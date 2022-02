NBA Trade: Sacramento Kings tauschen Tyrese Haliburton mit Domantas Sabonis von Indiana Pacers

In einem überraschenden Trade haben die Sacramento Kings sich von Tyrese Haliburton getrennt, der junge Star spielt ab sofort für die Indiana Pacers. Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Im Gegenzug hat Sacramento All-Star Domantas Sabonis erhalten.

Dazu schicken die Kings Buddy Hield und Tristan Thompson nach Indiana und kriegen Jeremy Lamb und Justin Holiday zurück. Sacramento erhält außerdem den Zweitrundenpick der Pacers in 2027.

Während Sabonis schon seit vergangener Saison als Kandidat für einen Tapetenwechsel galt, überrascht die Trennung der Kings von Haliburton sehr. Der Guard war schon mit 21 Jahren in der Diskussion um den besten Spieler in Sacramento und galt als das Talent, um das die Kings bauen können. In dieser Saison legt Haliburton im Schnitt 14,3 Punkte und 7,4 Assists, dazu trifft der 21-Jährige 41,3 Prozent seiner Dreier. Im Vorjahr wurde der Guard Dritter im Voting für den Rookie-of-the-Year-Award hinter LaMelo Ball (Hornets) und Anthony Edwards (Timberwolves).

"Das ist WILD!", fasste Joel Embiid passend zusammen. Laut Wojnarowski war die Liga "geschockt" von dem Trade. Bei beiden Teams bleiben Fragezeichen, von denen einige noch bis zur Trade Deadline am Donnerstag beantwortet werden können - und andere vermutlich offen bleiben werden.

So haben die Pacers beispielsweise einen vollen Backcourt mit Haliburton, Hield, Malcolm Brogdon, Ricky Rubio und Chris Duarte. Mindestens ein Spieler aus dieser Gruppe wird die Pacers wohl spätestens im kommenden Sommer verlassen müssen.

Die Kings erhalten dennoch in Sabonis einen zweifachen All-Star sowie mit Holiday (Vertrag bis 2023, 6 Mio. jährlich) und Lamb (auslaufender Vertrag) zwei Flügelspieler. Herzstück des Trades bleibt natürlich der Litauer, der mit durchschnittlich 18,9 Punkten, 12,1 Rebounds sowie 5,0 Assists auch in einer katastrophalen Pacers-Saison saftige Zahlen verbuchte. Sabonis hat noch Vertrag bis 2024 und erhält in dieser Saison 19,8 Millionen Dollar.

Der Trade im Überblick