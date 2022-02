NBA Trade Deadline 2022, Trades und Gerüchte im Liveticker - Rund um die NBA: C.J. McCollum wohl zu New Orleans Pelicans!

Tag zwei mit Rund um die NBA steht an! Bekommen wir heute den ersten großen Trade-Hammer präsentiert? Bis zur Trade Deadline am Donnerstag bleibt den Teams nicht mehr viel Zeit. Hier verpasst Ihr keine News und Gerüchte aus der besten Basketballliga der Welt.

NBA Trade: C.J. McCollum wohl zu den New Orleans Pelicans

17.17 Uhr: Dass Larry Nance Jr. nun ebenfalls Teil des Deals zu sein scheint, stellt die ganze Sache auf den Kopf, die Blazers könnten wieder den Kürzeren gezogen haben. Portland hat erst Ende vergangenen Augusts Derrick Jones Jr. gemeinsam mit einem Erst- und Zweitrundenpick abgegeben, um Nance von den Cleveland Cavaliers zu bekommen.

17.11 Uhr: Würde die Saison jetzt enden, wären die Pelicans übrigens an neunter Stelle im Draft dran, die Blazers würden den Pick also übernehmen.

17.09 Uhr: Weitere Informationen von ESPN: Bei dem genannten Erstrundenpick handelt es sich offenbar um den diesjährigen Pick der Pelicans, der allerdings gewisse Protections hat. Falls die Pelicans zwischen den Plätzen 5 und 14 draften dürften, würde der Pick demnach den Blazers gehören. Falls das nicht der Fall ist, kriegen die Blazers den Erstrundenpick der Pelicans im Jahr darauf. Auch dort könnten wiederum Protections greifen, von denen wir später erfahren könnten.

17.05 Uhr: Woj hat sich korrigiert, neben dem Erstrundenpick sind wohl zwei Zweitrundenpicks im Deal enthalten, die von New Orleans nach Portland wechseln.

17.03 Uhr: Mehr von Woj: Die Pelicans schicken neben Hart, Satoransky und Alexander-Walker auch Didi Louzada sowie einen Erstrundenpick und einen Zweitrundenpick mit nach Portland.

17.01 Uhr: Jetzt bestätigt auch Woj, dass beide Seiten sich wohl über einen Deal einig wurden, und liefert weitere Informationen. Larry Nance Jr. und Tony Snell werden offenbar auch zu New Orleans Pelicans!

16.52 Uhr: Als die Blazers Powell und Robert Covington zu den Clippers schickten, wurden sie von den meisten Experten und Fans zugleich als Verlierer des Deals eingeschätzt, das sieht jetzt deutlich anders aus. Dabei bleibt noch abzuwarten, welche Picks die Pelicans mit nach Portland schicken.

16.48 Uhr: Während Woj auf die Bremse drückt, liefert Shams schon die nächsten Details nach. Demnach erhält Portland als Gegenwert neben Josh Hart auch Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky und Draftpicks, die noch nicht bekannt gemacht wurden.

16.45: Vielleicht in ein paar Stunden, vielleicht heute Nacht, vielleicht morgen - der McCollum-Deal scheint bald final und offiziell zu werden, damit wäre dann der nächste große Dominostein vor der diesjährigen Deadline gefallen. Was folgt daraus? Die Blazers könnten in den Gerüchten rund um die nächsten großen Namen auftauchen. Oder sie warten bis zur Free Agency im Sommer, um Damian Lillard einen echten Superstar zur Seite stellen zu können.

16.39 Uhr: Ihr kennt die Woj-Bomb, gerade gab es eher die Woj-Bremse. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) besteht durchaus Optimismus, dass ein Deal zwischen den Blazers und Pelicans um McCollum und Hart getroffen werden kann, einige Details seien jedoch noch zu klären vor dem Abschluss eines Trades.

16.34 Uhr: McCollums Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2024, in der laufenden Saison bringt er einen Cap Hit von fast 31 Millionen Dollar mit sich. Die Pelicans werden also vermutlich noch mindestens zwei Spieler mit Hart nach Portland schicken müssen, um das nötige Gehalt als Gegenwert aufzubringen. Tomas Satoransky könnte also ein Blazer werden.

16.27 Uhr: Die Pelicans schicken demnach Josh Hart als Gegenwert gemeinsam mit einigen Draftpicks. Wir werden wohl schon bald sehen, welchen Preis Portland für McCollum forderte.

16.22 Uhr: Gerade wollte ich weiter über die Möglichkeiten eines McCollum-Trades sinnieren, doch die NBA kommt mir zuvor! C.J. McCollum wird offenbar zu den New Orleans Pelicans getradet, wie Shams Charania von The Athletic berichtet.

C.J. McCollum: Gehen die Blazers in den Rebuild?

16.19 Uhr: In diesem Bereich könnten die Pelicans wohl gut bieten, Fischer nennt Josh Hart und Tomas Satoransky als Spieler mit auslaufenden Verträgen, dazu seien auch die ehemaligen Erstrundenpicks Jaxson Hayes und Nickeil Alexander-Walker zu erwarten in möglichen Tradeangeboten. New Orleans hat zudem weiterhin jede Menge Erstrundenpicks der kommenden Jahre in der Hinterhand, um ein Angebot zu versüßen.

16.13 Uhr: Demnach erwarten die interessierten Teams wohl sogar, dass McCollum einen niedrigeren Preis trägt als Powell es tat, bevor er nach Los Angeles getradet wurde. Angesichts der vermutlich anstehenden Vertragsverlängerung für Anfernee Simons scheint Portland in erster Linie interessiert, Flexibilität in Sachen Cap Space zu erhalten. Auslaufende Verträge könnten also als Gegenwert für McCollum klappen.

16.04 Uhr: Die Blazers haben sich bereits von dem langfristigen Vertrag von Norman Powell getrennt ohne einen besonders großen Gegenwert zu erhalten. Laut Fischer könnten andere Teams also die Idee haben, genau wie die Clippers einen Schnapper machen zu können bei McCollum.

16.00 Uhr: Wir starten mit vermutlich dem größten Namen, der zur Deadline getradet werden könnte - angenommen, ein gewisser James Harden bleibt in Brooklyn. In Ligakreisen wird wohl erwartet dass C.J. McCollum spätestens am Donnerstag nicht mehr bei den Portland Trail Blazers sein wird, laut Jake Fischer (Bleacher Report) haben nun auch die Atlanta Hawks und Indiana Pacers Interesse an dem Guard gezeigt. Die New Orleans Pelicans und New York Knicks galten schon zuvor als Teams im Rennen um McCollum.

16.00 Uhr: Weiter geht es mit Rund um die NBA! Wie gewohnt versorgen wir Euch hier mit den wildesten Spekulationen und heißesten Trade-Gerüchten rund um die Trade Deadline. Los geht's!