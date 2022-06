NBA News: Utah Jazz haben wohl neuen Head Coach gefunden - Will Hardy kommt aus Boston

Die Utah Jazz haben offenbar ihren neuen Head Coach gefunden. Wie The Athletic und ESPN übereinstimmend berichten, soll Will Hardy an der Seitenlinie in Salt Lake City übernehmen. Der 34-Jährige wird damit zum jüngsten Head Coach der Liga.

Hardy soll in Utah einen Fünfjahresvertrag bekommen und nach der Ära Quin Snyder das Team um die beiden Stars Donovan Mitchell und Rudy Gobert zu neuen Erfolgen führen. Allerdings ist noch unklar, mit welchem Kader er arbeiten wird, vor allem um Gobert kursieren jede Menge Trade-Gerüchte.

Nach dem Rücktritt von Snyder hat Jazz-Boss Danny Ainge eine intensive Suche nach einem Nachfolger angeführt, 15 Kandidaten waren offenbar in der erweiterten Auswahl. Snyder hatte das Team in acht Jahren (Bilanz: 372-264) sechsmal in Folge in die Postseason geführt, allerdings kamen die Jazz nie über die zweite Runde hinaus.

Das soll nun mit Hardy gelingen, der aus Boston nach Salt Lake City wechselt. In der vergangenen Saison war er als Assistant Coach auf der Bank von Ime Udoka tätig und half dabei, die Celtics in die NBA Finals zu führen. Hardy genießt ligaweit einen hervorragenden Ruf.

Der ehemalige Division-III-Spieler startete seine Karriere als Video Coordinator bei den San Antonio Spurs, wo er später zum Assistant Coach unter Gregg Popovich aufstieg, Zudem führte er viermal das Summer-League-Team der Spurs als Head Coach an. Der neue Chef an der Jazz-Seitenlinie ist genauso alt wie sein Point Guard Mike Conley (34).