NBA Playoffs, Preview - Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors: Eine Rechnung steht noch aus

Die Golden State Warriors stehen in den Conference Semifinals vor einer kniffligen Aufgabe. Die Memphis Grizzlies überrumpelten die Dubs bereits im Vorjahr im Play-In-Tournament. Können Ja Morant und Co. das wiederholen?

Spiel 1 der Serie findet bereits am heutigen Sonntag um 21.30 Uhr statt. Den kompletten Spielplan der Serie sowie der Playoffs findet Ihr hier. DAZN überträgt die Partie live.

NBA Playoffs - Grizzlies vs. Warriors: Die Ausgangslage

Noch im Vorjahr gab es dieses Duell im Play-In-Tournament, damals schockten die Grizzlies Golden State im Chase Center mit einem Sieg nach Verlängerung. Seither ist viel passiert. Die Warriors rüsteten auf und haben nun auch wieder Klay Thompson in ihren Reihen, während das junge Memphis-Team um die beiden jungen Guards Ja Morant und Desmond Bane einen riesigen Schritt nach vorne machte.

Morant staubte dafür den MIP-Award ab, in der Erstrundenserie gegen Minnesota hatte der Point Guard jedoch große Schwierigkeiten, mit seinen Drives effizient zu scoren (nur 38 Prozent FG), stattdessen war es vor allem Bane, der mit seinem Shooting die zahlreichen Comebacks der Grizzlies befeuerte. Mit 27 verwandelten Dreiern (48 Prozent) hat er die meisten Distanzwürfe aller Spieler in den Playoffs verwandelt.

Für einen 2-Seed hatten die Grizzlies dennoch beträchtliche Probleme mit Minnesota, Center Steven Adams (nun mit Corona infiziert) wurde bereits in Spiel 1 aus der Rotation genommen. Head Coach Taylor Jenkins setzte dagegen mehr auf Small Ball, hier machten Brandon Clarke und Xavier Tillman einen guten Job. Problematisch war dagegen die Serie für Jaren Jackson Jr., dem besten Verteidiger der Grizzlies. JJJ lieferte sich mit Karl-Anthony Towns einen Wettstreit, wer mehr unnötige Fouls kassieren kann. So spielte der Big Man im Schnitt gerade einmal 24 Minuten, das muss dringend besser werden.

Die Warriors sind schließlich ein ganz anderes Kaliber und zeigten gegen Denver mit dem amtierenden MVP Nikola Jokic, dass mit ihnen zu rechnen ist. Stephen Curry kam nach seiner Bänderverletzung zwar nur von der Bank, legte im Schnitt aber trotzdem 28 Punkte pro Spiel auf.

In Spiel 5 rutschte der Superstar wieder in die Starting Five und bildete mit Klay Thompson und Shooting Star Jordan Poole ein furchteinflößendes Three-Guard-Lineup. Fans in der Bay Area suchen inzwischen fieberhaft einen neuen Spitznamen für die Aufstellung mit Andrew Wiggins und Draymond Green, es ist die neue Version des vielzitierten Death Lineups der Dynastie-Jahre.

Die Warriors gewannen die Serie mit 4-1, allerdings waren vor allem die letzten drei Spiele hart umkämpft, da Golden State mit der Wucht von Jokic durchaus zu kämpfen hatte. Denvers Defense war aber zu schwach, um die Warriors ernsthaft zu gefährden. Memphis dagegen hat seit der Ankunft von Morant im Jahr 2019 sieben der elf Vergleiche mit Golden State für sich entschieden. Allerdings: Thompson spielte in nur einem dieser Spiele.

NBA Playoffs - Grizzlies vs. Wolves: Zahlen und Fakten

Stat Grizzlies Warriors Bilanz Regular Season 56-26 53-29 Offensiv-Rating (Platz) 114,3 (4) 112,1 (16) Defensiv-Rating (Platz) 108,9 (6) 106,6 (2) Net-Rating (Platz) +5,3 (5) +5,5 (4) Direkter Vergleich 3-1 1-3

NBA Playoffs 2022: So gewinnen die Grizzlies die Serie

Der Grund für die jüngeren Erfolge der Grizzlies gegen Golden State liegt in ihrer Spielweise. Memphis macht genau dort die Dinge gut, wo die Schwachstellen der Dubs liegen. Die Grizzlies sind das beste Team am offensiven Brett, dazu forcieren sie in der Defense jede Menge Turnover und sind tödlich in Transition. Die Wolves konnten dies zwar zeitweise eindämmen, am Ende waren es aber genau die angesprochenen Punkte, die Minnesota die Serie kosteten.

