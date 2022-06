NBA, News - Shaquille O'Neal würde Orlando Magic kaufen

Die früheren Spieler der Orlando Magic, Shaquille O'Neal und Dennis Scott, haben Interesse, ihr ehemaliges Team zu kaufen.

In seinem Podcast The Big Podcast with Shaq unterhielten sich der Ex-Superstar und sein früherer Teamkollege Dennis Scott über die Idee, ihr altes Team zu kaufen, falls es auf den Markt kommen sollte. "Wir halten diese Franchise immer noch am Laufen und wenn die DeVos-Familie an uns verkaufen möchte, wären wir jetzt sofort bereit loszulegen", so Shaq.

Auf Nachfrage von Scott bekräftige O'Neal auch liquide genug zu sein. "Dennis, wir haben das Geld. Du brauchst dir keine Sorgen, um das Geld zu machen", so der 2,16-Meter-Mann. "Diese Nachricht geht an die DeVos-Famiie: Wenn ihr bereit seid, die Orlando Magic zu verkaufen, verkauft sie an jemanden, der das Team auf die nächste Stufe bringt. Das sind wir."

Die Franchise aus Florida gehört zurzeit RDV Sports, einer Gesellschaft, die der verstorbene Richard DeVos gegründet hatte, als er den Klub 1991 für 85 Millionen Dollar erwarb. Der jetzige Vorstand von RDV Sports ist sein Sohn Dan.

Forbes schätzte den Wert der Magic in der Saison 21/22 auf 1,64 Milliarden Euro. Damit wäre es nur auf Platz 24 aller 30 Franchises.