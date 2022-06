NBA News: Kyrie-Abgang? Kevin Durant spricht über Nets-Situation

Kevin Durant hat sich erstmals zu den zahlreichen Berichten um die Zukunft von Kyrie Irving geäußert. Der Forward hat Verständnis für den Guard, aber auch für die Medien.

"Hier geht es um das Leben eines Mannes. Das ist viel wichtiger als eine einzelne Person", sagte Durant in seinem Podcast The ETC. "Wenn man Free Agent ist, ist das einer der wichtigsten Momente einer Karriere. Das kann man niemandem wegnehmen. Ich konzentriere mich auf mich selbst und warte einfach ab."

Zuletzt gab es Berichte, dass die Verhandlungen zwischen den Brooklyn Nets und Irving ins Stocken geraten seien. Gemäß Shams Charania (The Athletic) könnte dies auch die Zukunft von Durant beeinflussen, der noch bis 2026 in New York unter Vertrag steht. Es wird spekuliert, dass der zweifache Finals-MVP womöglich einen Trade fordern könnte, wenn Irving die Nets verlässt.

Durant gab weiter an, dass er weiter mit Irving in Kontakt stehe, ihm dabei aber nicht hineinreden wolle. Den Berichten schenke KD derweil nur wenig Aufmerksamkeit: "Nach dem Draft und den Finals müssen sie das Thema am Leben halten, weiter Engagement erreichen", erklärte der 33-Jährige. "Bei uns passiert halt viel. Die Ungewissheit mit Ben Simmons, die Tatsache, dass wir gesweept wurden und eben Kyries Situation."

Durant hat deswegen sogar Verständnis dafür, dass um die Nets so viel berichtet wird, betonte aber auch, dass er dem selbst wenig Aufmerksamkeit schenke: "Als einzelne Person kann ich nur das kontrollieren, was mich betrifft. Zum richtigen Zeitpunkt wird sich alles von selbst lösen."

Irving und Durant wechselten 2019 zeitgleich nach Brooklyn und formten später mit James Harden ein neues Superteam. Dieses wurde jedoch aufgrund von Verletzungen und der Corona-Pandemie nie ihren Ansprüchen gerecht. Zwar erreichten die Nets dreimal die Playoffs, gewannen aber nur eine einzige Playoff-Serie. In der abgelaufenen Spielzeit lief Brooklyn nur auf Platz sieben im Osten ein (Bilanz: 44-38) und unterlag in Runde eins dem späteren Finalist Boston Celtics mit 0-4.

