NBA News: Golden State Warriors-Star Draymond Green fällt noch deutlich länger aus

Die Verletzungspause von Draymond Green wird sich wohl noch deutlich länger hinziehen. Wie der Forward in Diensten der Golden State Warriors am Donnerstag sagte, rechnet er noch mit drei bis vier weiteren Wochen - oder sogar mehr.

"Ich kann keinen definitiven Zeitplan angeben, weil ich momentan nur mit der Reha beschäftigt bin, meinen Körper heile und versuche, wieder Kraft aufzubauen", sagte Green, der mit einer Bandscheibenverletzung bereits 14 Spiele verpasst hat. "Idealerweise wäre ich gerne in drei oder vier Wochen zurück. Aber ich kann das nicht garantieren."

Green befand sich vor seiner Verletzung in einer exzellenten Saison und galt als Favorit auf den Defensive Player of the Year-Award. In der Nacht auf Freitag wurde bekannt, dass er zum vierten Mal in seiner Karriere als All-Star nominiert wurde, dieses Spiel wird Green aber definitiv verpassen.

"Wenn es um den Rücken geht, werde ich es auf keinen Fall überstürzen. Wenn ich in drei Wochen nicht zurück bin, heißt das nicht, dass ich nicht spielen kann. Ich will zurückkehren, wenn ich 100 Prozent sicher bin, dass ich gesund und in einem guten Zustand bin. Ich will auf keinen Fall nicht in Game-Shape sein, wenn ich zurückkehre", erklärte Green.

In der laufenden Spielzeit kam der 31-Jährige bisher auf 7,9 Punkte, 7,6 Rebounds und 7,4 Assists im Schnitt. Seine Verletzung ereignete sich quasi zeitgleich zur Rückkehr von Klay Thompson, die Warriors haben daher noch immer kein Spiel in dieser Saison in Bestbesetzung bestreiten können.

