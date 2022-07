NBA Summer League 2022: Sieger, Spieler, Rookies, Spielplan, Ergebnisse und die Deutschen

Die NBA Summer League in Las Vegas startet 2022 wieder wie gewohnt Anfang Juli. Der Beginn ist auf den 7. Juli datiert, doch auch zuvor dürfen sich die Youngsters bereits beweisen. SPOX gibt einen Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten.

Die Summer League steht wieder vor der Tür! Von Anfang bis Mitte Juli dürfen die Rookies ihre ersten Gehversuche auf dem NBA-Level machen, der Fokus liegt natürlich auf dem Turnier in Las Vegas, bei dem alle 30 Teams am Start sein werden. Gesponsert wird die Summer League dieses Jahr von NBA 2K23.

Wann und wo findet die Summer League statt?

Die Summer League findet wie schon im vergangenen Jahr an drei unterschiedlichen Standorten statt. Dabei treten einige Teams bei gleich zwei Turnieren an. Bei der Las Vegas Summer League sind wieder alle 30 Teams mit dabei. Das California Classic findet dieses Mal im Chase Center der Golden State Warriors in San Francisco statt. Auch in Salt Lake City wird wieder gespielt.

Stadt Zeitraum San Francisco (California Classic) 2. Juli - 3. Juli Salt Lake City 5. Juli - 7. Juli Las Vegas 7. Juli - 17. Juli

Wo kann man Spiele der NBA Summer League sehen?

Die Summer League wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen. Die Spiele werden jedoch über NBA TV gezeigt und sind damit auch im DAZN-Abo zu sehen. Dieses kostet entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. Alternativ kann man sich sämtliche Spiele auch mit dem NBA League Pass ansehen.

Welche Teams nehmen an der Summer League teil?

In Las Vegas werden alle 30 NBA-Teams an den Start gehen. In Salt Lake City werden die Utah Jazz im Gegensatz zum Vorjahr mit nur einer Mannschaft antreten, während in San Francisco die Vertreter aus Sacramento, Los Angeles, Miami und Gastgeber Golden State an den Start gehen.

Utah San Francisco Utah Jazz Golden State Warriors Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers Miami Heat Oklahoma City Thunder Sacramento Kings

Summer League San Francisco: Spielplan und Ergebnisse

Das California Classic wird in diesem Jahr wieder in der üblichen Variante stattfinden. Es wird an drei Tagen gespielt, das bedeutet, dass sich diesmal alle Teams gegenüberstehen werden. Los geht es bereits am 2. Juli.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 2. Juli 23 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 3. Juli 1.30 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 3. Juli 23 Uhr Miami Heat Sacramento Kings 4. Juli 1.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 5. Juli 21 Uhr Golden State Warriors Miami Heat 5. Juli 23.30 Uhr Sacramento Kings Los Angeles Lakers

Summer League Utah: Spielplan und Ergebnisse

Bei dem Mini-Turnier ist mit Memphis der Sieger von 2018 und 2019 wieder mit dabei, 2021 gewann Utah. So sieht der Spielplan in diesem Jahr aus:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 6. Juli 1 Uhr Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers 6. Juli 3 Uhr Oklahoma City Thunder Utah Jazz 7. Juli 1 Uhr Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 7. Juli 3 Uhr Philadelphia 76ers Utah Jazz 8. Juli 0 Uhr Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers 8. Juli 2 Uhr Memphis Grizzlies Utah Jazz

Summer League Las Vegas: Spielplan und Ergebnisse

Die "echte" Summer League in Las Vegas beginnt in diesem Jahr am 7. Juli, dann dürfen wir uns wohl auch auf die Top-Rookies des diesjährigen Jahrgangs freuen.

Summer League Day 1: Debüt von Top-Pick Paolo Banchero?

