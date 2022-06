NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Besitzer der Brooklyn Nets will Kyrie Irving wohl keinen Maximalvertrag anbieten

Nach dem NBA Draft ist vor der Free Agency! Zwar darf erst ab dem 1. Juli offiziell mit Free Agents verhandelt werden, natürlich brodelt es aber auch schon in den Tagen zuvor. Bei Rund um die NBA bleibt ihr bei allen Trades, News und Gerüchten auf dem Laufenden!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Gerüchte: Kein Max-Deal für Kyrie Irving bei Nets?

16.14 Uhr: Wir sollten dadurch nicht direkt auf einen Tradewunsch schließen, aber ein Einblick in die Gefühlslage der Spieler ist immer interessant: Jaylen Brown hat jüngst einen Tweet mit der Aussage "Jaylen Brown wird nicht genügend respektiert durch Celtics-Fans" geliket. Ob er vergessen hat, auf sein Burnerphone zu wechseln?

16.09 Uhr: Hier ein Gerücht mit ungewöhnlich konkreten Zahlen: Laut Marc Stein sind "viele Teams überzeugt davon", dass P.J. Tucker einen Dreijahresvertrag im Wert von 30 Millionen Dollar bei den Philadelphia 76ers unterschreiben wird. Spannend!

15.58 Uhr: Falls er sich dagegen entscheidet und sich mit den Nets auch nicht anderweitig auf einen neuen Vertrag einigen kann, könnte das zum kompletten Chaos in Brooklyn führen: Laut früheren Berichten von ESPN und The Athletic würde Kevin Durant in diesem Fall auch über einen Abgang nachdenken. Das müsste über einen Trade ablaufen, da KD erst im vergangenen August eine Verlängerung bis 2026 unterschrieb.

15.57 Uhr: Diese Einstellung des Front Office in Brooklyn wird höchstwahrscheinlich einen großen Einfluss auf Irvings Entscheidung bezüglich seiner Spieleroption nehmen, die er am kommenden Mittwoch treffen muss. Sollte er die Option ziehen, würde er nächste Saison 36,9 Millionen Dollar verdienen.

15.56 Uhr: Irving könnte der erste große Dominostein sein, der die Free Agency wild werden lassen könnte. Nachdem bereits berichtet wurde, dass Brooklyn und der Superstar in ihren Verhandlungen um eine langfristige Vertragsverlängerung in einer Sackgasse angekommen waren, hat Ian Begley (SNY.TV) neue Details: Nets-Owner Joe Tsai sei völlig einverstanden damit, Irving keinen Max-Deal anzubieten.

15.55 Uhr: Guten Tag allerseits! Der Draft liegt hinter uns, nun richtet sich der Blick aber schon gen Free Agency. Was passiert mit Kyrie Irving? Was macht Deandre Ayton und wie wollen die Los Angeles Lakers ihr Team verbessern? Vielleicht bekommen wir ja schon heute die ersten Indizen. Ab die wilde Fahrt.

