NBA News: Stephen Curry will in Spiel 1 der Playoffs gegen die Denver Nuggets auflaufen

Stephen Curry von den Golden State Warriors verpasste die letzten Wochen der Regular Season verletzt. Einem Einsatz zum Playoff-Start gegen die Denver Nuggets soll aber nichts im Wege stehen.

Der Superstar der Warriors vermeldete in der Draymond Green Show, dass er davon ausgehe, dass er in der Nacht auf Sonntag in Spiel 1 gegen die Denver Nuggets auflaufen werde: "Das Ziel war immer Spiel 1 und das bleibt das Ziel. Ich bin sehr optimistisch, dass es Spiel 1 wird. Ich möchte dabei sein."

Curry hatte sich am 16. März in der Partie gegen die Boston Celtics eine Bänderdehnung im linken Fuß zugezogen, als er mit Celtics-Guard Marcus Smart im Kampf um einen Loose Ball zusammengeprallt war. Smart war nach einem freien Ball gehechtet und fiel dabei auf das Bein des zweifachen MVPs.

Für die Warriors wird der Playoff-Auftakt gegen Denver das erste Playoff-Heimspiel seit 2019 sein, als man in Spiel 6 der NBA Finals den Toronto Raptors unterlag. Damals spielten die Dubs noch in der Oracle Arena in Oakland, inzwischen sind die Warriors ins brandneue Chase Center in San Francisco umgezogen.

2020 wurden die Playoffs klar verpasst, 2021 scheiterte das Team von Head Coach Steve Kerr im Play-In-Tournament nach Niederlagen bei den Los Angeles Lakers und gegen die Memphis Grizzlies. Sollte Curry zudem wirklich zurückkehren, wäre es das überhaupt erst zweite Mal seit 2019, dass der Warriors-Kern aus Curry, Draymond Green und Klay Thompson zusammen auf dem Feld stehen wird.

Die Warriors beendeten die Regular Season mit einer Bilanz von 53-29, was für Platz drei in der Western Conference reichte. Die letzten zwölf Spiele, die ohne Curry bestritten werden mussten, wurden ausgeglichen gestaltet (6-6). Hier geht es zur Preview für die Serie zwischen den Golden State Warriors und den Denver Nuggets!

Warriors vs. Nuggets: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 17. April 2.30 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 2 19. April 4 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 3 22. April 4 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors 4 24. April 21.30 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors 5* 28. April TBD Golden State Warriors Denver Nuggets 6* 30. April TBD Denver Nuggets Golden State Warriors 7* 1. Mai TBD Golden State Warriors Denver Nuggets

*falls nötig