Die Summer League wird von den Houston Rockets und den Orlando Magic eröffnet. Das könnte bereits das erste Highlight des Spieltages sein. Mit Paolo Banchero (Magic) und Jabari Smith (Rockets) könnten der erste und der dritte Pick des NBA Drafts 2022 aufeinandertreffen. Auch der womöglich erste Einsatz von Jaden Ivey für die Pistons könnte interessant sein

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 8. Juli 4 Uhr Houston Rockets Orlando Magic 6 Uhr Portland Trail Blazers Detroit Pistons

Summer League Day 2: Dallas Mavericks greifen ein

An Tag 2 der Summer League greifen dann erstmals die Dallas Mavericks ins Geschehen ein. Für die Lakers steht nach der California Classic das erste Spiel in Las Vegas an.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 8. Juli 22 Uhr Dallas Mavericks Chicago Bulls 23 Uhr San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 9. Juli 0 Uhr Charlotte Hornets Indiana Pacers 1 Uhr Brooklyn Nets Milwaukee Bucks 2 Uhr Golden State Warriors New York Knicks 3 Uhr Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 4 Uhr Phoenix Suns Los Angeles Lakers

Summer League Day 3: Chet Holmgren greift ein

An Tag 2 kommen die Mannschaften aus den kleinen Turnieren dazu. Das bedeutet Chet Holmgren (OKC) prüft Jabari Smith (Rockets).

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 9. Juli 21.30 Uhr Toronto Raptors Philadelphia 76ers 22 Uhr Orlando Magic Sacramento Kings 23.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat 10. Juli 0 Uhr Detroit Pistons Washington Wizards 1.30 Uhr Atlanta Hawks Utah Jazz 2 Uhr Oklahoma City Thunder Houston Rockets 3.30 Uhr Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies 4 Uhr New Orleans Pelicans Portland Trail Blazers

Summer League Day 4: Warriors-Trio

Was ist eigentlich mit James Wiseman? Der Nr.2-Pick der Warriors von 2020 könnte in der Summer League Erfahrung sammeln. Auch Jonathan Kuminga und Moses Moody könnten für die Warriors eingreifen. Das könnte Spektakel bringen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 10. Juli 21 Uhr Indiana Pacers Sacramento Kings 21.30 Uhr Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 23 Uhr Chicago Bulls New York Knicks 23.30 Uhr Washington Wizards Phoenix Suns 11. Juli 1 Uhr Denver Nuggets Cleveland Cavaliers 1.30 Uhr Golden State Warriors San Antonio Spurs 3 Uhr Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 3.30 Uhr Charlotte Hornets Los Angeles Lakers

Summer League Day 5: Das Duell der Top-Picks

An Tag 4 gibt es zwar nur sechs Spiele, allerdings spielen mit Banchero und Holmgren die Top-Picks gegeneinander. Besonders brisant ist dabei, dass beide dieselbe Position bekleiden können. Sehen wir das direkte Duell? Kann Banchero seine überraschende Wahl zur Nummer eins bestätigen?

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 12. Juli 0 Uhr New Orleans Pelicans Atlanta Hawks 1 Uhr Houston Rockets San Antonio Spurs 2 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 3 Uhr Orlando Magic Oklahoma City Thunder 4 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 5 Uhr New York Knicks Portland Trail Blazers

Summer League Day 6: Der Kampf um L.A.

Es hat schon fast Tradition, dass sich die Lakers und Clippers in der Summer League treffen, das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Allerdings kann nicht viel über spannende Rookies berichtet werden. Beide Teams haben nur in der zweiten Runde gepickt. Dafür sehen wir die Söhne ehemaliger Top-Stars, Shareef O'Neal und Scotty Pippen Jr..

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 12. Juli 23 Uhr Chicago Bulls Toronto Raptors 13. Juli 0 Uhr Memphis Grizzlies Brooklyn Nets 1 Uhr Atlanta Hawks Miami Heat 2 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 3 Uhr Detroit Pistons Indiana Pacers 4 Uhr Phoenix Suns Dallas Mavericks 5 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers

Summer League Day 7: Was kann der Kings-Rookie?

Etwas überraschend wählten die Sacramento Kings Keegan Murray auf Position vier. Vielleicht kann er den Nr.2-Pick und die Oklahoma City Thunder auch überraschen?