Beste PGs der Free Agency: Profitiert Schröder vom schwachen Markt? © getty 1/31 Nach dem Draft steht ohne lange Pause schon die Free Agency der NBA an. Bei den verfügbaren Point Guards stellt sich die Frage, wo Dennis Schröder als Nächstes spielt. Wer ist noch zu haben, könnte sogar Kyrie Irving auf den Markt kommen? Die Top 15. © getty 2/31 Platz 15: D.J. AUGUSTIN | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 34 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 0,622 Millionen | Stats 21/22: 5,3 Punkte und 1,9 Assists bei 42,3 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier in 16,1 Minuten (55 Spiele). © getty 3/31 Augustin trifft seine Dreier seit vielen Jahren konstant gut und ist ein solider Spielmacher. Allerdings wird er bald 35 Jahre alt und ist defensiv ebenfalls sehr angreifbar. © getty 4/31 Platz 14: VASILIJE MICIC | Team: Anadolu Efes (Rechte bei OKC Thunder) | Gehalt 21/22: rund 3 Mio. Euro | Stats 21/22 EuroLeague: 18,2 Punkte und 4,6 Assists bei 46,1 Prozent FG und 33,9 Prozent Dreier in 30,2 Minuten (34 Spiele) © getty 5/31 Der Serbe, der einst bei Bayern spielte, will angeblich in die NBA. OKC hält die Rechte, für sie will Micic aber nicht spielen. Der Spielmacher könnte aber als Veteran von der Bank für einige Teams durchaus nützlich sein. © getty 6/31 Platz 13: JEVON CARTER | Team: Milwaukee Bucks | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 4,1 Mio. | Stats 21/22: 4,2 Punkte, 1,7 Rebounds und 1,5 Assists bei 38,7 Prozent FG und 38,6 Prozent Dreier in 13,7 Minuten (66 Spiele) © getty 7/31 Von den Nets entlassen, bei den Bucks durchaus mit einer Rolle. Carter ist ein reiner Defensiv-Spezialist, der hier und da einen Dreier einstreuen kann. Kein echter Spielmacher, aber durchaus fähig Rotationsminuten zu spielen. © getty 8/31 Platz 12: AARON HOLIDAY | Team: Phoenix Suns | Alter: 25 Jahre | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 21/22: 2,6 Millionen | Stats 21/22: 6,3 Punkte und 2,4 Assists bei 44,7 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 16,2 Minuten (63 Spiele). © getty 9/31 Holiday wird mit seiner Athletik und Entwicklungspotenzial vermutlich die attraktivere Option sein für die meisten Teams, die nicht zwingend einen Veteran für einen Playoff-Run suchen. © getty 10/31 Platz 11: GORAN DRAGIC | Team: San Antonio Spurs | Alter: 36 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 0,728 Millionen | Stats 21/22: 7,5 Punkte und 4,1 Assists bei 37,7 Prozent FG und 25,4 Prozent Dreier in 23,7 Minuten (21 Spiele). © getty 11/31 Interessierte Teams würden bei dem alternden Dragon wohl darauf setzen, dass er zumindest für ein paar Wochen nochmal auf ähnlichem Level wie bei den Heat in der Bubble 2020 spielen kann. Davon war in Brooklyn jedoch wenig zu sehen. © getty 12/31 Platz 10: CORY JOSEPH | Team: Detroit Pistons | Alter: 30 Jahre | Status: Player Option | Gehalt 21/22: 5,03 Millionen | Stats 21/22: 8,0 Punkte und 3,6 Assists bei 44,5 Prozent FG und 41,4 Prozent Dreier in 24,6 Minuten (65 Spiele). © getty 13/31 Joseph kann dank seiner Spieleroption erstmal selbst entscheiden, ob er bei den jungen Pistons um Cade Cunningham bleiben will - oder lieber den Wechsel zu einem echten Playoff-Anwärter versuchen will. Als Backup würden ihn sicher einige Teams nehmen. © getty 14/31 Platz 9: DELON WRIGHT | Team: Atlanta Hawks | Alter: 30 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 9,35 Millionen | Stats 21/22: 4,4 Punkte und 2,4 Assists bei 45,4 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 18,9 Minuten (77 Spiele). © getty 15/31 Dank seiner Länge (1,95 Meter) bringt Wright die Flexibilität mit, mehrere Positionen zu spielen und zu verteidigen. Als Backup in Atlanta tauchte er etwas unter, nachdem er zuvor einige gute Jahre aneinandergereiht hatte. © getty 16/31 Platz 8: GARY PAYTON II | Team: Golden State Warriors | Alter: 29 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 