Die All-Star-Reservisten 2022: Zwei Debütanten im Osten, AD geht leer aus © getty 1/31 Jetzt ist es offiziell, die Kader für das All-Star Game 2022 stehen. Nach den Startern hat die NBA nun auch die Reservisten für das Spektakel in Cleveland bekanntgegeben. Wer hat es zum All-Star geschafft? SPOX zeigt die Ergebnisse. © getty 2/31 Über die Starter bestimmen die Fans, Spieler und Medienvertreter, die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches gewählt. Es wurden zwei Backcourt-, drei Frontcourt-Spieler und zwei Wildcards je Conference bestimmt. © getty 3/31 Die beiden All-Star-Kapitäne LeBron James und Kevin Durant stellen sich im All-Star-Draft ihre Teams zusammen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als KD, darf er beginnen. Der Draft findet am 10. Februar statt. © getty 4/31 WESTERN CONFERENCE - CHRIS PAUL (Guard, Phoenix Suns): 12. All-Star-Nominierung. © getty 5/31 Die Statistiken von Chris Paul 2021/22: 14,9 Punkte, 4,5 Rebounds und 10,4 Assists bei 48,9 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier (50 Spiele) © getty 6/31 LUKA DONCIC (Guard, Dallas Mavericks): 3. All-Star-Nominierung. © getty 7/31 Die Statistiken von Luka Doncic 2021/22: 26,0 Punkte, 8,8 Rebounds und 8,9 Assists bei 44,5 Prozent FG und 31,2 Prozent Dreier (37 Spiele) © getty 8/31 DEVIN BOOKER (Guard, Phoenix Suns): 3. All-Star-Nominierung. © getty 9/31 Die Statistiken von Devin Booker 2021/22: 25,4 Punkte, 5,5 Rebounds und 4,3 Assists bei 44,5 Prozent FG und 38,0 Prozent Dreier (43 Spiele) © getty 10/31 DONOVAN MITCHELL (Guard, Utah Jazz): 3. All-Star-Nominierung. © getty 11/31 Die Statistiken von Donovan Mitchell 2021/22: 25,5 Punkte, 4,0 Rebounds und 5,2 Assists bei 45,0 Prozent FG und 33,9 Prozent Dreier (40 Spiele) © getty 12/31 DRAYMOND GREEN (Forward, Golden State Warriors): 4. All-Star-Nominierung. © getty 13/31 Die Statistiken von Draymond Green 2021/22: 7,9 Punkte, 7,6 Rebounds und 7,4 Assists bei 53,7 Prozent FG und 28,6 Prozent Dreier (34 Spiele) © getty 14/31 KARL-ANTHONY TOWNS (Center, Minnesota Timberwolves): 3. All-Star-Nominierung. © getty 15/31 Die Statistiken von Karl-Anthony Towns 2021/22: 24,4 Punkte, 9,5 Rebounds und 3,9 Assists bei 51,8 Prozent FG und 40,9 Prozent Dreier (44 Spiele) © getty 16/31 RUDY GOBERT (Center, Utah Jazz): 3. All-Star-Nominierung. © getty 17/31 Die Statistiken von Rudy Gobert 2021/22: 16,0 Punkte, 15,1 Rebounds und 2,3 Blocks bei 70,7 Prozent FG (42 Spiele) © getty 18/31 EASTERN CONFERENCE - JAMES HARDEN (Guard, Brooklyn Nets): 10. All-Star-Nominierung. © getty 19/31 Die Statistiken von James Harden 2021/22: 22,5 Punkte, 8,0 Rebounds und 10,2 Assists bei 41,4 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier (xx Spiele) © getty 20/31 ZACH LAVINE (Guard, Chicago Bulls): 2. All-Star-Nominierung. © getty 21/31 Die Statistiken von Zach LaVine 2021/22: 24,9 Punkte, 4,8 Rebounds und 4,3 Assists bei 48,4 Prozent FG und 39,5 Prozent Dreier (43 Spiele) © getty 22/31 DARIUS GARLAND (Guard, Cleveland Cavaliers): 1. All-Star-Nominierung. © getty 23/31 Die Statistiken von Darius Garland 2021/22: 19,8 Punkte, 3,3 Rebounds und 8,2 Assists bei 46,7 Prozent FG und 36,9 Prozent Dreier (44 Spiele) © getty 24/31 FRED VANVLEET (Guard, Toronto Raptors): 1. All-Star-Nominierung. © getty 25/31 Die Statistiken von Fred VanVleet 2021/22: 21,5 Punkte, 4,7 Rebounds und 7,0 Assists bei 41,6 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier (44 Spiele) © getty 26/31 JIMMY BUTLER (Forward, Miami Heat): 6. All-Star-Nominierung. © getty 27/31 Die Statistiken von Jimmy Butler 2021/22: 21,8 Punkte, 6,3 Rebounds und 6,4 Assists bei 48,3 Prozent FG und 21,9 Prozent Dreier (33 Spiele) © getty 28/31 JAYSON TATUM (Forward, Boston Celtics): 3. All-Star-Nominierung. © getty 29/31 Die Statistiken von Jayson Tatum 2021/22: 25,9 Punkte, 8,4 Rebounds und 4,1 Assists bei 43,0 Prozent FG und 32,7 Prozent Dreier (49 Spiele) © getty 30/31 KHRIS MIDDLETON (Forward, Milwaukee Bucks): 3. All-Star-Nominierung. © getty 31/31 Die Statistiken von Khris Middleton 2021/22: 19,6 Punkte, 5,6 Rebounds und 5,2 Assists bei 44,1 Prozent FG und 38,2 Prozent Dreier (41 Spiele)

Trotz Verletzungen: Warriors suchen keine Verstärkungen

Da neben Green auch James Wiseman ausfällt, hat das zweitbeste Team der Western Conference derzeit nur einen aktiven Center, Kevon Looney. General Manager Bob Myers sagte am Donnerstag, dass die Warriors trotzdem nicht aktiv nach Verstärkungen für ihren Frontcourt suchen, bevor die Trade Deadline kommende Woche ansteht.

"So wie es jetzt aussieht, heißt es, dass sowohl Draymond als auch James zurückkehren werden, wenn noch einige Spiele in der Saison anstehen", sagte Myers. "Und wir glauben, dass die beiden uns mehr helfen können als jeder andere Spieler, der auf dem Markt zu haben wäre."