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 13. Juli 22 Uhr Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks 23 Uhr Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets 14. Juli 0 Uhr Washington Wizards New Orleans Pelicans 1 Uhr Toronto Raptors Utah Jazz 2 Uhr Sacramento Kings Oklahoma City Thunder 3 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 4 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Clippers

Summer League Day 8: Shaedon Sharpe fordert Nr.3-Pick

Die Portland Trail Blazers haben mit Shaedon Sharpe einen Spieler gewählt, der kein einziges College-Spiel absolviert hat. Kann der Guard überzeugen und sich einen Platz neben Damian Lillard erspielen? In der Summer League wird er ganz genau beobachtet werden.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 14. Juli 21 Uhr Atlanta Hawks San Antonio Spurs 21.30 Uhr Memphis Grizzlies Boston Celtics 23 Uhr Chicago Bulls Charlotte Hornets 23.30 Uhr Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 15. Juli 1 Uhr Dallas Mavericks Milwaukee Bucks 1.30 Uhr New York Knicks Orlando Magic 3 Uhr Brooklyn Nets Minnesota Timberwolves 3.30 Uhr Portland Trail Blazers Houston Rockets

Summer League Day 9: Wunschpick gegen Notlösung

Der spannende Two-Way-Guard Johnny Davis (#10) von den Washington Wizards will sich bestimmt beweisen. Sein Gegner ist heute Ben Mathurin (#6) von den Indiana Pacers, die wohl eher Keegan Murray wollten. Kann sich der Wing trotzdem im Hoosier-State beweisen?

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 15. Juli 23 Uhr Los Angeles Clippers Utah Jazz 16. Juli 0 Uhr Philadelphia 76ers Denver Nuggets 1 Uhr Oklahoma City Thunder Golden State Warriors 2 Uhr Sacramento Kings Phoenix Suns 3 Uhr Indiana Pacers Washington Wizards 4 Uhr Miami Heat Toronto Raptors 5 Uhr Los Angeles Lakers Toronto Raptors

Der Modus der Summer League

Insgesamt werden 75 Spiele absolviert, wobei jedes Team genau fünf Partien bestreitet. Die beiden besten Teams nach den ersten vier Spielen werden in der Nacht auf den 18. Juli das Championship Game bestreiten. Alle anderen 28 Mannschaften bekommen ebenfalls ein weiteres Spiel, hier spielt die Bilanz aber keine Rolle mehr.

Stattdessen werden die Veranstalter die Partien kurzfristig ansetzen und dabei auf die Interessen der TV-Partner Rücksicht nehmen und Matchups nach Rivalitäten oder ähnlichem ansetzen.

Sollten am Ende zwei Teams im Kampf um das Championship Game die gleiche Bilanz vorweisen, wurden bereits Tiebreaker-Kriterien festgelegt. Zunächst wird der direkte Vergleich herangezogen, danach entscheidet die Punktedifferenz. Sollte diese auch noch gleich sein, wird eine Münze geworfen. Das gleiche Verfahren wird bei einem Tiebreaker zwischen mehr als zwei Teams angewandt.

Die Regeln der Summer League

Im Gegensatz zu den "richtigen" NBA-Spielen dauert eine Partie in der Summer League nur 40 Minuten, ein Viertel dauert also nur je zehn Minuten. Gleichzeitig ist auch die Halbzeitpause mit nur acht Minuten deutlich kürzer als in der NBA. Auch die Regeln für Fouls sind anders. Jedem Team stehen zehn Fouls pro Viertel zu, ein Spieler wird erst nach dem zehnten und nicht bereits nach dem sechsten Foul disqualifiziert.

Auch für die Overtime gibt es angepasste Regeln. Die erste Verlängerung dauert zwei Minuten, bei einer zweiten Verlängerung entscheidet der Sudden Death, das heißt, wer zuerst einen Punkt erzielt, gewinnt die Partie. Dies gilt aber nur für die Gruppenphase, in den Turnierspielen werden solange Verlängerungen a zwei Minuten gespielt, bis ein Sieger feststeht.

Die Sieger und MVPs der Summer League in Las Vegas

Titelverteidiger der Summer League in Las Vegas ist Sacramento. Die Kings setzten sich im vergangenen Jahr durch mit Louis King als Championship-MVP. Davion Mitchell und Nets-Guard Cam Thomas teilten sich die Krone als Turnier-MVP.