1,93 Millionen | Stats 21/22: 7,1 Punkte und 0,9 Assists bei 61,6 Prozent FG und 35,8 Prozent Dreier in 17,6 Minuten (71 Spiele). © getty 17/31 Payton ist ein überragender Verteidiger und hat seinen Dreier in der vergangenen Saison gut genug getroffen, um offensiv auf dem Feld stehen zu können. Als klassischen Playmaker sollte man jedoch nicht auf ihn setzen. © getty 18/31 Platz 7: RICKY RUBIO | Team: Cleveland Cavaliers | Alter: 31 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 17 Millionen | Stats 21/22: 13,1 Punkte und 6,6 Assists bei 36,3 Prozent FG und 33,9 Prozent Dreier in 28,5 Minuten (34 Spiele). © getty 19/31 Rubio erwischte genau wie sein Team einen guten Start in die vergangene Saison, fehlte den Cavs dann nach seinem Kreuzbandriss entsprechend. Es sollte nicht ausgeschlossen werden, dass er einen Großteil der anstehenden Saison verpasst. © getty 20/31 Platz 6: PATTY MILLS | Team: Brooklyn Nets | Alter: 33 Jahre | Status: Player Option | Gehalt 21/22: 6,03 Millionen | Stats 21/22: 11,4 Punkte und 2,3 Assists bei 40,8 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 29,0 Minuten (81 Spiele). © getty 21/31 Mills ist sehr verlässlich als Schütze, sein sekundäres Playmaking ist ein kleiner Bonus. Hat in der vergangenen Saison mehr gespielt als erwartet, weil Kyrie Irving weniger verfügbar war als erwartet. Wiederholt sich das vielleicht sogar? © getty 22/31 Platz 5: TYUS JONES | Team: Memphis Grizzlies | Alter: 26 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 8,81 Millionen | Stats 21/22: 8,7 Punkte und 4,4 Assists bei 45,1 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier in 21,2 Minuten (73 Spiele). © getty 23/31 Jones ist noch jung und hat gute Leistungen bei einem der besten Teams der vergangenen Saison gezeigt. Interessenten könnten darauf spekulieren, dass er auch in einer größeren Rolle glänzen kann. © getty 24/31 Platz 4: DENNIS SCHRÖDER | Team: Houston Rockets | Alter: 28 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 5,89 Millionen | Stats 21/22: 13,5 Punkte und 4,6 Assists bei 43,1 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier in 28,7 Minuten (64 Spiele). © getty 25/31 Die vergangene Offseason war ein Debakel für Schröder, gibt es diesmal mehr Geld? Der Deutsche hat keine gute Saison hinter sich, kommt aber gerade in die Prime seiner Karriere. Was ist dies möglichen Interessenten wert? © getty 26/31 Platz 3: RUSSELL WESTBROOK | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 33 Jahre | Status: Player Option | Gehalt 21/22: 41,35 Millionen | Stats 21/22: 18,5 Punkte und 7,1 Assists bei 44,4 Prozent FG und 29,8 Prozent Dreier in 34,3 Minuten (78 Spiele). © getty 27/31 Westbrook wird auf seine garantierten 47 Millionen Dollar wohl kaum verzichten, das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig einen Verbleib bei den Lakers. Los Angeles müsste jedoch vermutlich einiges bezahlen, um den Vertrag loszuwerden. © getty 28/31 Platz 2: JALEN BRUNSON | Team: Dallas Mavericks | Alter: 25 Jahre | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 1,52 Millionen | Stats 21/22: 16,3 Punkte und 4,8 Assists bei 50,2 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 31,9 Minuten (79 Spiele). © getty 29/31 Bis hierher wurde immer angedeutet, dass die Mavericks Brunson unbedingt halten wollen, um ihren überragenden Backcourt zu erhalten. Bei einem Mega-Angebot der Pistons oder Magic könnten Dallas jedoch vermutlich nicht mithalten. © getty 30/31 Platz 1: KYRIE IRVING | Team: Brooklyn Nets | Alter: 30 Jahre | Status: Player Option | Gehalt 21/22: | Stats 21/22: 27,4 Punkte und 5,8 Assists bei 46,9 Prozent FG und 41,8 Prozent Dreier in 37,6 Minuten (29 Spiele). © getty 31/31 Irving kann sich mit seiner Option garantierte 36 Millionen sichern, soll Berichten zufolge jedoch die Brooklyn Nets verlassen wollen. An seiner Qualität gibt es kaum Zweifel, aber abseits des Feldes? Nun ja ...