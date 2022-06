NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Russell Westbrook zieht wohl Spieleroption bei den Los Angeles Lakers

Wir nähern uns dem Start der Free Agency. Kyrie Irving bleibt womöglich doch bei den Brooklyn Nets, aber andere Stars wie James Harden haben noch nicht entschieden, ob sie ihre Spieleroption ziehen. Auf die Golden State Warriors warten zahlreiche Baustellen. Bei Rund um die NBA bleibt ihr bei allen Trades, News und Gerüchten auf dem Laufenden!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Abends

17.05 Uhr: Westbrook zieht Spieleroption bei den Lakers

16.36 Uhr: Irving-Drama in Brooklyn noch nicht vorbei?

16.00 Uhr: Warriors: Verliert der Champion einen Starter?

NBA Gerüchte: Celtics wohl an Burks-Trade interessiert

17.48 Uhr: Die Knicks sind weiterhin auf der Suche nach Abnehmern für ein paar ihrer Veteranen, um Platz unter dem Salary Cap zu schaffen. Auch Alec Burks muss mitunter gehen. Nach Infos von Ian Begley von SNY.tv haben unter anderem die Boston Celtics Interesse an einem Burks-Trade.

17.41 Uhr: Bei den Brooklyn Nets werden auch Verhandlungen abseits der Kyrie-Front geführt - auch wenn das ja eigentlich noch gar nicht erlaubt ist. Aber laut Brian Windhorst (ESPN) ist eine Rückkehr von Restricted Free Agent Nic Claxton zu den Nets schon so gut wie sicher.

17.35 Uhr: Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Die Philadelphia 76ers haben die Teamoption von Shake Milton (2 Mio. Dollar) für kommende Saison gezogen. Das berichtet Kyle Neubeck (Philly Voice).

17:25 Uhr: Zurück in die Eastern Conference, genauer gesagt nach Indiana. Pacers-GM Chad Buchanan wurde im örtlichen Radio (107,5 The Fan) gefragt, ob Myles Turner weiterhin zum Kern des Teams gehören soll. Die Antwort: "Wir sind nicht dabei, Myles Turner aktiv loszuwerden." Na dann.

NBA Gerüchte: Westbrook zieht Option bei den Lakers

17.16 Uhr: Spätestens jetzt dürfte auch klar sein, warum Russ heute morgen so gute Laune hatte. Wer mag es ihm verübeln bei der Aussicht auf mehr als 47 Millionen Dollar nächste Saison ...

17.13 Uhr: Damit füllt sich unsere Übersicht mit allen Spieler- und Teamoptionen in diesem Jahr immer mehr. Irving und Westbrook gehören zu den prominenten Namen, die ihre Option bereits gezogen haben. Wie die anderen Entscheidungen ausgefallen sind, beziehungsweise wo noch eine Entscheidung aussteht, seht Ihr hier.

17.09 Uhr: Laut Woj wird Westbrooks Agent Thad Foucher am heutigen Dienstag den Papierkram erledigen, am Mittwoch ist die Deadline für die Spieleroption. Auch Chris Haynes (Yahoo Sports) und Brad Turner (L.A. Times) bestätigen die Meldung.

17.05 Uhr: Adrian Wojnarowski (ESPN) ist auch schon wach und hat eine Info für uns, die genauso überrascht, wie das Amen in der Kirche: Russell Westbrook plant, seine Spieleroption bei den Lakers für 2022/23 in Höhe von 47,1 Millionen Dollar zu ziehen.

NBA Gerüchte: Irving-Drama in Brooklyn noch nicht vorbei?

17.01 Uhr: Shams weiter: Zwischen Nets-Ownership, Management und Spielern soll es einige Streitpunkte geben, die adressiert werden müssten. Und: Ein Irving-Trade in der Offseason oder im Laufe der kommenden Saison sei weiter eine Option für die Franchise.

16.57 Uhr: Ich fürchte, ich habe Euch eiskalt angelogen. Wir müssen doch nochmal zum Irving-Thema zurück, denn Shams hat soeben einen neuen Bericht dazu rausgehauen. Dessen Quellen zufolge habe der Point Guard "mehrere Szenarien" abgelehnt, die einen Trade zur Folge gehabt hätten. Gleichzeitig sollen Irving und die Nets nah an einer Vertragsverlängerung gewesen sein, bevor die Gespräche ins Stocken gerieten.

