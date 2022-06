NBA Gerüchte: Brooklyn Nets und Kyrie Irving in "Sackgasse" - wechselt Irving zu den Lakers oder Knicks?

Die Gespräche zwischen den Brooklyn Nets und Kyrie Irving über eine potenzielle Vertragsverlängerung befinden sich offenbar in einer "Sackgasse". Das könnte wiederum die Los Angeles Lakers, L.A. Clippers und New York Knicks auf den Plan rufen, die den Point Guard abwerben könnten.

Das geht aus einem Bericht von Shams Charania (The Athletic) hervor. Irving besitzt eine Spieleroption in Höhe von 36,9 Millionen Dollar für die kommende Saison, doch die stagnierenden Gespräche über Irvings langfristige Zukunft bei den Nets könnten demnach den Weg frei machen für einen Wechsel des 30-Jährigen.

Sollte der Point Guard tatsächlich seine Optionen auf dem freien Markt ausloten wollen, werden laut Shams die Lakers, Knicks und Clippers ihre Fühler ausstrecken. Die Lakers wären allerdings darauf angewiesen, dass Irving seine Spieleroption zieht, um für ihn traden zu können. Aufgrund der angespannten Cap-Situation wäre eine Verpflichtung in der Free Agency oder per Sign-and-Trade unrealistisch.

Ähnliches gilt auch für die Clippers, die Knicks könnten dagegen in der Theorie genügend Platz schaffen, um Irving als Free Agent mit einem Maximalvertrag zu locken. Ein Sign-and-Trade wäre ebenfalls eine Option.

In der vergangenen Saison sorgte Irving aufgrund seines Impfstatus für Unruhe bei den Nets, er durfte aufgrund der fehlenden Corona-Impfung teilweise nicht in Brooklyn auflaufen. Letztlich absolvierte er nur 29 Spiele (27,4 Punkte und 5,8 Assists), für die Nets endete eine enttäuschende Saison mit einem Sweep in der ersten Runde gegen die Celtics.

Kurz nach Saisonende hatte Irving noch betont, dass er seine Zukunft in Brooklyn sehe. Erst 2019 war er gemeinsam mit seinem guten Freund Kevin Durant in den Big Apple gewechselt. Nun könnte das Kapitel aber doch früher beendet sein als lange vermutet.

Kyrie Irving: Seine Stats bei den Brooklyn Nets