Memphis wird wohl auch in dieser Serie auf Adams verzichten, dafür haben sie in Clarke aber einen weiteren elitären Rebounder, der auch gegen den Small Ball der Warriors bestehen sollte. Jackson wird die meiste Zeit der größte Spieler der Serie sein, nun muss er endlich seine Foulprobleme in den Griff bekommen. Das gilt ebenso für Dillon Brooks, der Curry in der Vergangenheit immer mal wieder mit seiner Physis ärgern konnte, aber eben ein Foulmagnet ist.

Auch deswegen werden die Grizzlies mehr von ihren Reserve-Guards brauchen. De'Anthony Melton war gegen Minnesota gar kein Faktor, gegen den Guard-Terror der Dubs wären aber gute Minuten von ihm wichtig, selbst wenn der Dreier etwas wackelt. Der Distanzwurf fiel gegen die Wolves überraschend solide für das Team (36 Prozent), im Idealfall bleibt dies auch so, um für Morant das Feld ein wenig zu öffnen.

NBA: Der Kader der Memphis Grizzlies

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Ja Morant Desmond Bane Dillon Brooks Jaren Jackson Jr. Steven Adams Tyus Jones De'Anthony Melton Kyle Anderson Brandon Clarke Xavier Tillman - John Konchar Ziaire Williams Killian Tillie Santi Aldama - Jarrett Culver - - -

NBA Playoffs 2022: So gewinnen die Warriors die Serie

Die Serie beginnt für die Warriors damit, wo die Grizzlies Morant verstecken werden und dafür hat Memphis eigentlich keine gute Lösung. Jeder der drei Guards kann den Grizzlies-Star attackieren, selbst wenn es Memphis bei Wiggins versucht, kann der Kanadier seine Größenvorteile ausspielen. Sogar ein limitierter Spieler wie Patrick Beverley bei den Wolves konnte aus Morants fragwürdiger Defense Kapital schlagen. Wie soll das erst gegen die Splash Brothers aussehen?

Auf der anderen Seite ist aber auch das neue Death Lineup anfällig, da Golden State nicht mehr die Länge vergangener Jahre auf dem Flügel vorweisen kann. Wenn die Warriors aber das Possession Game (also Wurfversuche) ausgeglichen gestalten können, werden sie sich mit ziemlicher Sicherheit durchsetzen.

Ein X-Faktor für die Warriors könnte auch Gary Payton II werden, der Morant in der Regular Season durchaus ärgern konnte. Es wird spannend zu sehen sein, wie Warriors-Coach Steve Kerr hier die Minuten im Backcourt verteilen wird. Könnte Poole deswegen ein Opfer der Umstände sein? Fakt ist: Wenn Morant nicht wie gewohnt in die Zone kommt, werden die Grizzlies Schwierigkeiten bekommen, konstant zu scoren.

NBA: Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Jordan Poole Klay Thompson Andrew Wiggins Draymond Green Gary Payton II Moses Moody Andre Iguodala Otto Porter Jr. Kevon Looney - Damion Lee Juan Toscano-Anderson Jonathan Kuminga Nemanja Bjelica

