.55 Uhr: Neuer Kandidat im Rennen um Durant?

NBA Gerüchte: Rudy Gobert freut sich auf Minnesota

16.38 Uhr: Blicken wir ein wenig voraus auf das, was uns heute oder die kommenden Tage noch erwarten wird - also abgesehen vom Durant-Trade. Wir haben die jeweils wichtigsten, noch verfügbaren Spieler auf jeder Position zusammengesucht. Wichtig aus deutscher Sicht: Wo landet Dennis Schröder?

Verfügbare Spieler: Was wird aus Schröder? © imago images 1/18 Ein Großteil der verfügbaren Spieler ist bereits wieder vom Markt, einige wichtige Entscheidungen stehen aber noch aus. Wir geben einen Überblick! © getty 2/18 POINT GUARD - Platz 3: Vasilije Micic (28) - Der Serbe (zuletzt Anadolu Efes) will endlich in die NBA, eigentlich will er aber nicht an einem Rebuild bei den Thunder teilnehmen, die noch seine Rechte halten … © getty 3/18 … Berichten zufolge hofft Micic auf einen Trade dieser Rechte. Denver, Milwaukee, San Antonio und Chicago gelten als interessiert. Vorher gibt es wohl keinen Wechsel. © getty 4/18 Platz 2: Goran Dragic (36) - Es gilt als beinahe sicher, dass der Oldie mit etwas Verspätung nun doch nach Dallas wechseln wird. Eine Einigung steht aber noch aus. © getty 5/18 Platz 1: Dennis Schröder (28) - Bisher ist es sehr ruhig um den Braunschweiger. Die Pistons gelten als interessiert, eine Einigung wurde aber noch nicht vermeldet. © getty 6/18 SHOOTING GUARD - Platz 2: Collin Sexton (23) - Die Cavaliers haben Rubio zurückgeholt und ohnehin Garland, vermutlich ist also kein Platz mehr für Sexton. Dessen Forderungen sind angeblich sowieso zu hoch. © getty 7/18 Da er jedoch restricted ist, könnte Cleveland versuchen, für ihn einen Flügelspieler per Sign-and-Trade zu holen. Vielleicht Hardaway von Dallas? Interesse ist angeblich da. © getty 8/18 Platz 1: James Harden (32) - Der beste verbliebene Spieler ist nur noch theoretisch auf dem Markt. Harden hat auf seine Option in Höhe von 47 Millionen Dollar verzichtet … © getty 9/18 … er ist also UFA, es ist aber wohl schon entschieden, dass er bei den Sixers bleibt. Angeblich für drei Jahre und rund 100 Mio. Dollar, die richtige Einigung steht aber noch aus. © getty 10/18 SMALL FORWARD - Es gibt hier einen Sonderfall. Miles Bridges würde weit oben auf jeder Liste stehen, er wurde jedoch unlängst wegen Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet. Es ist völlig unklar, wie es für ihn weitergeht. © getty 11/18 Berichten zufolge wird erwartet, dass Charlotte das Qualifying Offer zurückziehen und Bridges somit zum UFA machen wird. Es wäre derzeit kaum zu rechtfertigen, wenn ihn danach ein Team holen würde. © getty 12/18 Platz 2: Cody Martin (26) - Er ist Restricted, es ist damit zu rechnen, dass er bei den Hornets bleibt, falls kein unmoralisches Angebot hereinflattert. Interesse soll es aber von den Timberwolves geben … © getty 13/18 Platz 1: Caleb Martin (26) - … die auch an einer Wiedervereinigung der Zwillinge interessiert wären. Auch er ist jedoch restricted, Miami hat also die Kontrolle über seine Zukunft. © getty 14/18 POWER FORWARD - Platz 2: Carmelo Anthony (38) - Der Oldie hat eine solide Saison hinter sich und zieht wieder etwas Interesse auf sich. Unter anderem gelten die Knicks als interessiert, das wäre überfällig. © getty 15/18 Platz 1: T.J. Warren (28) - Der Swingman hat seit der Bubble nur noch vier Spiele absolviert. In der Bubble wiederum war er überragend … und wenn er wieder gesund ist, könnte er fast jedem Team helfen. © getty 16/18 CENTER - Platz 2: Montrezl Harrell (28) - Viele Center wurden bezahlt, Harrell nicht - allerdings auch selbstverschuldet. Ihm droht Ärger, nachdem er der Polizei zufolge mit drei Pfund Marihuana erwischt wurde. © getty 17/18 Platz 1: Deandre Ayton (23): Die Suns haben eigentlich mit Ayton abgeschlossen, nun ist er trotzdem auf einmal wieder wichtig - da er für einen möglichen Durant-Trade dringend benötigt würde. © getty 18/18 Es ist jedoch unklar, ob Brooklyn den Big Man haben will. Auch Utah soll interessiert sein. Vielleicht müssen mehr Teams involviert werden, viel Geld wird Ayton ziemlich sicher bekommen.

