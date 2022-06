NBA Gerüchte, Trades und Free Agency: Portland Trail Blazers wohl an Bradley Beal und Zach LaVine interessiert

Die Trail Blazers sind auf der Suche nach hochkarätiger Hilfe für Superstar Damian Lillard wohl unter anderem auf die Namen Bradley Beal und Zach LaVine gestoßen. Zudem soll Portland auf dem Trade-Markt mehrere Youngster anvisieren. Auch die Hawks hoffen auf Verstärkung im Sommer. Hier gibt es alle News und Gerüchte aus der NBA.

NBA Trade-Gerüchte: Neuer Star für die Blazers?

Die Portland Trail Blazers wollen einen weiteren Star an die Seite von Damian Lillard stellen - das ist soweit nichts Neues, wurde von Kevin O'Connor (The Ringer) nun aber nochmals bekräftigt. Dabei soll die Franchise sowohl in der Free Agency als auch auf dem Trade-Markt mehrere Hochkaräter im Visier haben.

Bradley Beal und Zach LaVine sollen demnach auf dem Zettel der Blazers als potenzielle Ziele in der Free Agency stehen. Portland kann sich unter dem Salary Cap Platz für einen Maximalvertrag freischaufeln und könnte so den Wizards- oder Bulls-Star anlocken. Lillard soll eine freundschaftliche Beziehung mit Beal pflegen, der seine Spieleroption für kommende Saison in Washington wohl nicht ziehen wird.

Schon seit der Trade Deadline wird Portland zudem Interesse an Jerami Grant von den Pistons nachgesagt, laut O'Connor könnte aber auch Miles Bridges eine Option für die Blazers sein. Der Hornets-Youngster, der als Restricted Free Agent in den Sommer geht, wäre ebenfalls ein Upgrade für den Flügel.

Auch John Collins von den Hawks soll sich dem Bericht zufolge auf dem Radar der Blazers befinden. Der 24-Jährige steht noch für vier Jahre und 102 Millionen Dollar in Atlanta unter Vertrag. Für ein potenzielles Trade-Paket stünde Portland der siebte Pick im Draft, mehrere zukünftige Picks, eine Trade-Exception sowie junge Talente zur Verfügung.

© getty Damian Lillard hofft auf einen zweiten Star als Unterstützung in Portland.

NBA Trade-Gerüchte: Auch Hawks an Jerami Grant interessiert

Bezüglich der Personalie Jerami Grant, der aktuell noch bei den Detroit Pistons angestellt ist (Vertrag: noch 1 Jahr/21 Mio. Dollar), könnte Portland aber offenbar Konkurrenz von den Atlanta Hawks bekommen. Wie Marc Stein (Substack) berichtet, soll auch das Team von Trae Young am 28-Jährigen interessiert sein.

Allerdings ist immer noch unklar, ob Detroit wirklich bereit ist, sich vom Forward zu trennen. Bereits zur Trade Deadline im Februar kursierten eine Menge Spekulationen um Grants Zukunft, doch Detroit hielt an ihm fest. Offenbar ist es nicht ausgeschlossen, dass Grant die kommende Saison in Detroit startet. Sollte er auf dem Trade-Markt aber doch verfügbar werden, dann könnte Portland mit dem Nr.7-Pick wohl viele Angebote der Konkurrenz ausstechen, so Stein.

NBA Draft: Kings könnten wohl Nr.4-Pick traden

Die Sacramento Kings wollen in der Offseason offenbar einen Spieler verpflichten, der dem Kern um De'Aaron Fox und Domantas Sabonis sofort weiterhelfen kann. Die Franchise sucht einen "Win-Now Player", wie O'Connor berichtet.

Demnach sei auch ein Trade des Nr.4-Picks im kommenden NBA Draft eine Option, wenn dadurch ein solcher Spieler an Land zu ziehen ist. Nach Angaben von O'Connors Quellen ist Sacramento aber auch bereit, im Draft nach unten zu traden, um dann einen Spieler zu wählen, der an die Seite von Fox und Sabonis passt.

Offenbar wollen sich die Kings also alle Optionen offenhalten. O'Connor spekuliert, dass eine Vielzahl an Teams gute Angebote für den Nr.4-Pick auf den Tisch legen könnten. Er rechnet mit einer Menge Trade-Buzz kurz vor dem Draft am 23. Juni 2022.

