BVB, Noten und Einzelkritiken in der Bundesliga bei RB Leipzig: Julian Brandt allein ist zu wenig

BVB bei RB Leipzig, Noten: Niclas Füllkrug

War früh gut ins Spiel integriert, scheiterte per Kopf nur knapp an Gulasci (10.), legte die Brandt-Chance in der 18. Minute auf. Anschließend fiel auch er ab. Die Flanken fanden immer seltener seinen Kopf, als Wandspieler wurde er kaum noch angespielt. Defensiv gewann Füllkrug zudem keinen einzigen Zweikampf. Note: 4.