Irvings Wechseloptionen: Langersehnter Star an Doncics Seite? © getty 1/29 Es brodelt zwischen Kyrie Irving und den Brooklyn Nets! Es soll zwar Verhandlungen zwischen dem Point Guard und den Nets geben, allerdings geraten diese wohl ins Stocken. Der Grund: Die unterschiedliche Ansichten über die Länge des neuen Arbeitspapiers. © getty 2/29 Irving könnte aus seinem Vertrag aussteigen und in diesem Sommer theoretisch einen Fünfjahresvertrag über 250 Millionen Dollar in Brooklyn unterschreiben. Dass die Nets ihm solch einen fetten Vertrag vorlegen werden, ist jedoch unrealistisch. © getty 3/29 Uncle Drew absolvierte seit seinem Wechsel aus Boston nach Brooklyn 2019 nicht einmal die Hälfte aller möglichen Spiele. Vergangene Saison waren es nur 29, vornehmlich weil er in Heimspielen wegen der verweigerten Corona-Impfung nicht auflaufen durfte. © getty 4/29 Alternativ zu einer Verlängerung kann Irving auch seine Spieler-Option für die kommende Saison ziehen (36,5 Millionen) oder komplett aus seinem Vertrag aussteigen und würde dadurch Unrestricted Free Agent werden. © getty 5/29 Wie Adrian Wojnarowski von ESPN nun berichtet, kann sich Irving einen Trade zu sechs Teams vorstellen, die da lauten: L.A. Lakers, L.A. Clippers, New York Knicks, Miami Heat, Philadelphia 76ers und die Dallas Mavericks. Wir schauen uns das genauer an. © getty 6/29 Zunächst ist es noch wichtig zu betonen, dass keines der genannten Teams Irving via Free Agency verpflichten könnte, es müsste also ein Trade oder ein Sign-and-Trade-Deal her. Zudem sind auch nicht alle Teams auf der Liste prinzipiell interessiert. © getty 7/29 LOS ANGELES LAKERS: Bekanntermaßen haben die Lakers keine nennenswerten Trade-Assets, weshalb sowohl ein klassischer Trade als auch ein Sign-and-Trade-Deal rausfallen werden. Die Nets werden den Teufel tun und sich Russell Westbrook ans Bein binden. © getty 8/29 Allerdings ist die Situation bei den Lakers außergewöhnlich. Laut Woj sind sie “die größte Bedrohung” für Irving, sollte er die Nets verlassen. Zudem soll er laut Marc Stein schon Kontakt mit LeBron gehabt haben, den er aus Cavs-Tagen ja bestens kennt. © getty 9/29 Wie würde ein Deal jedoch funktionieren? Irving müsste aus seinem Vertrag aussteigen und auf rund 30 Millionen verzichten, da die Lakers ihm nur die Taxpayer Midlevel-Exception über 6,39 Millionen anbieten könnten. Fraglich, wie realistisch das ist. © getty 10/29 L.A. CLIPPERS: Im Gegensatz zu den Lakers haben die Clippers ordentlich Assets und würden es sicherlich begrüßen, sollte Irving seine Spieler-Option für die kommende Saison ziehen. © getty 11/29 Sie müssten in einem Trade, der ein potenzielles drittes Team umfassen könnte, zwei bis drei Spieler aus dem Kreise Norman Powell, Marcus Morris, Luke Kennard, Reggie Jackson und Terance Mann abgeben, um die Gehälter zu matchen. © getty 12/29 Laut Shams Charania (The Athletic) sollen die Clippers auch interessiert sein, sie suchen seit Jahren nach einem fähigen Point Guard. Hinzu kommt, wie Zach Lowe (ESPN) berichtet, dass Kawhi Irving schon vor dem PG13-Trade 2019 rekrutieren wollte. © getty 13/29 NEW YORK KNICKS: Die Knicks haben laut Shams ebenfalls Interesse an Irving und wollen nach der enttäuschenden Saison 2021/22 (Platz 11) wieder die Playoffs angreifen. © getty 14/29 Das Projekt mit Kemba Walker auf der Eins ist endgültig gescheitert und Derrick Rose ist als Sixth Man besser aufgehoben. Auf dem Papier würde Irving also perfekt in das Team passen. © getty 15/29 An der Seite der beiden Stars Julius Randle und R.J Barrett suchen die Knicks händeringend nach einem guten Passgeber und Spielmacher. Im Draft haben sie ja auch schon gezeigt, dass sie auf Deals im Sommer schielen. © getty 16/29 Ein Trade-Paket könnten sie entweder um Randle packen, der vergangene Saison in Missgunst gefallen ist, oder alternativ um Rose und Noel sowie die Youngster Quickley und Toppin. Kurzfristig könnte Irving das Team auf jeden Fall deutlich bereichern. © getty 17/29 MIAMI HEAT: Auf der Guard-Position sind die Heat mit Kyle Lowry, Tyler Herro und Gabe Vincent ordentlich besetzt, die Playoffs haben aber gezeigt, dass Miami vor allem eine Sache fehlt: Playmaking. Herro und Vincent sind reine Shooter, Lowry schon 36. © getty 18/29 Laut Marc Stein soll das Team vom South Beach die Situation um Irving auch genau beobachten, genügend Assets für einen Trade hätten sie allemal. Ein Paket aus Lowry, Hero + Picks würde funktionieren, Adebayo und Butler werden unantastbar sein. © getty 19/29 Interessant ist zudem, dass Butler ein großer Fan von Irving ist. 2017 nannte er bei First Take Irving als den Spieler, mit dem er am liebsten in der NBA zusammen spielen würde. "Ich liebe sein Spiel einfach", sagte er damals. © getty 20/29 PHILADELPHIA 76ERS: Man stelle sich das mal vor. Innerhalb von nur wenigen Monaten schnappen die Sixers sich gleich zwei der drei besten Nets-Spieler. Klingt auf den ersten Blick abwegig - und ist es wohl auch. © getty 21/29 Mit Tobias Harris könnte Philly das Gehalt von Irving zwar ziemlich genau matchen, dieser hat seinen Trade-Wert durch seine Leistungen aber ordentlich in den Keller gespielt. Und auch sonst wäre Irving kein wirklich passender Fit für die Sixers. © getty 22/29 Mit Tyrese Maxey haben diese ihren PG der Zukunft, der zudem deutlich jünger und günstiger ist. Von Präsident Daryl Morey weiß man zwar, dass er gerne Star-Spieler an Land zieht, hier wird er aber wohl die Finger von lassen. © getty 23/29 DALLAS MAVERICKS: Ist Irving wirklich der zweite Star, den die Mavs sich seit langem an der Seite von Luka Doncic ersehnen? Auf dem Papier könnte es passen. Irving könnte mit seinem Playmaking und Scoring für Entlastung an Doncics Seite sorgen. © getty 24/29 Vergangene Saison hat Doncic schon gezeigt, dass er an der Seite eines quirligen Guards (Brunson) funktionieren kann, Irving wäre dabei noch mal ein deutliches Upgrade. Brunson müsste ziemlich sicher auch in einen potentiellen Trade integriert werden. © getty 25/29 Berichten zufolge pflegt Irving auch ein gutes Verhältnis zu mehreren Leuten innerhalb der Mavs-Organisation. Er soll großen Respekt vor Jason Kidd haben und gut mit GM Nico Harrison sein, den er von dessen vorheriger Station bei Nike kennt. © getty 26/29 An der Seite von Doncic könnte er eine Rolle wie damals neben LeBron einnehmen und die klare zweite Option sein. "Er muss nicht anführen. Sie brauchen ihn als einen zweiten Scorer und das kann er", wird ein anonymer GM von FOX Sports zitiert. © getty 27/29 FAZIT: Auch wenn viele der Optionen aus Fan-Sicht verlockend klingen, werden die Nets alles daran setzen, sich mit Irving irgendwie einig zu werden und ihn zu halten. Vor allem, weil dadurch auch die Zukunft von Kevin Durant beeinflusst werden könnte. © getty 28/29 Irving ist bekanntlich ein dicker Kumpel von KD, weshalb schon die ersten Berichte reinschwappten, dass Durants Nets-Zukunft im Falle eines Irving-Abgangs alles andere als sicher wäre. © getty 29/29 Hinzu kommt auch, dass keines der Teams einen Spieler des Kalibers Irving im Gegenzug nach Brooklyn schicken wird, wie es beim Simmons-Harden-Trade der Fall war. Der Gewinn der Championship steht an oberster Stelle - und dazu brauchen sie Kyrie.

