NBA Summer League, Tag 9: James Wiseman gefällt für Golden State Warriors - Knicks und Blazers spielen um Titel

Die Oklahoma City Thunder haben auch ohne Chet Homgren die Golden State Warriors mit Jonathan Kuminga geschlagen. Auch die Finalisten der diesjährigen Summer League stehen fest.

Insgesamt sieben Teams beendeten die Vorrunde mit einer Bilanz von 3-1, am Ende machte die Punktedifferenz den Unterschied. Hier waren die New York Knicks (11,8) und Portland Trail Blazers (8,3) am besten, sie spielen am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit den Champion aus.

Beide Teams waren in der vergangenen Nacht nicht im Einsatz. Dafür überzeugte für die Sacramento Kings erneut Nr.4-Pick Keegan Murray. Der 21-Jährige legte beim 82:69-Erfolg gegen die Phoenix Suns 21 Punkte (8/14 FG) sowie 10 Rebounds auf, dazu versenkte der Forward vier Dreier.

Auf der Gegenseite spielte der deutsche Nationalspieler Karim Jallow 11 Minuten, blieb jedoch aber ohne Punkt (0/3 FG). Immerhin sammelte Jallow 3 Rebounds und 1 Steal ein. Der Ex-BBler Ish Wainright (13, 4/9) war bester Scorer für die Suns.

Im Topspiel des Tages schlugen die OKC Thunder Golden State mit 90:82, auch ohne die Lottery Picks Chet Holmgren und Ousmane Dieng. Nr.12-Pick Jalen Williams kam auf 10 Zähler (4/11 FG), zeigte aber große Schwächen an der Freiwurflinie (2/7 FT). Für die Warriors kamen dagegen Jonathan Kuminga (16, 5/15 FG) und James Wiseman (14, 4/6, 7 Rebounds) zum Einsatz. Wiseman netzte dabei seinen einzigen Dreier des Abends, während Kuminga einen furiosen Dunk nach einem tollen Spinmove auspackte. Insgesamt zeigten die beide erneut gute Ansätze, für Wiseman war es vermutlich das bisher beste Spiel in der Summer League.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Summer League, Tag 9: Die Ergebnisse in der Übersicht