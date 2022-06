NBA News: Brooklyn Nets wohl vorbereitet auf Abgang von Kyrie Irving und Kevin Durant

Falls Kyrie Irving nicht zu den Brooklyn Nets zurückkehrt, könnte Kevin Durant sich offenbar dazu entscheiden, das Team ebenfalls verlassen zu wollen. Das berichtet Brian Windhorst (ESPN).

Nach Berichten, dass die Nets und Irving bei ihren Verhandlungen in einer "Sackgasse" angelangt waren, spitze sich die Lage am Montag offenbar zu. Laut Kristian Winfield (NY Daily News) habe Irving die Nets um Erlaubnis gebeten, sich mit möglichen Interessenten über einen Sign-And-Trade-Deal zu unterhalten, mit dem er Brooklyn verlassen könnte und dennoch zu einem Titelkandidaten kommen könnte.

In der Free Agency hätte kaum ein solches Team den Cap Space, um Irving zu seinem eigentlichen Marktwert zu verpflichten. Wenige Stunden später berichteten Jake Fischer (Bleacher Report) und Adrian Wojnarowski (ESPN) übereinstimmend, dass Irving starkes Interesse daran hat, seine Spieleroption für ein weiteres Jahr bei den Nets im Wert von 36,9 Millionen Dollar verstreichen zu lassen, um nächste Saison für nur 6 Millionen auf der Taxpayer Midlevel Exception bei den Los Angeles Lakers zu spielen.

LeBron James sei offen für eine mögliche Wiedervereinigung mit Irving, wie Sam Amick (The Athletic) berichtete. Die Einzelheiten auf dem Weg dahin seien jedoch kompliziert. Los Angeles könnte Irving im kommenden Sommer einen lukrativen, langfristigen Vertrag anbieten.

Sollte Irving die Nets auf dem einen oder anderen Weg verlassen, könnte Durant laut Windhorst ebenfalls entscheiden, die Franchise verlassen zu wollen. Da er erst vergangenen August eine Vertragsverlängerung bis 2026 unterschrieben hat, müsste das über einen Trade ablaufen.

NBA News: Blockbuster-Trade für Kevin Durant?

Der geforderte Gegenwert für Durant könnte wohl alles übertreffen, was in den vergangenen Jahren der NBA zu sehen war, verriet eine Quelle von Alex Schiffer (The Athletic): "Schau dir den Trade für Anthony Davis an und starte dort", hieß es.

Die Nets würden einen Abgang ihrer beiden Superstars laut Windhorst dem vorziehen, "was sie vergangene Saison durchmachen mussten". Da Irving sich nicht impfen ließ und dadurch für die ersten Monate der Spielzeit nicht an den Heimspielen der Nets teilnehmen durfte, sammelte er insgesamt nur 29 Einsätze. Rost zeigte er kaum, er legte 27,4 Punkte, 5,8 Assists und 1,4 Steals pro Spiel bei Wurfquoten von 46,9 Prozent aus dem Feld, 41,8 Prozent bei Dreiern und 91,5 Prozent von der Freiwurflinie auf.

Kevin Durant verpasste verletzungsbedingt 27 Spiele, war aber sonst mit 29,9 Punkten, 7,4 Rebounds und 6,4 Assists pro Spiel bei Shooting-Splits von 51,8/38,3/91,0 Prozent in Bestform. Die Nets qualifizierten sich mit einer Bilanz von 44 Siegen und 38 Niederlagen nur über das Play-In-Turnier für die Playoffs, wo sie in der ersten Runde gegen die Boston Celtics mit 0:4 untergingen.