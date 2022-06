NBA News: Chicago Bulls offenbar an Trade für Jazz-Center Rudy Gobert interessiert

Sollte Jazz-Center Rudy Gobert auf dem Trade-Markt verfügbar werden, dann könnten offenbar auch die Chicago Bulls ihre Fühler nach dem Franzosen ausstrecken. Das Team hat offenbar ein Upgrade auf der Center-Position im Visier.

Das geht aus einem Bericht von Kevin O'Connor (The Ringer) hervor. Seinen anonymen Quellen zufolge könnten die Bulls eins der Teams mit Interesse an Gobert sein, sollte sich Utah dazu entscheiden, den Center im Sommer per Trade abzugeben.

Nach einer unbefriedigenden Saison von Starting Center Nikola Vucevic sei Chicago auf der Suche nach einem neuen Fünfer. Die Bulls sollen sich auch abseits von Gobert nach Verstärkung auf dieser Position umsehen, auch Knicks Free Agent Mitchell Robinson wird als mögliche Option genannt.

Der dreifache Defensive Player of the Year Gobert würde für Chicago vor allem defensiv ein Upgrade darstellen, er bringt allerdings auch üppige Kosten mit sich. Der 29-Jährige steht noch für vier Jahre und 169,7 Millionen Dollar unter Vertrag, in der abgelaufenen Regular Season legte er 15,6 Punkte, 14,7 Rebounds und 2,1 Blocks im Schnitt auf. Auch den Toronto Raptors wird Interesse an Gobert nachgesagt.

Derweil ist weiter unklar, welche Richtung die Jazz im Sommer einschlagen werden. Nach dem Abgang von Head Coach Quin Snyder hat Donovan Mitchell seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Über einen Trade von entweder Mitchell oder Gobert wird schon länger spekuliert.

Von Seiten von The Athletic heißt es, dass die Jazz "aggressiv" auf dem Trade-Markt sein werden, unter dem neuen Boss Danny Ainge habe das Front Office aber keine Pläne, einen langwierigen Rebuild einzuleiten. Stattdessen will Utah als Playoff-Team konkurrenzfähig bleiben.