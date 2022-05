NBA News: Ja Morant von den Memphis Grizzlies fraglich für den Rest der Playoffs

Ja Morant wird in diesen Playoffs vermutlich nicht mehr auf den Court zurückkehren. Wie die Memphis Grizzlies bekanntgaben, hat der Superstar eine Knochenprellung im rechten Knie erlitten. Sein Status gilt von nun an als "zweifelhaft".

Morant hatte bereits Spiel 4 der Serie gegen die Golden State Warriors verpasst, eine MRT-Untersuchung am Dienstag gab nun Aufschluss über die Schwere seiner Verletzung. Die Grizzlies erwarten, dass sich Morant vollständig von der Verletzung erholen wird, es wird allerdings wohl etwas Zeit brauchen.

Morants Verletzung hatte in den vergangenen Tagen zu einer Kontroverse geführt, nachdem sein Team Warriors-Guard Jordan Poole beschuldigt hatte, diese im letzten Viertel von Spiel 3 herbeigeführt zu haben. Poole solle absichtlich nach Morants Knie gegriffen haben, ein Pfiff blieb jedoch aus.

In Spiel 4 verkaufte sich Memphis zwar wacker, verlor jedoch am Ende knapp und kämpft nun in Spiel 5 vor heimischem Publikum bereits gegen die Elimination. Morant hatte in drei Spielen gegen die Warriors durchschnittlich 38 Punkte, 8 Assists und 7 Rebounds aufgelegt.

Bei Twitter kündigte der 22-jährige Most Improved Player der Saison bereits an, er werde "besser denn je" zurückkehren.

NBA Playoffs: Grizzlies vs. Warriors - Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 1. Mai 21.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors 116:117 2 4. Mai 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors 106:101 3 8. Mai 2.30 Uhr Golden State Warriors Memphis Grizzlies 142:112 4 10. Mai 4 Uhr Golden State Warriors Memphis Grizzlies 101:98 5 12. Mai 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors - 6* 14. Mai TBD Golden State Warriors Memphis Grizzlies - 7* 17. Mai TBD Memphis Grizzlies Golden State Warriors -

*falls nötig