Golden State und Memphis im Kadercheck: Das könnten die X-Faktoren werden © getty 1/47 Vor einem Jahr schockten die Grizzlies Golden State im Play-In-Tournament. Kaum ein Team hatte zuletzt mehr Erfolg gegen die Dubs. Können die Grizzlies noch einen Coup landen? SPOX macht den Kadercheck! © getty 2/47 MEMPHIS GRIZZLIES: Sie sind jung, sie sind dynamisch und sie gewannen eine wilde Serie gegen die Wolves mit 4-2. Die Grizzlies spielen mit Swag, sie sind das It-Team der NBA und können gegen Golden State endgültig im Konzert der Großen ankommen. © getty 3/47 POINT GUARD - JA MORANT | Alter: 22 | Playoff-Stats 2022: 21,5 Punkte, 8,7 Rebounds und 10,5 Assists bei 38,6 Prozent FG und 20 Prozent Dreier in 37,1 Minuten (6 Spiele) © getty 4/47 Der Superstar der Grizzlies und frisch gebackener MIP. Gegen Minnesota kam Morant jedoch nicht wie so oft zum Korb, dafür eher als Playmaker aktiv. Defensiv ganz schwach, das könnte gegen Golden State ein Problem werden. © getty 5/47 SHOOTING GUARD - DESMOND BANE | Alter: 23 | Playoff-Stats 2022: 23,5 Punkte und 4,3 Rebounds bei 49,5 Prozent FG und 48,2 Prozent Dreier in 38,0 Minuten (6 Spiele) © getty 6/47 Der beste Spieler der Wolves-Serie war dagegen Bane, der bislang die meisten Dreier aller Spieler (27) versenkt hat. Der Sophomore, im Draft 2020 war er nur der 30. Pick, ist enorm physisch, dazu hat sich auch sein Spiel mit dem Ball verbessert. © getty 7/47 SMALL FORWARD - DILLON BROOKS | Alter: 26 | Playoff-Stats 2022: 16,5 Punkte und 2,5 Rebounds bei 37,5 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (6 Spiele) © getty 8/47 Auch Brooks kommt in der Defense über seine Physis, Curry kann davon ein Lied singen, Stichwort Play-In-Spiel. Der Forward hat jedoch die Angewohnheit, vorne ein schwarzes Loch zu sein, oft ist es "Hit or Miss" mit Brooks. © getty 9/47 POWER FORWARD - JAREN JACKSON JR. | Alter: 22 | Playoff-Stats 2022: 11,8 Punkte, 7,2 Rebounds und 2,7 Blocks bei 39,3 Prozent FG und 35,7 Prozent Dreier in 24,5 Minuten (6 Spiele) © getty 10/47 Keiner blockte in der Regular Season mehr Würfe, nur ein Spieler beging aber auch mehr Fouls. JJJ ist noch auf der Suche nach der Balance, gegen Minnesota gelang das nicht. Golden State wird Jackson attackieren. © getty 11/47 CENTER - STEVEN ADAMS | Alter: 28 | Playoff-Stats 2022: 1,7 Rebounds und 1,3 Assists in 10,2 Minuten (3 Spiele) © getty 12/47 Der Neuseeländer setzt knochenharte Screens, kann jedoch nicht am Perimeter verteidigen. Dies war der Grund, warum Coach Jenkins Adams aus der Rotation nahm. Gegen die Warriors könnte ihm das gleiche Schicksal blühen. © getty 13/47 BANK - TYUS JONES (Guard) | Alter: 25 | Playoff-Stats 2022: 9,3 Punkte und 4,2 Assists bei 46,3 Prozent FG und 50,0 Prozent Dreier in 19,1 Minuten (6 Spiele) © getty 14/47 Der klassische Backup-Spielmacher. Jones macht kaum Fehler, hat einen butterweichen Floater im Angebot und traf gegen die Wolves einige Big Shots. Zuletzt sahen wir ihn viel an der Seite von Morant, die Wolves hatten darauf keine Antwort. © getty 15/47 DE’ANTHONY MELTON (Guard) | Alter: 23 | Playoff-Stats 2022: 2,3 Punkte und 1,8 Rebounds bei 16,7 Prozent FG und 14,3 Prozent Dreier in 11,7 Minuten (4 Spiele) © getty 16/47 Bei all den Guards der Warriors könnten die Grizzlies einen Melton in Top-Form gebrauchen, beim 23-Jährigen ist aber der Wurm drin. Fängt er sich, kann das für Memphis einen großen Unterschied