NBA News: Abschied von den Brooklyn Nets? James Harden will wohl Free Agent werden

James Harden könnte bereits im Sommer Free Agent werden und Medienberichten zufolge liebäugelt der Superstar der Brooklyn Nets damit, seine Spieler-Option nicht zu ziehen. Harden könnte somit erstmals in seiner Karriere vertragslos werden.

Wie Jake Fischer vom Bleacher Report meldet, hat Harden die "klare Absicht" seine Spieler-Option über 47,4 Millionen Dollar nicht zu ziehen. Stattdessen will der Guard einen neuen, langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Bereits im vergangenen September deutete der 32-Jährige dies an, auch wenn er damals darauf verwies, dass er sich in Brooklyn wohlfühlen würde.

"Ich war noch nie Free Agent, ich war stets loyal und habe vorzeitig meine Verträge verlängert", sagte Harden damals, um dann aber zu betonen, dass Brooklyn die besten Karten habe. "Ich will mir Zeit lassen. Es wäre aber verdammt schwer, dieses Team um Kevin Durant und Kyrie Irving zu verlassen."

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch nicht klar, dass Irving nur in Auswärtsspielen auflaufen könnte. Laut Fischer ist dies aber ein Umstand, der für Frust bei Harden sorgt. Zudem soll der frühere MVP unzufrieden mit den ständig wechselnden Rotationen von Coach Steve Nash sein. Des Weiteren genieße Harden das Leben in Brooklyn laut mehreren Quellen nicht so sehr wie er es noch in Houston tat.

Trade-Gerüchte: Wildert Miami bei den Rockets? © getty 1/16 Gut zwei Wochen noch bis zur Trade Deadline, die Gerüchteküche brodelt langsam über! Wir haben den aktuellen Überblick. © getty 2/16 Wir starten wieder einmal mit BEN SIMMONS. Dieser wartet noch auf einen Trade, muss sich voraussichtlich aber noch länger gedulden. Denn Philly schielt laut The Athletic auf JAMES HARDEN in der Offseason … © getty 3/16 … dieser könnte dann via Sign-and-Trade kommen, wenn er aus seinem Vertrag aussteigt und nicht in Brooklyn bleiben will. Da sind natürlich einige Wenns involviert, aber einem Bericht zufolge ist Philly "all-in". © getty 4/16 Gespräche gab es in der Zwischenzeit auch, unter anderem mit den Kings, von denen Philly TYRESE HALIBURTON und mehrere Picks forderte … © getty 5/16 … sowie mit den Hawks, die wohl auch kurz davor waren, sich von JOHN COLLINS zu trennen. Das Problem: Philly will dazu auch noch Tobias Harris abstoßen, da macht Atlanta nicht mit. © getty 6/16 Und sonst so? Die Boston Celtics sind laut heavy.com "sehr aktiv" in Gesprächen, wollen einerseits Gehalt einsparen und andererseits Spielzeit für die Jungen (Nesmith, Langford, Pritchard) schaffen. © getty 7/16 Das könnte bedeuten, dass JOSH RICHARDSON oder DENNIS SCHRÖDER gehen müssen. Akute Interessenten sind bis dato aber nicht bekannt. © getty 8/16 Beim Thema RUSSELL WESTBROOK brachte Marc Stein erneut die Houston Rockets ins Spiel. Diese würden den Lakers JOHN WALL geben - wenn sie dafür einen Erstrundenpick von den Lakers bekämen. © getty 9/16 Westbrook würde in diesem Fall genau wie Wall nicht als Spieler eingeplant werden. Stattdessen würden laut Stein vermutlich sofort Verhandlungen über einen Buyout beginnen. © getty 10/16 Die Utah Jazz suchen derweil nach Verstärkungen für ihre Defense. Stein zufolge steht ROBERT COVINGTON auf ihrer Liste … © getty 11/16 … ihr Wunschziel wäre zwar JERAMI GRANT, dieser ist aber wohl nicht verfügbar; Stein zufolge hat Detroit kein Interesse an JOE INGLES und einem Erstrundenpick. © getty 12/16 TERRENCE ROSS soll derweil sowohl bei den Jazz als auch den Lakers auf dem Zettel stehen. Beide haben aber eben nicht allzu viel anzubieten. © getty 13/16 Auch Houston steht im Fokus. The Athletic zufolge haben die Heat Interesse an CHRISTIAN WOOD angemeldet. Derzeit sehe es aber nicht nach einem baldigen Deal aus. © getty 14/16 Gleiches gilt auch für ERIC GORDON. Der 33-Jährige spielt eine exzellente Saison, sein Vertrag führt aber wohl dazu, dass keine allzu guten Angebote für ihn hereinkommen. © getty 15/16 Aktivität der Rockets wird dennoch erwartet. So sollen schon mehrere Teams wegen DANIEL THEIS, DAVID NWABA und auch D.J. AUGUSTIN angefragt haben. © getty 16/16 Bei JOHN WALL bleibt es aufgrund des Vertrages wiederum kompliziert. Zwar sollen die L.A. Clippers sich mal gemeldet haben, hier spricht derzeit aber nicht viel für einen Win-Now-Move.

James Harden: Philadelphia 76ers als Option im Sommer?

Ein Trade während der Saison kommt für Harden nicht in Frage, alles über die Saison hinaus sei aber komplett offen. Das meiste Geld könnte der Guard weiterhin in New York kassieren, nur die Nets könnten ihm eine Verlängerung über fünf Jahre und 270 Millionen Dollar anbieten. Andere Teams könnten lediglich vier Jahre und 200 Millionen offerieren.

Eines dieser "anderen Teams" sind womöglich die Philadelphia 76ers. Seit gut einer Woche werden die Sixers mit Harden in Verbindung gebracht. Es geht das Gerücht um, dass die Sixers mit einem Trade von Ben Simmons warten könnten, um so Harden im Zuge eines Sign-and-Trade-Deals nach Philadelphia zu locken.

Dort könnte Harden wieder auf seinen früheren Boss Daryl Morey treffen, der inzwischen Chef der Sixers ist und über acht Jahre erfolgreich mit Harden in Houston zusammenarbeitete. In dieser Spielzeit hat der neunfache All-Star jedoch etwas abgebaut, sein Punkteschnitt (22,7 PPG) ist so niedrig wie zuletzt in dessen letzter OKC-Saison, als der Bärtige noch von der Bank kam.