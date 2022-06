NBA News, Los Angeles Lakers - Coach Darvin Ham schwärmt von Russell Westbrook: "Hat noch einiges im Tank"

Bei seiner Antrittspressekonferenz hat der neue Head Coach der Los Angeles Lakers, Darvin Ham, Russell Westbrook vor der teils heftigen Kritik aus der vergangenen Saison in Schutz genommen. Er plane, den Point Guard besser im Team um LeBron James zu integrieren.

"Russell Westbrook ist einer der besten Spieler, die diese Liga jemals gesehen hat", schwärmte Ham am Montag, als er offiziell als neuer Lakers-Coach vorgestellt wurde. "Er hat immer noch einiges im Tank. Ich weiß nicht, warum die Leute dazu tendieren, ihn abzuschreiben."

Während der Pressekonferenz stand Westbrook gemeinsam mit anderen Teamkollegen wie Austin Reaves oder Stanley Johnson seitlich neben dem Podium und hörte seinem neuen Head Coach zu. Nach dem Trade für den Point Guard im Sommer 2021 legten er und die Lakers eine enttäuschende Saison hin, an deren Ende L.A. sogar die Postseason verpasste. Nun kursieren erneut Trade-Gerüchte um ihn.

"Russ und ich hatten mehrere großartige Einzelgespräche, das wichtigste Wort in diesen Diskussionen war 'Opferbereitschaft'", sagte Ham zu seinen Plänen mit Westbrook. "Ich erwarte von ihm, dass er der gleiche, hartnäckige High-Energy-Player sein wird, der er über seine gesamte Karriere war. Aber wir müssen alle etwas opfern. Man erreicht nichts, wenn nicht alle beteiligten Parteien die Last teilen und etwas opfern, anstatt Eins-gegen-Eins zu spielen."

Ham kündigte an, die komplette "Big Three", wie er das Trio um LeBron James, Anthony Davis und Westbrook nannte, zur Verantwortung zu ziehen. "Wenn du es auf dem Film siehst, dann ist es ein Fakt. Wenn du eine Anweisung nicht umgesetzt hast, dann wird das angesprochen. Wenn ich das nicht bei der Big Three ansprechen kann, dann wird auch der letzte Mann in der Rotation uns nicht ernst nehmen."

Nach acht Jahren in der NBA als Spieler wechselte Ham 2008 als Assistant Coach in die G-League, die Lakers waren seine erste Station als Assistant in der NBA. Anschließend war er von 2013 bis 2018 als Assistant unter Mike Budenholzer bei den Atlanta Hawks tätig, den er auch nach Milwaukee begleitete. Nun geht der 48-Jährige in seine erste Saison als Head Coach, Lakers-GM Rob Pelinka freute sich über einen "unglaublich glänzenden und vielversprechenden Tag in der Lakers-Historie".