16.28 Uhr: Towns in Minnesota, Malcolm Brogdon in Boston ... falls Ihr gestern nicht online wart, habt Ihr einiges verpasst. Als kleinen Service stelle ich hier mal die wichtigsten News aus den letzten 24 Stunden zusammen:

Und zudem kann ich noch wärmstens die Einschätzung des geschätzten Kollegen Frerks zum Gobert-Trade ans Herz legen: Ein unfassbares Risiko.

16.22 Uhr: Das soll vor allem an Towns liegen, der Stifle Tower freut sich laut dem Bericht von The Athletic auf sein neues Kapitel bei den Timberwolves und auf das Zusammenspiel mit KAT. Auch Towns soll den Trade unterstützt haben.

16.18 Uhr: Unfassbare Überleitung meinerseits, denn zu den Hintergründen zum Gobert-Trade kann ich Euch dank Krawczynski noch ein wenig mehr verraten. Offenbar habe der neue Wolves-Boss Tim Connelly schon kurz nach seiner Einstellung Gobert weit oben auf seine Wunschliste gesetzt. Und der Franzose selbst soll begeistert sein von der Möglichkeit, in Minnesota zu spielen - hört man auch nicht oft.

16.13 Uhr: Übrigens, die Wolves hatten wohl auch mehrere Telefonate mit den Nets wegen Durant geführt, das berichtet Jon Krawczynski (The Athletic), doch Brooklyn habe nicht nur einen "Berg an Picks", sondern auch einen etablierten All-Star gefordert. Anthony Edwards oder Karl-Anthony Towns waren aber nicht zu haben, also hat Minnesota den "Berg an Picks" halt nach Utah für Rudy Gobert geschickt.

NBA Gerüchte: Neuer Kandidat im Rennen um Durant?

16.05 Uhr: Nach seiner Trade-Forderung am Donnerstag hat sich Durant vor wenigen Minuten übrigens erstmals öffentlich gemeldet, wenn auch nur in einer kurzen Nachricht auf Twitter. Offenbar reagiert er auf Anschuldigungen aus gewissen Teilen des Internets, dass er ein schlechter Teamkollege sei: "Die Jungs, die mit mir in der Halle eingeschlossen waren, wissen es, sie kennen mich. Wenn du nicht mit mir da drin warst, dann hör' dich mal um." Schön und gut, aber wir wüssten ja lieber gerne, wo es für dich denn jetzt hingeht, KD?

16.01 Uhr: Warum Toronto? "Sie haben all die Puzzlestücke und Draft-Picks, die man für einen Deal für Durant brauchen könnte", ist sich Wojnarowski sicher. Nur sei die Frage, wie weit Raptors-Boss Masai Ujiri wirklich bereit ist, zu gehen. Würde er zum Beispiel Scottie Barnes auf den Tisch legen? An sich hat die Franchise in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie auch gerne mal ein Risiko mit einem Superstar eingeht, siehe Kawhi. Und das hat sich bekanntermaßen ausgezahlt.

15.55 Uhr: Im Poker um KD könnte sich ein Dark Horse herauskristallisieren. Es ist bekannt, dass die Suns und Heat weit oben auf Durants Wunschliste stehen, doch laut Adrian Wojnarowski (ESPN) "lauern" auch die Toronto Raptors auf ihre Chance, den zweifachen Finals-MVP zu bekommen. Die Kanadier waren nun immer mal wieder als potenzielle Durant-Kandidaten zu hören.

15.54 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zu Tag 3 der Free Agency. Auch heute wird uns das Thema Kevin Durant natürlich begleiten und ansonsten? Was passiert mit Dennis Schröder? Unterschreibt James Harden seinen neuen Deal? Wir sind gespannt ...