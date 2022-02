NBA Gerüchte: Nets-Star Kevin Durant pocht wohl auf Verbleib von James Harden

Kevin Durant pocht offenbar auf einen Verbleib von James Harden bei den Brooklyn Nets über die Trade Deadline hinaus. Das geht aus einem Bericht von Adrian Wojnarowski (ESPN) hervor.

Wie Woj am Samstag bei NBA Countdown vermeldete, will Durant angeblich auf jeden Fall mit Harden an seiner Seite in Brooklyn weitermachen. KD sei der Auffassung, dass das Team mehrere Titel mit der Big Three um ihn selbst, Harden und Kyrie Irving gewinnen könne.

Dem normalerweise gut vernetzten Insider zufolge stehen die Chancen auch gar nicht schlecht, dass Harden vor der Trade Deadline am 10. Februar nicht getradet wird. Am Freitag hatte Shams Charania (The Athletic) berichtet, dass die Sixers einen Blockbuster-Trade mit den Nets um Ben Simmons und Harden anstreben würden und Brooklyn einem solchen Deal sogar offen gegenüber stehe.

In den vergangenen Wochen kursierten öfters Spekulationen, Harden sei in Brooklyn nicht sonderlich glücklich und er spiele mit den Gedanken, die Franchise im Sommer wieder zu verlassen. Nach neuen Informationen von Sam Amick und Alex Schiffer (The Athletic) ist Harden offenbar im Allgemeinen frustriert von der Nets-Organisation. Kyrie Irvings Status als Teilzeit-Spieler aufgrund seiner Impf-Ablehnung soll dabei aber keine große Rolle spielen.

Wojnarowski widersprach den anhaltenden Harden-Gerüchten insofern, dass der 32-Jährige seinen Infos zufolge doch in Brooklyn bleiben möchte. Dies habe "The Beard" sowohl Durant aus auch den Nets-Verantwortlichen zu verstehen gegeben.

NBA: Brooklyn Nets stecken in der Krise

Harden erwischte einen schwachen Start in die Saison, steht aktuell aber dennoch bei 22,5 Punkten, 10,2 Assists sowie 8,0 Rebounds im Schnitt. Seine Wurfquoten von 41,4 Prozent aus dem Feld und 33,2 Prozent aus der Distanz sind allerdings die schlechtesten seit seiner Rookie-Saison. Da Irving nur in Auswärtsspielen antreten kann und Durant verletzt fehlt, liegt eine Menge Last auf den Schultern von Harden.

Aktuell befinden sich die Nets allerdings in einer Krise. Die vergangenen sieben Spiele gingen allesamt verloren, fünf davon mit Irving. Dadurch ist Brooklyn auf Platz sechs im Osten abgerutscht, derzeit steht das Team bei einer Bilanz von 29 Siegen zu 23 Niederlagen.