NBA News: Los Angeles Lakers offenbar "sehr aktiv" auf dem Trade-Markt: Zwei Stars im Visier?

Die Los Angeles Lakers sind laut Shams Charania (The Athletic) "sehr aktiv" auf dem Trade-Markt und haben dabei offenbar zwei Stars ins Visier genommen.

"Das Team sieht nicht so aus, als hätte es die frischen Beine, die es bräuchte, und ist daher auf dem Trade-Markt sehr aktiv", sagte Charania in der Pat McAfee Show.

Dem Insider nach handelt es sich bei ihren Wunschkandidaten um Jerami Grant (Detroit Pistons) und Ben Simmons (Philadelphia 76ers). "Ben Simmons und Jerami Grant sind zwei Spieler, die sie gerne in ihre Finger bekommen würden", erklärte er.

Die Spekulationen, wonach sich LeBron James selbst mit einem Trade beschäftige, verwies er indes ins Land der Märchen. "Ich habe direkt mit James' Berater Rich Paul gesprochen und er hat gesagt, dass LeBron die Lakers nicht verlassen wird. Die Gespräche darüber sind einfach lächerlich", sagte Charania.

Seit seinem Wechsel zu den Pistons zur Saison 2020/21 ist Grant der Topscorer seines Teams (20,1 Punkte pro Spiel in dieser Saison), zog sich vor kurzem jedoch erst eine Daumenverletzung zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Simmons stand in dieser Spielzeit noch keine Sekunde für die Sixers auf dem Parkett, nachdem er sich in der Offseason mit dem Team zerstritten hatte.

Die Lakers offenbarten zum Start der Saison viele Probleme, stehen derzeit mit einer ausgeglichenen Bilanz (16-16) nur auf dem sechsten Platz im Westen und müssen zudem länger auf Anthony Davis verzichten.