machen. © getty 17/47 KYLE ANDERSON (Forward) | Alter: 28 | Playoff-Stats 2022: 5,0 Punkte und 4,5 Rebounds bei 60 Prozent FG in 19,6 Minuten (6 Spiele) © getty 18/47 "Slow Mo" ist ein wenig wie Jones, wenig Fehler, tolle Floater. Anderson hat aber auch Länge anzubieten und ist ein cleverer Verteidiger. © getty 19/47 ZIAIRE WILLIAMS (Forward) | Alter: 20 | Playoff-Stats 2022: 5,6 Punkte und 0,4 Steals bei 42,1 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 11,0 Minuten (5 Spiele) © getty 20/47 Der Rookie fehlte zuletzt mit Knieproblemen, schlug sich davor aber wacker in der Serie. Hier und da könnte er zum Einsatz kommen, eine Konstante in der Rotation wird er nicht sein. © getty 21/47 BRANDON CLARKE (Center) | Alter: 25 | Playoff-Stats 2022: 16,5 Punkte und 9,0 Rebounds bei 67,9 Prozent FG in 29,4 Minuten (6 Spiele) © getty 22/47 Seine Instinkte unter den Brettern verhalfen den Grizzlies zu mehreren Comebacks im 4. Viertel. Clarke ist ein Meister im Antizipieren von Rebounds, auch er hat einen interessanten Floater im Repertoire und ist eine Option, wenn MEM klein spielen will. © getty 23/47 XAVIER TILLMAN SR. (Center) | Alter: 23 | Playoff-Stats 2022: 4,8 Punkte und 3,8 Rebounds bei 73,3 Prozent FG in 15,9 Minuten (5 Spiele) © getty 24/47 Teilweise sah man dies auch mit Tillman, der im Gegensatz zu Adams switchen kann. Mit nur 2,03 Meter ist er kein Rim Protector, aber dennoch sehr solide. © getty 25/47 GOLDEN STATE WARRIORS: Nach drei Jahren gewannen die Warriors endlich mal wieder eine Serie, seit 2014 haben die Dubs nur zwei Serien verloren (1x Cavs, 1x Raptors). Die Band ist wieder zusammen, geht es wieder in die Finals? © getty 26/47 POINT GUARD - STEPHEN CURRY | Alter: 34 | Playoff-Stats 2022: 28,0 Punkte, 5,4 Assists und 1,6 Steals bei 50,0 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (5 Spiele) © getty 27/47 Kam gegen die Nuggets nach seiner Bänderverletzung zunächst von der Bank - und zeigte keinerlei Rost. Der zweifache MVP konnte gegen Denver fleißig ballern, auch der Wurf scheint wieder da. © getty 28/47 SHOOTING GUARD - JORDAN POOLE | Alter: 23 | Playoff-Stats 2022: 21,0 Punkte, 5,4 Assists und 1,4 Steals bei 54,8 Prozent FG und 48,4 Prozent Dreier in 32,4 Minuten (5 Spiele) © getty 29/47 Zu Beginn der Nuggets-Serie wurde eine Poole-Party nach der anderen gefeiert, zuletzt baute er ein wenig ab. Im Zusammenspiel mit Curry und Thompson sind die Warriors tödlich, Poole ist inzwischen der dritte Splash Brother. © getty 30/47 SMALL FORWARD - KLAY THOMPSON | Alter: 32 | Playoff-Stats 2022: 22,6 Punkte und 3,8 Rebounds bei 50,6 Prozent FG und 45,8 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (5 Spiele) © getty 31/47 Einige zweifelten daran, wie sich Klay in den Playoffs präsentieren würde, die ersten Spiele machten Hoffnung. Thompson traf gut, nun wird sich aber zeigen, wie viel er in der Defense noch im Tank hat. © getty 32/47 POWER FORWARD - ANDREW WIGGINS | Alter: 27 | Playoff-Stats 2022: 14,0 Punkte und 6,8 Rebounds bei 52,9 Prozent FG und 53,8 Prozent Dreier in 29,9 Minuten (5 Spiele) © getty 33/47 Könnte zunächst das Matchup gegen Morant sehen, meist verteidigt der Kanadier den besten Perimeter-Spieler des Gegners. Im Angriff schwanken seine Leistungen, in einer kleineren Rolle ist dies aber besser geworden. © getty 34/47 CENTER - DRAYMOND GREEN | Alter: 32 | Playoff-Stats 2022: 9,6 Punkte, 5,4 Rebounds und 7,4 