16.48 Uhr: Bevor wir uns hier im Ticker wieder anderen Themen widmen, möchte ich Euch dieses Video von Irving höchstpersönlich nicht vorenthalten, das ging vor wenigen Minuten online. Ich lass' das einfach mal so stehen.

16.43 Uhr: Nochmal Windhorst: Die Kyrie-News am Montagabend soll sogar selbst die Nets-Verantwortlichen überrascht haben. Sie sollen genau wie wir alle durch den Tweet von Shams Charania (The Athletic) davon erfahren haben. Ich hoffe, Ihr habt noch ein wenig Popcorn aus den vergangenen Tagen übrig ...

16.36 Uhr: Ist das Ziehen seiner Spieleroption nun das Ende des Kyrie-Dramas in Brooklyn? Nicht unbedingt. Der Kollege Arndt hat sich hier einmal die Situation genauer angeschaut. Dazu passend: Brian Windhorst (ESPN) hat in seinem Podcast verlauten lassen, dass viele Executives und Spieleragenten denken, die Sache sei noch nicht vorbei.

16.29 Uhr: In der Nacht auf Freitag geht es Free-Agency-technisch so richtig rund, doch ein paar Entscheidungen sind bereits schon gefallen. Es folgt eine kleine Übersicht, falls Ihr etwas verpasst haben solltet.

NBA Gerüchte: Verlierern die Warriors einen Starter?

16.22 Uhr: Und was passiert mit den anderen Free Agents der Warriors? An Payton II sollen wohl die Mavs interessiert sein, mehr Infos dazu gibt es hier. Die Dubs gelten weiterhin als Favorit auf eine Verlängerung, auch Porter Jr. und Bjelica sollen gehalten werden. Letzterer könnte erneut das Veteranen-Minimum bekommen. Porter Jr. dagegen könnte laut The Athletic verfügbar werden, wenn er zu viel Gehalt fordert.

16.17 Uhr: Direkt zum Start der Free Agency - Freitag, 0 Uhr deutscher Zeit - soll es nach Infos von Slater zu einem Treffen zwischen Looney und den Warriors kommen. Sollte eine Einigung erzielt werden, würde Golden State wohl keine weiteren "traditionellen Center" ins Team holen. Looney und James Wiseman sollen die Rotation auf der Fünf befüllen.

16.12 Uhr: Und was genau heißt das für Looney? Dem Bericht zufolge wird der Big in der Free Agency das für sich beste Angebot suchen, das muss nicht zwingend das der Warriors sein. Aber: Laut Slater ist Looney "Priorität Nummer eins" der Warriors und auch laut Marc Stein sind rivalisierende Teams eher pessimistisch, dass sie den Center bekommen könnten.

© getty Wird Kevon Looney (r.) den Warriors in der Free Agency womöglich zu teuer?

16.08 Uhr: Aufgrund des ohnehin schon teuren Kaders um Stephen Curry und Co. sowie der Luxussteuer (Stichpunkt: Repeater Tax) kommt auf Golden State in den kommenden Jahren eine heftige Rechnung zu. Slater rechnet vor, sollte Looney 8 Mio. Dollar Gehalt bekommen, müssten die Dubs aufgrund der Luxussteuer insgesamt um die 50 Mio. Dollar zahlen. Deshalb wolle GSW in der Free Agency auf jeden Dollar aufpassen.

16.05 Uhr: Der 26 Jahre alte Center stand in allen Spielen der Dubs in der vergangenen Saison auf dem Parkett, in den Playoffs durfte er 13-mal als Starter ran und spielte eine wichtige Rolle beim Championship-Run. Nachdem er im Vorjahr 5,2 Millionen Dollar verdiente, darf er sich im Sommer auf eine kräftige Gehaltserhöhung freuen.

16.00 Uhr: Beginnen wir standesgemäß beim aktuellen Champion. Die Golden State Warriors stehen vor interessanten Entscheidungen in der Free Agency, mit Kevon Looney, Gary Payton II, Otto Porter Jr. und Nemanja Bjelica werden wichtige Puzzleteile der zweiten Reihe Unrestricted Free Agents. Gerade Looney könnte laut Anthony Slater (The Athletic) teuer werden. Zu teuer für die Dubs?

15.55 Uhr: Und da sind wir wieder! Nachdem der Vortag ganz im Zeichen von Kyrie Irving stand, hoffen wir einfach mal auf etwas mehr Diversität in Sachen Gerüchte, Neuigkeiten etc. Man wird ja noch träumen dürfen. Los geht's!