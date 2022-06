NBA Trade: Weg für Jalen Brunson ist frei - New York Knicks schicken Alec Burks und Nerlens Noel nach Detroit

Die New York Knicks werden Nerlens Noel und Alec Burks zu den Detroit Pistons traden. Somit ist auch der Weg für Jalen Brunson frei, den die Knicks nun mit Cap Space unter Vertrag nehmen könnten.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Durch den Trade von Noel sowie Burks sparen die Knicks rund 19 Millionen Dollar an Gehältern und haben nun genügend Platz unter dem Salary Cap, um Brunson einen großen Deal anzubieten. Dem Mavs-Guard bieten angeblich rund 110 Millionen Dollar über vier Jahre.

Zusätzlich zu den beiden Spielern erhalten die Pistons für die Aufnahme der Spieler zwei zukünftige Zweitrundenpicks sowie 6 Millionen Dollar Cash. Es ist der zweite Trade der Knicks mit Detroit, bereits am Draft Day schickten die New Yorker unter anderem Kemba Walker sowie den frisch gedrafteten Center Jalen Duren nach Motown. Noel (9,2 Mio.) und Burks (10,0) haben beide noch Vertrag bis 2024, das letzte Jahr enthält jeweils eine Team-Option.

All diese sind laut Woj klare Anzeichen, dass sich Brunson in den kommenden Tagen den Knicks anschließen wird. In der Theorie könnten die Mavs das Angebot überbieten, allerdings sollen die Texaner nur einen Fünfjahresvertrag über 85 Millionen offerieren. Dieser ist vergleichbar zu dem Deal, welchen Fred VanVleet 2020 bei den Toronto Raptors unterschrieb.

Dallas Mavericks könnten Brunson mit Dragic ersetzen

Brunson, welchen Dallas 2018 mit dem 33. Pick auswählte, legte in der Vorsaison 16,3 Punkte und 4,8 Assists im Schnitt auf und verbuchte unter anderem in der Serie gegen die Utah Jazz 41 bzw. 31 Punkte. Der Guard ist nach seinem auslaufenden Rookie-Vertrag ein Unrestricted Free Agent, weil Dallas ihm einen Vertrag mit einem nicht-garantierten vierten Jahr gab und nicht etwa eine Team-Option einbaute.

Der 25-Jährige lehnte noch nach der Trade Deadline eine vorzeitige Vertragsverlängerung über vier Jahre und 55 Millionen ab, nachdem Dallas zu lange mit dem Angebot wartete, wie Jalens Vater Rick Brunson, nun Assistant Coach in New York, vor einigen Wochen in einem Interview mit ESPN verriet.

Sollte Brunson Dallas wirklich verlassen, könnten die Mavs bereits einen Nachfolger an der Angel haben. Laut Insider Marc Stein (Substack) wollen die Mavs dann Brunson mit Goran Dragic ersetzen. Der 36-Jährige spielte zuletzt für die Brooklyn Nets und wurde bereits im Vorjahr in Dallas gehandelt. Der Point Guard ist gut mit Luka Doncic befreundet, mit welchem er in diesem Sommer die WM-Qualifikation sowie die EuroBasket mit Slowenien spielen wird.

Jalen Brunson: Seine Stats in der Saison 21/22