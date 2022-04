NBA News: Ja Morant von den Memphis Grizzlies gewinnt den Most Improved Player-Award

Ja Morant ist der Most Improved Player der Saison 2021/22! Wie die NBA in der Nacht auf Dienstag bekanntgab, setzte sich der Grizzlies-Star in der Wahl der Medienvertreter gegen Dejounte Murray und Darius Garland durch.

In seinem dritten Jahr in der Association hat Morant den Sprung zum Superstar geschafft, in 57 Einsätzen legte der 22-Jährige im Schnitt 27,4 Punkte (19,1 im Vorjahr), 6,7 Assists und 5,7 Rebounds auf bei Wurfquoten von 49,3 Prozent aus dem Feld und 34,4 Prozent von Downtown. Besser traf er in seiner noch jungen Karriere noch nie.

Angeführt von der Spektakel-Maschine Morant gewann Memphis 56 Spiele, 18 mehr als in der Vorsaison (bei zehn Spielen mehr), bei nur 26 Niederlagen, was für Platz zwei in der Western Conference reichte. Für seine hervorragenden individuellen Leistungen wurde er mit seiner ersten Teilnahme am All-Star Game belohnt sowie nun mit dem MIP-Award.

Morant erhielt insgesamt 38 Erststimmen von den 100 Stimmberechtigten und setzte sich mit insgesamt 221 Punkten vor Spurs-Guard Dejounte Murray (183, 20 Erststimmen) und Cavs-Youngster Darius Garland (178, 11 Erststimmen) durch. Sieben unterschiedliche Spieler erhielten eine Erststimme, Jordan Poole landete trotz der drittmeisten Erststimmen nur auf Platz vier.

"Man konnte die Freude in ihren Gesichtern sehen, als sie meinen Erfolg gefeiert haben", sagte Morant angesprochen auf die Übergabe der MIP-Trophäe im Kreise seiner Mitspieler. "Das zeigt einfach, was für ein Team wir sind. Jeder freut sich für den anderen. Das ist alles, was zählt - meine Jungs sind stolz auf mich."

NBA Most Improved Player 21/22: So wurde gewählt