Assists bei 52,9 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier in 32,9 Minuten (5 Spiele) © getty 35/47 So gut war er zuletzt 2019. Der 32-Jährige wäre DPOY geworden, wenn er nicht so viele Spiele verpasst hätte. Auch in der Nuggets-Serie war Green überragend, sein Einfluss auf das Spiel der Warriors lässt sich kaum in Zahlen bemessen. © getty 36/47 BANK - GATY PAYTON II (Guard) | Alter: 29 | Playoff-Stats 2022: 6,8 Punkte und 2,8 Rebounds bei 70,6 Prozent FG und 75,0 Prozent Dreier in 16,9 Minuten (5 Spiele) © getty 37/47 Ein X-Faktor für die Grizzlies-Serie. Payton ist der beste Guard-Verteidiger der Dubs und dürfte viele Minuten gegen Morant sehen. Gegen Denver fiel auch der Dreier (6/8), das wäre erneut ein willkommener Bonus. © getty 38/47 OTTO PORTER JR. (Forward) | Alter: 28 | Playoff-Stats 2022: 3,4 Punkte, 3,2 Rebounds und 2,2 Assists bei 31,8 Prozent FG und 15,4 Prozent Dreier in 21,9 Minuten (5 Spiele) © getty 39/47 Der Wurf machte zuletzt etwas Probleme, aber Porter kann den Warriors mit seiner Länge immer ein paar gute Minuten liefern. Auch sein Rebounding war in dieser Saison überraschend gut. © getty 40/47 NEMANJA BJELICA (Forward) | Alter: 33 | Playoff-Stats 2022: 5,0 Punkte und 1,8 Rebounds bei 53,3 Prozent FG in 12,1 Minuten (4 Spiele) © getty 41/47 Der Serbe ist ein smarter Spieler und gleicht so seine athletischen Defizite oft aus. Golden State nutzte ihn häufig als Small-Ball-Fünfer, gegen Memphis könnte das aber zu einem Problem werden. © getty 42/47 ANDRE IGUODALA (Forward) | Alter: 38 | Playoff-Stats 2022: 1,3 Punkte, 2,3 Rebounds und 2,3 Assists bei 20,0 Prozent FG in 14,1 Minuten (3 Spiele) © getty 43/47 Aufgrund von Nackenproblemen wird Iggy die ersten Partien fehlen, das ist ein Rückschlag, schließlich gab der Oldie meist den Spielmacher der Second Unit. Es ist offen, ob Iguodala noch einmal spielen kann. © getty 44/47 JONATHAN KUMINGA (Forward) | Alter: 20 | Playoff-Stats 2022: 3,5 Punkte und 0,3 Assists bei 62,5 Prozent FG in 6,3 Minuten (4 Spiele) © getty 45/47 X-Faktor Nr. 2. Der Rookie ist der athletischste Spieler im Kader und damit auch prädestiniert gegen die jungen Grizzlies. Es könnte sein, dass Porter und Bjelica für Kuminga einige Minuten abtreten müssen. © getty 46/47 KEVON LOONEY (Center) | Alter: 26 | Playoff-Stats 2022: 2,4 Punkte und 4,2 Rebounds bei 55,6 Prozent FG in 13,4 Minuten (5 Spiele) © getty 47/47 War zunächst der Starter auf der Fünf, bevor Kerr kleinere Aufstellungen bevorzugte. Looney ist ein solider Big, in der Crunchtime sitzt er aber meist auf der Bank. Spielt Memphis doch mit Adams, könnte das Looney Minuten bescheren.

NBA Playoffs - Grizzlies vs. Warriors: Wer gewinnt die Serie?

Dass die Grizzlies den Heimvorteil haben, ist kein zu unterschätzender Faktor. Die Atmosphäre im Grindhouse war schon gegen Minnesota fantastisch, gegen die Warriors dürfte es noch lauter werden. Dass Memphis allerdings keine 40 Stunden nach dem Einzug in die nächste Runde schon wieder ran muss, ist aus Grizzlies-Sicht ärgerlich.

Für Golden State spricht die Erfahrung und mehr Qualität in der Spitze, die Grizzlies sind dagegen etwas tiefer besetzt. Am Ende sollten sich die Warriors hier aber durchsetzen, da Dinge wie Turnover-Anfälligkeit und Probleme am offensiven Brett über eine Serie besser gemanagt werden sollten. Ein Spaziergang wird es aber mit Sicherheit nicht. Prognose: Warriors in 6.